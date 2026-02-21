“Não podemos perder!” – Declan Rice revela a mensagem provocadora de Bukayo Saka sobre o clássico do norte de Londres, enquanto o Arsenal, em baixa, busca se recuperar contra o Tottenham

O Arsenal continua no topo da tabela da Premier League, mas perdeu a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o Manchester City depois de ser surpreendido pelo Wolves, que reagiu no final e empatou em 2 a 2 na noite de quarta-feira. Saka e Piero Hincapie deram aos Gunners uma vantagem de 2 a 0, mas gols de Hugo Bueno e Tom Edozie garantiram o empate no Molineux.

O domingo apresenta a oportunidade para os londrinos do norte revidarem aos seus críticos quando visitarem o rival local Tottenham, que estará sob o comando do novo técnico Igor Tudor após a saída de Thomas Frank no início deste mês. O Spurs está em 16º lugar antes dos jogos do fim de semana e enfrenta a ameaça de rebaixamento, estando apenas cinco pontos à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição.

Rice está invicto nos confrontos com o Tottenham desde que se juntou ao Arsenal em 2023, com sua última derrota para os Lilywhites ocorrendo quando ele capitaneava o Hammers em uma derrota por 2 a 0 na temporada 2022-23. Agora, o jogador de 27 anos revelou o que seu companheiro de clube e seleção Saka lhe disse sobre os clássicos do norte de Londres quando ele se mudou para o Emirates Stadium.