“Não pode vender mais ninguém” – Desespero de Martín Anselmi no Botafogo vai em contramão ao defendido por John Textor

Dá para entender Anselmi. E seu desespero ecoa o do torcedor botafoguense. Ao longo deste início de temporada, o “elenco curto” do Botafogo foi tema constante, assim como o transfer ban que impedia o clube de fazer e inscrever suas contratações – situação resolvida após John Textor aportar dinheiro pego por empréstimo a juros altíssimos com os fundos Hutton Capital e GDA Luma.

Danilo e Allan, os mais novos lesionados, se juntam a uma lista que já tinha Bastos (zagueiro), Chris Ramos (atacante), Kaio Pantaleão (zagueiro), Marçal (zagueiro), Mateo Ponte (lateral improvisado como zagueiro) e Santi Rodríguez (meia). As opções para escalar um time titular competitivo vão se esvaindo, especialmente com lacunas na zaga e no meio-campo.

Uma dúvida após as falas do técnico argentino é a seguinte: será que ele não sabia que, no Botafogo de Textor, as coisas funcionam assim? Com jogadores em alto fluxo de saída? Depois do mágico 2024, John Textor vendeu Luiz Henrique, Thiago Almada, Gregore, John, Jair Cunha, Igor Jesus, Marlon Freitas, Savarino e muitos outros.

Antes do jogo contra o Cruzeiro, vencido por 4 a 0 logo na estreia deste Brasileirão, vazou a notícia de que Textor, imerso em crise em suas Eagles e vendo a SAF alvinegra rapidamente com dívidas chegando a R$ 1 bilhão, chegou a detalhes de vender Montoro e Danilo, os dois melhores jogadores do time, para o Nottingham Forest. O negócio não teria acontecido graças a uma decisão judicial da Justiça do Rio de Janeiro, acatando pedido da ala social do Botafogo proibindo a venda de novos jogadores naquele momento. Foi o que ainda motivou a pergunta respondida por Anselmí, sobre novas vendas sendo realizadas.

Embora insista em falar sobre o “Botafogo Way” como um estilo de jogo ofensivo e competitivo, é inegável que outra faceta deste mesmo Botafogo Way é estar com portas abertas para negociar jogadores, de maneira tão intensa que foge até mesmo do normal para um futebol exportador, como é o brasileiro. E isso fica mais intensificado em momento de grave crise financeira da SAF.