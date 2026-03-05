“Não há nada de bonito neles” – Arsenal criticado por Alan Pardew, ex-técnico do West Ham, que afirma que o título da Premier League conquistado pelos Gunners “viria com um asterisco”

O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, ecoou a frustração de Pardew, acusando o Arsenal de perder tempo de forma cínica, o que deliberadamente arruinou o ritmo do jogo. Lamentando que “apenas um time tentou jogar futebol”, ele explicou: “Acho que tentamos jogar futebol e é isso que defendemos. Não é fácil entrar no ritmo com um adversário que tenta apenas perder tempo... Hoje, só uma equipe tentou jogar futebol. Acho que as estatísticas nunca mentem. Sofremos um chute a gol. Não fomos tão eficazes. No último terço do campo, deveríamos ter criado mais chances.”

Quando questionado sobre os comentários “asterisco” feitos por Pardew, Hurzeler optou por se concentrar no desenvolvimento de sua própria equipe, observando que os resultados do Arsenal provavelmente justificariam os meios aos olhos do público. “Acho que todos devem julgar por si mesmos”, disse ele. “Não quero perder muito tempo falando sobre o Arsenal, porque já dei minha opinião e, portanto, vamos ver como serão os próximos nove jogos.”