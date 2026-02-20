Getty/GOAL
“Não poderia estar menos interessado!” – Pep Guardiola reage às especulações de que o Arsenal pode perder o título da Premier League, enquanto o Manchester City busca lucrar com o mais recente fracasso dos Gunners contra o Wolves
O colapso do Arsenal coloca a bola no campo do City
O Arsenal estava nove pontos à frente do City há apenas duas semanas, embora com um jogo a menos. A diferença agora foi reduzida para cinco pontos, depois que a equipe de Guardiola conquistou uma vitória dramática sobre o Liverpool e derrotou o Fulham com facilidade, enquanto os Gunners empataram com o Brentford e o Wolves. O City tem um jogo a mais. Se os jogadores de Guardiola vencerem o Newcastle no sábado, eles reduzirão a diferença para dois pontos e colocarão uma enorme pressão sobre o Arsenal antes de sua visita ao rival local Tottenham, que jogará sua primeira partida sob o comando do novo técnico Igor Tudor. Apesar de o City estar em uma posição favorável, Guardiola não está interessado em discutir a situação da disputa pelo título com a mídia ou com seus jogadores.
Guardiola não pensa “nem por um segundo” na tabela do campeonato
Guardiola disse em uma coletiva de imprensa na sexta-feira: “12 jogos é muito. Newcastle é tudo com o que estou preocupado. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal até que ela chegue. Agora é Newcastle, descanso e depois Leeds. Não sei o que vai acontecer nos próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com meus jogadores.
Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não falei sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos. São 12 jogos. Faça-me essa pergunta com dois ou três jogos e eu responderei, mas 12 jogos restantes é uma eternidade. Essa é a única verdade que tenho.
“Eles estavam nove pontos à frente porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiverem os mesmos jogos, e depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer amanhã.”
Guardiola elogia o impacto de Semenyo
Antoine Semenyo teve um início brilhante no City desde que foi transferido do Bournemouth por 64 milhões de libras em janeiro, marcando cinco gols e dando duas assistências. Guardiola elogiou o impacto do atacante. “Ele marcou muitos gols, mas não é só isso — ele tem um ritmo especial e versatilidade para jogar em três posições”, explicou.
“Ele veio do Bournemouth com um ritmo defensivo incrível. Seu impacto tem sido muito bom. Jogamos contra Antoine muitas vezes. Quando ele se tornou um jogador de primeira classe ou de elite, temos que ver. Ele está jogando a Liga dos Campeões, que nunca jogou antes, a fase eliminatória é um bom teste para ele, mas tenho certeza de que, com sua mentalidade, ele vai lidar muito bem com isso. Normalmente, os jogadores que chegam se adaptam muito rápido, porque os que estão aqui há muito tempo não têm nenhum problema.”
Savinho regressa, mas Doku continua fora
Guardiola confirmou que Savinho está apto para enfrentar o Newcastle, o que poderá ser sua primeira aparição desde que sofreu uma lesão no empate em 0 a 0 contra o Sunderland, em 1º de janeiro. No entanto, Jeremy Doku não estará disponível, pois continua se recuperando de uma lesão no joelho. Enquanto o Newcastle provavelmente sentirá os efeitos da vitória por 6 a 1 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões na quarta-feira, o City deve estar revigorado após uma semana de descanso entre a vitória na FA Cup sobre o Salford e o jogo contra a equipe de Eddie Howe.
O técnico acrescentou: “O importante é que os jogadores estejam revigorados após muitos meses com alguns dias de folga. Eu não preciso correr um metro, então para mim não é um problema. São os jogadores, e para eles é muito bom ter longas semanas para descansar, e eles treinaram bem nos últimos dois dias.”
A história favorece o City neste confronto, já que o Newcastle nunca venceu no Etihad Stadium. Sua última vitória fora de casa contra o City foi no antigo estádio Maine Road, sob o comando de Bobby Robson, que treinou Guardiola na única temporada em que esteve no comando do Barcelona.
