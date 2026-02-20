“Não poderia estar menos interessado!” – Pep Guardiola reage às especulações de que o Arsenal pode perder o título da Premier League, enquanto o Manchester City busca lucrar com o mais recente fracasso dos Gunners contra o Wolves

Guardiola disse em uma coletiva de imprensa na sexta-feira: “12 jogos é muito. Newcastle é tudo com o que estou preocupado. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal até que ela chegue. Agora é Newcastle, descanso e depois Leeds. Não sei o que vai acontecer nos próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com meus jogadores.

Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não falei sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos. São 12 jogos. Faça-me essa pergunta com dois ou três jogos e eu responderei, mas 12 jogos restantes é uma eternidade. Essa é a única verdade que tenho.

“Eles estavam nove pontos à frente porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiverem os mesmos jogos, e depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer amanhã.”