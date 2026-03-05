Getty Images Sport
Traduzido por
“Não há nada de bonito neles” – Arsenal criticado por Alan Pardew, ex-técnico do West Ham, que afirma que o título da Premier League conquistado pelos Gunners “viria com um asterisco”
O Arsenal aproxima-se do título da Premier League
A vitória no Amex Stadium, garantida por um gol de Bukayo Saka no início da partida, foi marcada pela resiliência defensiva e pelo que os críticos estão chamando de “artes obscuras”. O Arsenal conseguiu apenas dois chutes a gol contra o Seagulls e registrou uma precisão de passe de 70,9% - a mais baixa em mais de cinco anos. Com o Manchester City empatando em 2 a 2 com o Nottingham Forest, o título está firmemente nas mãos dos Gunners, mas sua abordagem se tornou um grande tema de discussão.
- Getty Images Sport
“Nada de bonito” na vitória do Arsenal
Em entrevista à talkSPORT, Pardew criticou os atuais líderes da liga por dependerem fortemente de jogadas antidesportivas. “Quando os vejo com meus olhos de técnico de futebol, eles são muito profissionais. Eles fazem todo tipo de jogada antidesportiva para chegar ao objetivo”, observou. Ele continuou, sugerindo que o estilo pragmático do Arsenal merece uma ressalva nos livros de história se eles levantarem o troféu em maio. “Haverá um asterisco ao lado do nome deles, porque basta olhar para eles... e dizer que é apenas uma exibição funcional. Eles são bons, são fortes, são poderosos. Mas não há nada de bonito neles. Essa é a verdade.”
Hurzeler se irrita com as artes negras
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, ecoou a frustração de Pardew, acusando o Arsenal de perder tempo de forma cínica, o que deliberadamente arruinou o ritmo do jogo. Lamentando que “apenas um time tentou jogar futebol”, ele explicou: “Acho que tentamos jogar futebol e é isso que defendemos. Não é fácil entrar no ritmo com um adversário que tenta apenas perder tempo... Hoje, só uma equipe tentou jogar futebol. Acho que as estatísticas nunca mentem. Sofremos um chute a gol. Não fomos tão eficazes. No último terço do campo, deveríamos ter criado mais chances.”
Quando questionado sobre os comentários “asterisco” feitos por Pardew, Hurzeler optou por se concentrar no desenvolvimento de sua própria equipe, observando que os resultados do Arsenal provavelmente justificariam os meios aos olhos do público. “Acho que todos devem julgar por si mesmos”, disse ele. “Não quero perder muito tempo falando sobre o Arsenal, porque já dei minha opinião e, portanto, vamos ver como serão os próximos nove jogos.”
- Getty Images Sport
O Arsenal chega a 10 vitórias por diferença de um gol
Apesar das críticas estéticas, Arteta construiu, sem dúvida, uma máquina vencedora altamente eficaz. Os Gunners já venceram 10 partidas da Premier League por um único gol nesta temporada e ostentam 14 jogos sem sofrer gols, seu melhor recorde defensivo nesta fase em 20 anos. Essa defesa de ferro permitiu que eles sobrevivessem à perda de William Saliba por lesão antes do confronto com o Brighton. Enquanto rivais e especialistas debatem se os resultados devem superar o estilo, a prioridade do Arsenal é clara. A beleza para o time do norte de Londres certamente estará em levantar o troféu em maio, independentemente de como eles o conquistarem.
Publicidade