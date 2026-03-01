“Não há discussão” – Rodrygo envia mensagem forte sobre Neymar ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da Copa do Mundo de 2026

O ciclo de 2026 representa provavelmente a última chance de Neymar conquistar a glória na Copa do Mundo, mas seu caminho tem sido marcado por contratempos físicos. Atualmente com 34 anos, o atacante vem lutando para se recuperar de uma grande cirurgia no joelho, um processo que o forçou a perder muito tempo de jogo. Os comentários de Rodrygo servem como um lembrete para a comissão técnica de que o vestiário ainda vê Neymar como o líder e o coração criativo da seleção nacional.

Rodrygo foi questionado sobre a necessidade de Neymar para o próximo torneio na América do Norte e não se conteve em sua avaliação. “É lógico. Para mim, na minha opinião, nem há discussão. Mas sabemos, é claro, que ele precisa estar bem, ele tem que se preparar, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Não será a mesma graça vencer sem ele, então precisamos dele”, afirmou o ala de 25 anos.