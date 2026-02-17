“Não parece certo” – Liam Rosenior acusado de “fingir” no Chelsea, em comparação com Graham Potter

A nomeação de Rosenior em Stamford Bridge sempre seria alvo de escrutínio, dada a história recente do clube com treinadores nacionais promissores. Para muitos torcedores do Chelsea, a contratação de um técnico inglês com forte ênfase no jogo estruturado e na filosofia tática desperta lembranças indesejadas da passagem malfadada de Graham Potter.

Potter chegou do Brighton com grandes expectativas, mas teve dificuldades para impor sua personalidade a um elenco repleto de contratações caras e estrelas consagradas, o que resultou em sua demissão cerca de sete meses depois. Rosenior chega como uma figura relativamente desconhecida, tendo treinado o Hull antes de assumir o cargo de técnico do clube irmão do Chelsea, o Strasbourg, da Ligue 1. Ele foi então contratado para substituir Enzo Maresca no comando do Blues no início do ano e teve um início sólido, com oito vitórias e um empate em 11 partidas.

No entanto, Jamie Carragher foi rápido em traçar paralelos entre Potter e Rosenior, observando que o brilhantismo técnico por si só não é suficiente para sobreviver ao cenário político e social de um clube poderoso como o Chelsea.