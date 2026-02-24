Getty Images
“Não podemos ignorar isso!” – Áudio do VAR que levou ao gol controversamente anulado do Manchester City contra o Liverpool é revelado
O Manchester City vence em Anfield, apesar do gol anulado
O City produziu uma emocionante reviravolta para derrotar o Liverpool em Anfield no início deste mês. Szoboszlai abriu o placar com uma cobrança de falta de longa distância, mas Bernardo Silva empatou antes de Haaland marcar um pênalti nos acréscimos, garantindo os três pontos para a equipe de Guardiola.
Parecia que os visitantes marcariam o terceiro gol quando Cherki rolou a bola em direção ao gol vazio, com o goleiro do Reds, Alisson, fora de posição após subir para uma jogada ensaiada. Szoboszlai e Haaland disputaram a bola, mas ambos acabaram caindo no gramado enquanto ela cruzava a linha.
Embora muitos torcedores tenham presumido que o gol seria validado, os árbitros deliberaram sobre as imagens e decidiram anulá-lo, com Szoboszlai recebendo um cartão vermelho.
Áudio entre árbitro e VAR divulgado
O raciocínio por trás da anulação do gol e da expulsão de Szoboszlai foi revelado no último episódio do Match Officials Mic'd Up.
Durante o incidente, o VAR John Brooks disse: “Temos uma falta clara sobre o zagueiro, então não podemos ignorá-la... Há uma falta clara aqui sobre Erling Haaland, o que significa que ele não pode chegar à bola, ok?”
Pawson respondeu: “Sim, foi um puxão. Foi por isso que dei vantagem, sim.”
Brooks respondeu: “Mas então não podemos dar vantagem e ignorar isso, porque há uma falta clara sobre o zagueiro [Szoboszlai] ali.”
Pawson então disse: “Ah, eu não vi isso”, antes de anular o gol e expulsar Szoboszlai.
O chefe da PGMOL explica a decisão controversa
Em entrevista ao programa Match Officials Mic'd Up, o diretor de arbitragem da PGMO, Howard Webb, disse: “Já ouvi muitas pessoas dizerem: ‘Você não pode simplesmente ignorar os dois e validar o gol?
Para arbitrar na Premier League, é preciso ter sensibilidade e compreensão do jogo, e tentamos aplicar o bom senso sempre que possível, mas há um limite para isso.
A bola só entra no gol porque Erling Haaland puxa Szoboszlai, impedindo-o de afastar a bola, então não podemos validar o gol por esse motivo.
“O árbitro tentou aplicar a vantagem quando Szoboszlai inicialmente puxou Haaland e esperou para ver o que aconteceria e se a bola iria direto para o gol — essa é uma boa vantagem e nós validamos o gol.
“Mas a bola só entra no gol porque Haaland comete uma falta clara em Szoboszlai. Não podemos ignorar isso; não podemos, portanto, simplesmente conceder a vantagem, porque ela só foi obtida devido à ação de Haaland, então temos que voltar à falta inicial, que foi a de Szoboszlai puxando Haaland.
“Está fora da área penal, impede uma oportunidade clara de gol, então é concedido um tiro livre e Szoboszlai é expulso.
Ele estava reclamando dessa falta de Haaland. Ele estava certo em reclamar, porque foi falta, mas, infelizmente para ele, cometeu uma falta inicial que deve ser penalizada, e acabamos chegando ao que é claramente o resultado correto com o uso do VAR.”
O Manchester City continua a cinco pontos do líder da Premier League, o Arsenal.
A vitória em Merseyside faz parte de uma sequência de cinco vitórias consecutivas que o City conquistou, com o objetivo de terminar a temporada em grande estilo. Há chances de conquistar títulos em todas as quatro competições em que ainda está na disputa, mas a corrida pelo título da Premier League continua dramática após os resultados do último fim de semana. O líder Arsenal venceu facilmente o rival do norte de Londres, Tottenham Hotspur, um dia depois de o City ter derrotado o Newcastle United, com a diferença entre as duas equipes sendo de cinco pontos.
No entanto, o City tem um jogo a menos que o Gunners, o que significa que o final da temporada está perfeitamente preparado para proporcionar muito drama antes da última rodada, com as duas equipes ainda se enfrentando na final da Carabao Cup e pela segunda vez na Premier League.
