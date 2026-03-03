“Não o vimos” – Nick Woltemade é grande dúvida para o confronto do Newcastle com o Manchester United devido a uma doença, enquanto Eddie Howe enfrenta uma crise de seleção

O Newcastle sofreu um grande golpe antes da visita do Manchester United na quarta-feira, com Howe confirmando que uma onda de doenças atingiu o elenco principal. O momento não poderia ser pior para os Magpies, que estão desesperados para se recuperar da decepcionante derrota por 3 a 2 em casa para o Everton no último fim de semana. A doença atrapalhou significativamente os treinos e deixou a comissão técnica preocupada com a disponibilidade de vários jogadores importantes.

A principal preocupação gira em torno da contratação de destaque do verão, Woltemade. O atacante alemão, que chegou ao St James' Park vindo do Stuttgart em uma transferência de alto nível por 69 milhões de libras, não consegue participar dos preparativos da equipe principal há vários dias. Embora alguns membros do elenco pareçam ter se recuperado rapidamente da misteriosa doença, a condição de Woltemade continua precária, com a equipe médica monitorando sua recuperação antes do confronto com o time de Michael Carrick, o United.

Howe admitiu durante a coletiva de imprensa pré-jogo que a ausência do atacante nos treinos é uma preocupação crescente. O técnico observou que o problema surgiu pela primeira vez durante a partida contra o Everton, quando Jacob Ramsey foi forçado a sair no intervalo. Embora Ramsey já tenha voltado aos gramados, Woltemade ainda não mostra sinais de recuperação total.