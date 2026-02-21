Getty Images Sport
“Não faz parte do meu vocabulário” – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, rebate a crítica de “falta de coragem” após o empate prejudicial com o Wolves
Arsenal vacila na busca pelo título da Premier League
Embora o Arsenal continue em uma posição forte na disputa pelo título da Premier League, o time não conseguiu abrir sete pontos de vantagem sobre o rival mais próximo, o City, após empatar de forma surpreendente com o Wolves. Gols de Bukayo Saka e Piero Hincapie deram ao gigante do norte de Londres uma vantagem confortável, mas o golaço de Hugo Bueno criou um final nervoso antes que o chute de Tom Edozie ricocheteasse fortuitamente em Riccardo Calafiori e entrasse após um momento de falha de comunicação entre David Raya e Gabriel Magalhães.
Os Gunners agora têm uma vantagem de cinco pontos sobre o City, tendo jogado uma partida a mais, mas a maneira como empataram no meio da semana atraiu críticas, com alguns apostadores afirmando que a equipe de Arteta agora corre o risco de deixar a pressão das expectativas afetá-los.
Arteta: “Trabalhos fáceis” não fazem parte do meu vocabulário
Uma frase em particular ganhou destaque nos últimos dias. “Bottle jobs” (trabalhos fáceis) implica uma falta de força mental de uma equipe que se espera que vença um jogo com facilidade, com alguns torcedores usando o tropeço do Arsenal contra o Wolves como uma excelente oportunidade para rotular a equipe de Arteta com o termo. O próprio espanhol, no entanto, disse que não definiria sua equipe dessa forma.
Em entrevista coletiva antes do clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur, no domingo, ele disse: “Isso não faz parte do meu vocabulário e não vejo dessa forma, porque não acho que alguém queira fazer isso intencionalmente. Eu não usaria essa palavra, mas isso sou eu.
“É uma opinião individual, uma perspectiva. Você tem que respeitar isso. Foi o que eu disse depois na coletiva de imprensa. Você perde dois pontos contra o Wolves da maneira como o jogo se desenrolou, você tem que aceitar isso.
“O que me interessa muito é o próximo jogo, do que somos feitos, o que amamos nisso e como escrevemos nosso próprio destino a partir daqui.”
Arteta mantém a calma na busca pelo título
Continuam a ser levantadas questões sobre se o Arsenal tem a força mental necessária para resistir à pressão e conquistar o primeiro título da liga desde 2003-04, mas Arteta revelou que não reagiu com raiva nos últimos dias após o difícil jogo de quarta-feira.
Ele acrescentou: “Essa não é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu os amo e é isso, como meus filhos, independentemente de como. Não é o que tento dar a eles, é o que eles precisam. Eles precisam da verdade. Há um diagrama muito importante: o nível de apoio e as exigências que você impõe a eles. Se você quer que as exigências sejam realmente muito altas, o apoio também precisa ser. Ou não funciona.
“Acredite, as exigências são altíssimas. Eles sabem disso. Eles sabem disso há muito tempo. Não vai ser um problema. Quando não atingimos nossos padrões, assumo total responsabilidade por isso. Acho que nunca culpei um único jogador ou a equipe. Se há alguém responsável, sou eu.”
O Arsenal enfrenta o decisivo clássico do norte de Londres
A vantagem do Arsenal na liderança da Premier League pode ser reduzida para apenas dois pontos quando enfrentar o rival local Tottenham no domingo, com o City em ação no sábado à noite contra o Newcastle United. No entanto, os sinais são bons para os Gunners, que não perdem um clássico do norte de Londres desde 2022.
Após esse jogo, o Arsenal recebe o Chelsea em outro clássico londrino antes de visitar o Brighton e o Mansfield Town, este último pela quinta rodada da FA Cup.
