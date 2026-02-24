Em entrevista ao programa Match Officials Mic'd Up, o diretor de arbitragem da PGMO, Howard Webb, disse: “Já ouvi muitas pessoas dizerem: ‘Você não pode simplesmente ignorar os dois e validar o gol?

Para arbitrar na Premier League, é preciso ter sensibilidade e compreensão do jogo, e tentamos aplicar o bom senso sempre que possível, mas há um limite para isso.

A bola só entra no gol porque Erling Haaland puxa Szoboszlai, impedindo-o de afastar a bola, então não podemos validar o gol por esse motivo.

“O árbitro tentou aplicar a vantagem quando Szoboszlai inicialmente puxou Haaland e esperou para ver o que aconteceria e se a bola iria direto para o gol — essa é uma boa vantagem e nós validamos o gol.

“Mas a bola só entra no gol porque Haaland comete uma falta clara em Szoboszlai. Não podemos ignorar isso; não podemos, portanto, simplesmente conceder a vantagem, porque ela só foi obtida devido à ação de Haaland, então temos que voltar à falta inicial, que foi a de Szoboszlai puxando Haaland.

“Está fora da área penal, impede uma oportunidade clara de gol, então é concedido um tiro livre e Szoboszlai é expulso.

Ele estava reclamando dessa falta de Haaland. Ele estava certo em reclamar, porque foi falta, mas, infelizmente para ele, cometeu uma falta inicial que deve ser penalizada, e acabamos chegando ao que é claramente o resultado correto com o uso do VAR.”