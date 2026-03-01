AFP
“Não há discussão” – Rodrygo envia mensagem forte sobre Neymar ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da Copa do Mundo de 2026
Rodrygo acredita em um potencial sexto título mundial para o BrasilEm participação no programa Um Dia Com... da CazeTV, Rodrygo fez uma defesa apaixonada de seu ídolo, destacando o peso simbólico e emocional do ex-astro do Barcelona. O jovem atacante, que se tornou um pilar essencial tanto para o clube quanto para a seleção, acredita que um potencial sexto título mundial para o Brasil seria incompleto sem a presença do lendário camisa 10. Apesar das mudanças táticas modernas, o craque do Real Madrid insiste que a hierarquia do time ainda deve ser construída em torno do brilhantismo do maior artilheiro de todos os tempos.
A vitória não teria a mesma graça sem Neymar
O ciclo de 2026 representa provavelmente a última chance de Neymar conquistar a glória na Copa do Mundo, mas seu caminho tem sido marcado por contratempos físicos. Atualmente com 34 anos, o atacante vem lutando para se recuperar de uma grande cirurgia no joelho, um processo que o forçou a perder muito tempo de jogo. Os comentários de Rodrygo servem como um lembrete para a comissão técnica de que o vestiário ainda vê Neymar como o líder e o coração criativo da seleção nacional.
Rodrygo foi questionado sobre a necessidade de Neymar para o próximo torneio na América do Norte e não se conteve em sua avaliação. “É lógico. Para mim, na minha opinião, nem há discussão. Mas sabemos, é claro, que ele precisa estar bem, ele tem que se preparar, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Não será a mesma graça vencer sem ele, então precisamos dele”, afirmou o ala de 25 anos.
A boa forma física continua sendo o principal obstáculo
Embora o sentimento seja forte, a realidade da forma física de Neymar continua sendo um obstáculo que Carlo Ancelotti precisa superar. O astro recentemente mostrou lampejos de seu antigo talento, marcando dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, um desempenho que provocou alívio e entusiasmo entre os torcedores brasileiros. No entanto, manter esse nível de intensidade em um ambiente de alta pressão como a Copa do Mundo é um desafio totalmente diferente, e Ancelotti será o responsável por tomar a decisão final sobre a inclusão do veterano.
A relação entre Rodrygo e Ancelotti pode ser um fator decisivo nessas negociações. Tendo trabalhado juntos no Santiago Bernabeu, os dois compartilham um vínculo único de confiança e entendimento tático. O apoio público de Rodrygo a Neymar é mais do que apenas o apoio de um companheiro de equipe; é um empurrão estratégico para o técnico do clube garantir que o maior talento individual do Brasil tenha todas as oportunidades de liderar o ataque em 2026.
Ligação geracional entre o passado e o futuro
A postura de Rodrygo é particularmente significativa, dada a sua crescente notoriedade. Aos 25 anos, ele consolidou seu lugar como um dos melhores do mundo, mas continua humilde o suficiente para defender o legado do homem que vestiu a camisa número 10 antes dele. Ao preencher a lacuna entre as estrelas consagradas e os talentos emergentes, Rodrygo está ajudando a promover um senso de unidade que muitas vezes faltou nas campanhas brasileiras anteriores.
A decisão final cabe a Ancelotti, que deve equilibrar o romantismo do retorno de Neymar com as exigências clínicas de um torneio internacional moderno. Com a Copa do Mundo se aproximando, a pressão sobre o italiano para apresentar uma fórmula vencedora está aumentando.
