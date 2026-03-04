“Não foi bonito” – Christian Chivu admite que o Inter esteve abaixo do nível normal no empate sem graça com o Como, enquanto Cesc Fàbregas insiste que seu time deveria ter vencido a partida das semifinais

Uma das principais preocupações do Inter continua sendo a condição física do capitão Lautaro Martinez. O atacante argentino foi uma ausência notável na escalação da partida, após ter sofrido uma lesão na derrota para o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões, e a atualização de Chivu sugeriu que ele não retornará aos gramados em um futuro próximo. A falta de eficácia foi evidente durante toda a partida contra o Como. Chivu reconheceu a situação difícil e o tempo extremamente limitado para se preparar para o próximo jogo crucial do clássico.

Fora do campo, a partida foi marcada por uma atmosfera hostil para Alessandro Bastoni, que foi vaiado por parte da torcida da casa após sua controversa simulação contra a Juventus. Apesar da rivalidade, Fabregas reservou um momento para defender o jogador da seleção italiana. “Por que isso acontece? Porque ele joga no time mais forte da Itália”, disse Fabregas. “Não o conheço, estudei muito o Inter nos últimos anos e, para mim, ele é um jogador de ponta. Um cara ótimo, acho que é algo para os torcedores. Temos que protegê-lo. Ele errou naquele dia? Com certeza. É algo que acontece, pode acontecer, eu também cometi um erro quando fiz o que fiz no San Siro. Você tem que pedir desculpas, eles são jovens. Você sempre pode aprender, ele vai superar isso.”