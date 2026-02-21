Getty Images Sport
“Não podemos perder!” – Declan Rice revela a mensagem provocadora de Bukayo Saka sobre o clássico do norte de Londres, enquanto o Arsenal, em baixa, busca se recuperar contra o Tottenham
Arsenal em busca de resposta após empate com o Wolves
O Arsenal continua no topo da tabela da Premier League, mas perdeu a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o Manchester City depois de ser surpreendido pelo Wolves, que reagiu no final e empatou em 2 a 2 na noite de quarta-feira. Saka e Piero Hincapie deram aos Gunners uma vantagem de 2 a 0, mas gols de Hugo Bueno e Tom Edozie garantiram o empate no Molineux.
O domingo apresenta a oportunidade para os londrinos do norte revidarem aos seus críticos quando visitarem o rival local Tottenham, que estará sob o comando do novo técnico Igor Tudor após a saída de Thomas Frank no início deste mês. O Spurs está em 16º lugar antes dos jogos do fim de semana e enfrenta a ameaça de rebaixamento, estando apenas cinco pontos à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição.
Rice está invicto nos confrontos com o Tottenham desde que se juntou ao Arsenal em 2023, com sua última derrota para os Lilywhites ocorrendo quando ele capitaneava o Hammers em uma derrota por 2 a 0 na temporada 2022-23. Agora, o jogador de 27 anos revelou o que seu companheiro de clube e seleção Saka lhe disse sobre os clássicos do norte de Londres quando ele se mudou para o Emirates Stadium.
Não se pode perder os clássicos contra o Spurs.
Rice disse ao The Sun: “Lembro-me de Saka dizer: ‘Não se pode perder os clássicos aqui contra o Spurs’. Para a torcida, para todos, para os jogadores, para a comissão técnica – esse é um jogo que não se pode perder.”
O Arsenal está cinco pontos à frente na liderança da tabela da Premier League, tendo jogado uma partida a mais que o rival City, que pode reduzir essa diferença para dois pontos se vencer o Newcastle United no sábado à noite. Questões estão sendo feitas sobre a mentalidade dos Gunners, mas Rice acredita que seus companheiros de equipe têm uma oportunidade de ouro no domingo para mostrar que têm o que é preciso para conquistar o primeiro título da liga desde 2003-04.
Em outra matéria da mesma publicação, o jogador da seleção inglesa disse: “O clássico do norte de Londres é o jogo perfeito para responder a isso. É um jogo importante, que será decisivo para a nossa temporada. Ainda há um longo caminho a percorrer, ainda há muito para ser otimista, há perspectiva aqui. Ainda estamos tendo uma temporada incrível e não podemos deixar que nenhum ruído externo atrapalhe isso.
Quando falamos sobre mentalidade, mostramos uma mentalidade incrível durante toda a temporada para chegar onde estamos, e não vamos deixar nada atrapalhar isso.”
Arteta apoia os Gunners para reagirem
Os apostadores lançaram a etiqueta “bottle jobs” (empregos fáceis) na direção do Arsenal após o empate com o Wolves, mas o técnico Mikel Arteta rejeitou esse termo e disse que seu time deve aceitar as críticas “de cabeça erguida”.
Ele disse: “Isso [bottle jobs] não faz parte do meu vocabulário e não vejo dessa forma, porque não acho que alguém queira fazer isso intencionalmente. Eu não usaria essa palavra, mas isso sou eu.
“É uma opinião individual, uma perspectiva. Você tem que respeitar isso. Foi o que eu disse depois na coletiva de imprensa. Você perde dois pontos contra o Wolves da maneira como o jogo se desenrolou, você tem que aceitar isso.
“O que me interessa muito é o próximo jogo, do que somos feitos, o que amamos nisso e como escrevemos nosso próprio destino a partir daqui.”
Arsenal espera terminar a temporada com muitos troféus
Apesar das provocações dirigidas a eles, o Arsenal ainda tem chances de conquistar vários troféus entre agora e o final da temporada. Após confrontos na liga com Tottenham, Chelsea e Brighton, a equipe de Arteta visita o Mansfield Town na FA Cup e enfrenta o City na final da Carabao Cup no final de março.
O Arsenal derrotou o Spurs no primeiro clássico do norte de Londres da temporada, com Eberechi Eze marcando um hat-trick sublime.
