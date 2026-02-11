Getty
“Não quero que isto seja sobre mim” – O United Strand reage após o empate do Manchester United com o West Ham acabar com as esperanças de corte de cabelo
A série de vitórias do Manchester United chega ao fim
O Manchester United tem estado em excelente forma desde que Michael Carrick substituiu Ruben Amorim como treinador, derrotando o Arsenal, o Manchester City, o Fulham e o Tottenham para voltar ao top quatro da Premier League. Os Red Devils esperavam continuar essa sequência no London Stadium, mas ficaram atrás no placar no início do segundo tempo, quando Tomas Soucek abriu o placar. Um gol de Benjamin Sesko nos acréscimos conseguiu garantir o empate para os visitantes, mas não foi suficiente para salvar o United. Seu desafio agora recomeça e sua decepção ficou evidente para todos nas redes sociais.
Não quero que isto seja sobre mim.
A ação do United Strand tem sido lucrativa, embora ele “não seja tão bem pago quanto algumas pessoas pensam” e também esteja ajudando uma boa causa. O desafio de Ilett é arrecadar fundos para a Little Princess Trust, uma instituição de caridade que fornece perucas para crianças que perderam o cabelo devido ao tratamento do câncer ou outras condições, e ele diz que quanto mais tempo isso durar, melhor será para elas.
“Quanto mais tempo, melhor para a instituição de caridade”, disse Ilett em sua transmissão ao vivo após o empate. “Não quero que isso seja sobre mim, e tenho certeza de que provavelmente será, mas ainda assim é uma boa forma e estamos invictos.”
Carrick reage ao empate do Manchester United
Carrick também falou após o jogo, admitindo que estava entusiasmado com o empate no final, mas desapontado por não ter conquistado os três pontos. Ele disse aos repórteres: “São sentimentos contraditórios. Sabemos que não estivemos no nosso melhor e damos crédito ao West Ham por isso. Podemos ser melhores, os rapazes estão frustrados e desapontados com isso, o que é bom de se ver. Conseguimos um gol no final, é um grande momento e mais um ponto positivo. Não queremos ter que recorrer a isso com muita frequência, mas, no grande esquema das coisas, um ponto é algo que podemos levar. Quando você avalia os jogos em um período de cinco partidas, ter apenas um empate é muito positivo, mas são sentimentos contraditórios.
Sabemos como é difícil manter uma sequência positiva nesta liga, não é fácil. Às vezes você é perigoso, tem um brilho, e às vezes é pesado. Você precisa encontrar a resposta, precisa encontrar um caminho. O gol que sofremos foi frustrante, com o andamento do jogo. Mas o futebol traz surpresas. No grande esquema das coisas, conseguimos tirar algo da partida e seguimos em frente.
Para ser sincero, não conseguimos o equilíbrio certo na primeira parte do jogo, mas isso acontece, as equipes têm o direito de impedir você de marcar! Continuamos em frente, mudamos algumas coisas e, como temos essa flexibilidade, conseguimos encontrar uma solução.”
O Manchester United dá uma pausa
O Manchester United não volta a jogar até 23 de fevereiro, quando enfrenta o Everton. Havia rumores de que o Manchester United iria ao Oriente Médio para um lucrativo amistoso, mas esses planos foram arquivados e Carrick falou sobre seus planos para o intervalo na agenda: “Vamos ficar em Manchester. É uma chance de nos refrescarmos um pouco, temos alguns machucados e algumas pequenas lesões. Temos algumas lesões que gostaríamos de tratar, além disso, será bom ter um pequeno descanso e digerir onde estamos após este período. Precisamos clarear nossas mentes, fazer um bom trabalho, respirar fundo e voltar ainda mais fortes. São 13 dias estranhos, mas vamos tentar aproveitá-los ao máximo.”
