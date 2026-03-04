Getty Images
Traduzido por
“Não foi bonito” – Christian Chivu admite que o Inter esteve abaixo do nível normal no empate sem graça com o Como, enquanto Cesc Fàbregas insiste que seu time deveria ter vencido a partida das semifinais
Inter vacila em confronto acirrado nas semifinais
Chivu fez uma avaliação direta do desempenho de sua equipe após um empate sem gols contra o Como. Em uma partida marcada pela cautela tática, o Nerazzurri teve dificuldades para se impor sobre os anfitriões, não conseguindo registrar um único chute a gol em toda a partida. Após o apito final, o romeno admitiu rapidamente que a exibição não atendeu aos padrões habituais esperados do gigante milanês, que enfrentou uma noite difícil, marcada por ausências importantes.
A equipe visitante não teve o seu brilho habitual, levando Chivu a ser honesto sobre a qualidade do confronto. “Em todas as partidas temos algumas emergências, tive que fazer algumas mudanças e, pela primeira vez, coloquei dois meio-campistas ofensivos atrás do atacante”, explicou Chivu durante sua análise pós-jogo. “Temos que fazer da necessidade uma virtude. Mas não foi uma partida do Inter e nem mesmo foi bonita de se ver.”
- Getty Images Sport
Cesc Fabregas afirma que o Como mereceu a vitória crucial
Enquanto Chivu estava reflexivo, o técnico do Como, Fabregas, estava convencido de que sua equipe fez o suficiente para levar uma vantagem para a segunda partida, marcada para 22 de abril. O espanhol elogiou seus jogadores por frustrarem o líder da Série A e sentiu que uma margem mínima os separou de uma vitória histórica. “Partida de xadrez? É o que é”, comentou Fabregas. “No sentido global da partida, talvez pudéssemos ter marcado um gol, mas foi uma partida muito tática.”
Ele continuou destacando a brilhante execução do plano de jogo de sua equipe contra um adversário formidável. “Contra o time mais dominante da Série A, jogamos o jogo que queríamos: muito compactos e tivemos três oportunidades. Nos últimos quatro ou cinco anos, eles têm sido muito dominantes e tiveram uma chance. Uma partida que deixa você satisfeito, mas com um gosto amargo, poderia ter sido 1 a 0.”
O técnico do Como prevê crescimento antes da segunda partida
Antecipando o decisivo jogo de volta em San Siro, Fabregas destacou as realidades contrastantes dos dois clubes, mantendo um sentimento de imenso orgulho. “A única coisa que sei é que nós somos o Como e eles são o Inter. Há uma mentalidade diferente entre as duas equipes e os dois clubes”, afirmou. “Conquistamos o mérito de disputar a semifinal da Coppa Italia no San Siro: há dois anos, ninguém teria imaginado isso. Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer antes da partida de volta.”
Quando questionado sobre seu futuro e o projeto em andamento no clube, o ex-meio-campista do Arsenal enfatizou a melhoria contínua. “A ideia sempre foi crescer, temos que continuar. No momento, meu foco está na Série A, ainda há um longo caminho a percorrer. O sonho é continuar crescendo e, quando estivermos prontos, lutar por um pouco mais. Vamos elevar lentamente o nível e ver onde vamos chegar”, acrescentou.
- Getty Images Sport
Lautaro Martinez se machuca enquanto Bastoni enfrenta hostilidade da torcida
Uma das principais preocupações do Inter continua sendo a condição física do capitão Lautaro Martinez. O atacante argentino foi uma ausência notável na escalação da partida, após ter sofrido uma lesão na derrota para o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões, e a atualização de Chivu sugeriu que ele não retornará aos gramados em um futuro próximo. A falta de eficácia foi evidente durante toda a partida contra o Como. Chivu reconheceu a situação difícil e o tempo extremamente limitado para se preparar para o próximo jogo crucial do clássico.
Fora do campo, a partida foi marcada por uma atmosfera hostil para Alessandro Bastoni, que foi vaiado por parte da torcida da casa após sua controversa simulação contra a Juventus. Apesar da rivalidade, Fabregas reservou um momento para defender o jogador da seleção italiana. “Por que isso acontece? Porque ele joga no time mais forte da Itália”, disse Fabregas. “Não o conheço, estudei muito o Inter nos últimos anos e, para mim, ele é um jogador de ponta. Um cara ótimo, acho que é algo para os torcedores. Temos que protegê-lo. Ele errou naquele dia? Com certeza. É algo que acontece, pode acontecer, eu também cometi um erro quando fiz o que fiz no San Siro. Você tem que pedir desculpas, eles são jovens. Você sempre pode aprender, ele vai superar isso.”
Publicidade