“Não parece certo” – Liam Rosenior acusado de “fingir” no Chelsea, em comparação com Graham Potter
A sombra da era Graham Potter
A nomeação de Rosenior em Stamford Bridge sempre seria alvo de escrutínio, dada a história recente do clube com treinadores nacionais promissores. Para muitos torcedores do Chelsea, a contratação de um técnico inglês com forte ênfase no jogo estruturado e na filosofia tática desperta lembranças indesejadas da passagem malfadada de Graham Potter.
Potter chegou do Brighton com grandes expectativas, mas teve dificuldades para impor sua personalidade a um elenco repleto de contratações caras e estrelas consagradas, o que resultou em sua demissão cerca de sete meses depois. Rosenior chega como uma figura relativamente desconhecida, tendo treinado o Hull antes de assumir o cargo de técnico do clube irmão do Chelsea, o Strasbourg, da Ligue 1. Ele foi então contratado para substituir Enzo Maresca no comando do Blues no início do ano e teve um início sólido, com oito vitórias e um empate em 11 partidas.
No entanto, Jamie Carragher foi rápido em traçar paralelos entre Potter e Rosenior, observando que o brilhantismo técnico por si só não é suficiente para sobreviver ao cenário político e social de um clube poderoso como o Chelsea.
Carragher questiona a “adequação” em Stamford Bridge
A transição de um ambiente de meio de tabela para o “aquário” de Londres é um salto que muitos não conseguiram dar. Refletindo sobre as semelhanças entre os ex-treinadores e os atuais, Carragher explicou por que teme que a história se repita.
“Há algo em Liam Rosenior quando você o vê nas coletivas de imprensa – não sei se é um pouco de encenação”, disse ele no The Overlap. “Não há dúvida de que Graham Potter é um bom técnico, vimos isso no Brighton & Hove Albion, e ele conseguiu o emprego, mas nunca pareceu ser a pessoa certa para o Chelsea. Não parecia que ele tinha a personalidade ou a força para gerenciar um clube como aquele, e me pergunto se seria o mesmo. Simplesmente não parece certo.”
Rooney defende seu ex-colega
Embora Carragher continue cético, a opinião daqueles que trabalharam ao lado de Rosenior é totalmente diferente. Wayne Rooney, que colaborou estreitamente com Rosenior durante o tempo em que estiveram no Derby County, defendeu veementemente as credenciais do seu colega. Rooney argumenta que o que os críticos consideram uma “performance” é, na verdade, a confiança natural de um homem que passou anos aperfeiçoando suas habilidades como treinador.
A lenda do Manchester United acredita que a base técnica de Rosenior é de elite, embora admita que o desafio de treinar vencedores da Copa do Mundo é algo completamente diferente. “Ele é um técnico incrível – 100% – e posso dizer que, através do trabalho, ele me ajudou muito, na forma como organizou a equipe, como se comporta no campo de treinamento, como treina. Não tenho nenhuma dúvida sobre suas habilidades como treinador, mas o desafio agora para Liam é gerenciar esses jogadores de ponta. Ele é uma pessoa confiante, um rapaz confiante, então será interessante ver como será daqui até o final da temporada, à medida que os jogos ficarem mais difíceis. Se ele tiver tempo, vai se sair bem, mas a questão é: ele terá tempo?”
Navegando pelo escrutínio da elite
O debate muitas vezes se resume à falta de familiaridade com o perfil de Rosenior em comparação com os “super-treinadores” do passado do Chelsea, como José Mourinho ou Thomas Tuchel. Como treinador nacional que está trilhando um novo caminho, Rosenior enfrenta uma série de preconceitos únicos em relação ao seu pedigree.
Rooney apontou que a percepção de que ele está “atuando” é provavelmente um subproduto da tentativa do público de conciliar sua carreira de jogador em clubes de meio de tabela com seu novo status de líder de um gigante europeu.
“É isso que acontece com Liam, você o conhece, mas não o conhece”, acrescentou. “Você sabe o nome dele, sabe que ele jogou pelo Hull City e Brighton & Hove Albion e times como esses, então ele teve uma carreira na Inglaterra. Agora, os torcedores estão olhando para ele e dizendo: ‘Ele está fingindo, está tentando ser o grande homem?’ Ele está sendo ele mesmo.”
