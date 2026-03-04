Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Como Inter Fabregas ChivuGetty Images

Traduzido por

“Não foi bonito” – Christian Chivu admite que o Inter esteve abaixo do nível normal no empate sem graça com o Como, enquanto Cesc Fàbregas insiste que seu time deveria ter vencido a partida das semifinais

A primeira partida da semifinal da Coppa Italia entre Inter e Como terminou em um empate sem gols no Estádio Giuseppe Sinigaglia. O técnico da Inter, Christian Chivu, expressou frustração com o desempenho desarticulado de sua equipe em meio a uma crise de lesões. Por outro lado, o técnico do Como, Cesc Fabregas, elogiou a disciplina tática de seu time, afirmando que eles mereciam uma vitória apertada sobre o líder da Série A.

  • Inter vacila em confronto acirrado nas semifinais

    Chivu fez uma avaliação direta do desempenho de sua equipe após um empate sem gols contra o Como. Em uma partida marcada pela cautela tática, o Nerazzurri teve dificuldades para se impor sobre os anfitriões, não conseguindo registrar um único chute a gol em toda a partida. Após o apito final, o romeno admitiu rapidamente que a exibição não atendeu aos padrões habituais esperados do gigante milanês, que enfrentou uma noite difícil, marcada por ausências importantes.

    A equipe visitante não teve o seu brilho habitual, levando Chivu a ser honesto sobre a qualidade do confronto. “Em todas as partidas temos algumas emergências, tive que fazer algumas mudanças e, pela primeira vez, coloquei dois meio-campistas ofensivos atrás do atacante”, explicou Chivu durante sua análise pós-jogo. “Temos que fazer da necessidade uma virtude. Mas não foi uma partida do Inter e nem mesmo foi bonita de se ver.” 

    • Publicidade
  • Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Cesc Fabregas afirma que o Como mereceu a vitória crucial

    Enquanto Chivu estava reflexivo, o técnico do Como, Fabregas, estava convencido de que sua equipe fez o suficiente para levar uma vantagem para a segunda partida, marcada para 22 de abril. O espanhol elogiou seus jogadores por frustrarem o líder da Série A e sentiu que uma margem mínima os separou de uma vitória histórica. “Partida de xadrez? É o que é”, comentou Fabregas. “No sentido global da partida, talvez pudéssemos ter marcado um gol, mas foi uma partida muito tática.”

    Ele continuou destacando a brilhante execução do plano de jogo de sua equipe contra um adversário formidável. “Contra o time mais dominante da Série A, jogamos o jogo que queríamos: muito compactos e tivemos três oportunidades. Nos últimos quatro ou cinco anos, eles têm sido muito dominantes e tiveram uma chance. Uma partida que deixa você satisfeito, mas com um gosto amargo, poderia ter sido 1 a 0.” 

  • O técnico do Como prevê crescimento antes da segunda partida

    Antecipando o decisivo jogo de volta em San Siro, Fabregas destacou as realidades contrastantes dos dois clubes, mantendo um sentimento de imenso orgulho. “A única coisa que sei é que nós somos o Como e eles são o Inter. Há uma mentalidade diferente entre as duas equipes e os dois clubes”, afirmou. “Conquistamos o mérito de disputar a semifinal da Coppa Italia no San Siro: há dois anos, ninguém teria imaginado isso. Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer antes da partida de volta.”

    Quando questionado sobre seu futuro e o projeto em andamento no clube, o ex-meio-campista do Arsenal enfatizou a melhoria contínua. “A ideia sempre foi crescer, temos que continuar. No momento, meu foco está na Série A, ainda há um longo caminho a percorrer. O sonho é continuar crescendo e, quando estivermos prontos, lutar por um pouco mais. Vamos elevar lentamente o nível e ver onde vamos chegar”, acrescentou.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Lautaro Martinez se machuca enquanto Bastoni enfrenta hostilidade da torcida

    Uma das principais preocupações do Inter continua sendo a condição física do capitão Lautaro Martinez. O atacante argentino foi uma ausência notável na escalação da partida, após ter sofrido uma lesão na derrota para o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões, e a atualização de Chivu sugeriu que ele não retornará aos gramados em um futuro próximo. A falta de eficácia foi evidente durante toda a partida contra o Como. Chivu reconheceu a situação difícil e o tempo extremamente limitado para se preparar para o próximo jogo crucial do clássico.

    Fora do campo, a partida foi marcada por uma atmosfera hostil para Alessandro Bastoni, que foi vaiado por parte da torcida da casa após sua controversa simulação contra a Juventus. Apesar da rivalidade, Fabregas reservou um momento para defender o jogador da seleção italiana. “Por que isso acontece? Porque ele joga no time mais forte da Itália”, disse Fabregas. “Não o conheço, estudei muito o Inter nos últimos anos e, para mim, ele é um jogador de ponta. Um cara ótimo, acho que é algo para os torcedores. Temos que protegê-lo. Ele errou naquele dia? Com certeza. É algo que acontece, pode acontecer, eu também cometi um erro quando fiz o que fiz no San Siro. Você tem que pedir desculpas, eles são jovens. Você sempre pode aprender, ele vai superar isso.”

Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Como crest
Como
COM
Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
0