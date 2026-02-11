“Não quero que isto seja sobre mim” – O United Strand reage após o empate do Manchester United com o West Ham acabar com as esperanças de corte de cabelo

Carrick também falou após o jogo, admitindo que estava entusiasmado com o empate no final, mas desapontado por não ter conquistado os três pontos. Ele disse aos repórteres: “São sentimentos contraditórios. Sabemos que não estivemos no nosso melhor e damos crédito ao West Ham por isso. Podemos ser melhores, os rapazes estão frustrados e desapontados com isso, o que é bom de se ver. Conseguimos um gol no final, é um grande momento e mais um ponto positivo. Não queremos ter que recorrer a isso com muita frequência, mas, no grande esquema das coisas, um ponto é algo que podemos levar. Quando você avalia os jogos em um período de cinco partidas, ter apenas um empate é muito positivo, mas são sentimentos contraditórios.

Sabemos como é difícil manter uma sequência positiva nesta liga, não é fácil. Às vezes você é perigoso, tem um brilho, e às vezes é pesado. Você precisa encontrar a resposta, precisa encontrar um caminho. O gol que sofremos foi frustrante, com o andamento do jogo. Mas o futebol traz surpresas. No grande esquema das coisas, conseguimos tirar algo da partida e seguimos em frente.

Para ser sincero, não conseguimos o equilíbrio certo na primeira parte do jogo, mas isso acontece, as equipes têm o direito de impedir você de marcar! Continuamos em frente, mudamos algumas coisas e, como temos essa flexibilidade, conseguimos encontrar uma solução.”