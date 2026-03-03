Getty Images Sport
“Não o vimos” – Nick Woltemade é grande dúvida para o confronto do Newcastle com o Manchester United devido a uma doença, enquanto Eddie Howe enfrenta uma crise de seleção
Doença se alastra pelo acampamento de Tyneside
O Newcastle sofreu um grande golpe antes da visita do Manchester United na quarta-feira, com Howe confirmando que uma onda de doenças atingiu o elenco principal. O momento não poderia ser pior para os Magpies, que estão desesperados para se recuperar da decepcionante derrota por 3 a 2 em casa para o Everton no último fim de semana. A doença atrapalhou significativamente os treinos e deixou a comissão técnica preocupada com a disponibilidade de vários jogadores importantes.
A principal preocupação gira em torno da contratação de destaque do verão, Woltemade. O atacante alemão, que chegou ao St James' Park vindo do Stuttgart em uma transferência de alto nível por 69 milhões de libras, não consegue participar dos preparativos da equipe principal há vários dias. Embora alguns membros do elenco pareçam ter se recuperado rapidamente da misteriosa doença, a condição de Woltemade continua precária, com a equipe médica monitorando sua recuperação antes do confronto com o time de Michael Carrick, o United.
Howe admitiu durante a coletiva de imprensa pré-jogo que a ausência do atacante nos treinos é uma preocupação crescente. O técnico observou que o problema surgiu pela primeira vez durante a partida contra o Everton, quando Jacob Ramsey foi forçado a sair no intervalo. Embora Ramsey já tenha voltado aos gramados, Woltemade ainda não mostra sinais de recuperação total.
Lesão agravada por surto viral
O surto viral é o mais recente obstáculo no que está se tornando uma verdadeira crise de seleção para Eddie Howe. O Newcastle já está passando por um período difícil sem vários jogadores importantes, incluindo o capitão do clube, Bruno Guimarães. A falta de liderança e presença física no meio-campo da equipe tem sido evidente nas últimas semanas, contribuindo para uma má fase que levou o clube a cair para a 13ª posição na tabela da Premier League.
Além das preocupações com a doença, os Magpies estão definitivamente sem Lewis Miley, Emile Krafth e Fabian Schar. Havia a esperança de que Tino Livramento pudesse retornar a tempo para reforçar a defesa, mas a participação do lateral continua altamente improvável para a partida no meio da semana. Howe indicou que, embora a recuperação do zagueiro esteja progredindo bem, a rápida recuperação da partida de sábado torna improvável um retorno competitivo na quarta-feira.
“Jacob [Ramsey] esteve presente ontem, treinou bem, então ele se recuperou rapidamente”, disse Howe. “Obviamente, há algo, uma doença, potencialmente no elenco, porque Nick Woltemade adoeceu e não o vemos há alguns dias. Vamos ver, daremos todas as chances a ele.”
Howe aborda a crescente lista de ausências
O técnico do Newcastle expressou sua frustração com a imprevisibilidade da situação atual, especificamente em relação à data de retorno de Livramento. “Acho que talvez [seja muito cedo para Livramento]. Acho que ele está cada vez mais perto”, acrescentou. “Sei que tenho perguntado muito sobre ele e entendo o motivo, pois faço o mesmo com a equipe médica. É como uma corrente que se estende, estamos desesperados para que ele volte a estar disponível, mas tem que ser no momento certo.
Nem todas as lesões são tão simples a ponto de você definir uma data de retorno e o jogador voltar. Sempre há pequenos imprevistos que podem acontecer. Acho que ele está um pouco adiantado em relação ao cronograma inicial, mas sim, ele está na reta final da sua reabilitação agora.”
Uma noite decisiva no St James' Park
O Newcastle recebe o United na quarta-feira, 4 de março, com o pontapé inicial marcado para as 20:00 GMT. A equipe médica realizará avaliações finais em Woltemade e outros jogadores afetados na manhã do jogo. Caso o atacante alemão seja descartado, Howe pode ser forçado a uma reorganização tática, potencialmente utilizando um sistema de falso nove ou contando com uma linha de frente menos experiente para liderar o ataque.
Após essa partida, o Magpies tem uma série de jogos difíceis pela frente, incluindo contra o Man City na FA Cup, o Barcelona na Liga dos Campeões e o Chelsea na Premier League.
