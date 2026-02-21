“Não faz parte do meu vocabulário” – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, rebate a crítica de “falta de coragem” após o empate prejudicial com o Wolves

Uma frase em particular ganhou destaque nos últimos dias. “Bottle jobs” (trabalhos fáceis) implica uma falta de força mental de uma equipe que se espera que vença um jogo com facilidade, com alguns torcedores usando o tropeço do Arsenal contra o Wolves como uma excelente oportunidade para rotular a equipe de Arteta com o termo. O próprio espanhol, no entanto, disse que não definiria sua equipe dessa forma.

Em entrevista coletiva antes do clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur, no domingo, ele disse: “Isso não faz parte do meu vocabulário e não vejo dessa forma, porque não acho que alguém queira fazer isso intencionalmente. Eu não usaria essa palavra, mas isso sou eu.

“É uma opinião individual, uma perspectiva. Você tem que respeitar isso. Foi o que eu disse depois na coletiva de imprensa. Você perde dois pontos contra o Wolves da maneira como o jogo se desenrolou, você tem que aceitar isso.

“O que me interessa muito é o próximo jogo, do que somos feitos, o que amamos nisso e como escrevemos nosso próprio destino a partir daqui.”