“Não pode vender mais ninguém” – Desespero de Martín Anselmi no Botafogo vai em contramão ao defendido por John Textor

Na entrevista coletiva realizada após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão de 2026, o técnico do Botafogo, Martín Anselmi, não escondeu o abatimento. A equipe alvinegra teve péssima exibição, mesmo atuando com um jogador a mais em quase todo o segundo tempo, e ainda viu o goleiro Neto falhar mais uma vez no belo gol marcado por Lucho Acosta.
Muito além da derrota para o rival e da péssima atuação, o Botafogo ainda viu mais dois jogadores ingressarem em sua extensa lista de lesionados: o meio-campista Allan precisou ser substituído, ainda no primeiro tempo, e Danilo, melhor jogador alvinegro neste início de ano, deixou o gramado mancando. Em ambos os casos, os atletas sentiram a coxa.
Perguntado sobre a possibilidade de o Botafogo negociar Álvaro Montoro e Danilo, Anselmi foi direto: “O Botafogo não pode vender um só mais jogador. É simples. Está claro o que está acontecendo. Não pode mais vender um jogador. Não sou dono do clube, não decido essas coisas. Mas no meu ponto de vista o Botafogo não pode vender mais ninguém”, disse.
|Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱