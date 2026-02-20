“Não estava gritando na rodovia” – Michael Carrick revela como descobriu que o cargo no Manchester United era dele

Carrick está plenamente consciente de que foi nomeado apenas por um curto período e precisa encarar os jogos um de cada vez, mas não esconde que gostaria de ganhar um contrato permanente.

Quando questionado sobre seus planos futuros, ele disse: “Não é uma resposta padrão — para mim, é a função definitiva. Estou gostando muito, adoro o que estou fazendo. Tenho sorte. Sinto-me privilegiado por estar na posição em que estou, mas não é o fato de acreditar que posso fazer isso e estar aqui para fazê-lo.

Eu disse isso quando cheguei — há o lado sentimental disso... de entender a função, passar pelo clube, estar aqui, amar o clube, ser um torcedor e todo esse lado é uma coisa. Mas, na verdade, estou aqui para fazer um trabalho agora, formar um bom time e ter sucesso.

“Não decido quanto tempo isso vai durar, mas adoro estar aqui e, enquanto estiver aqui, darei tudo o que puder. E sempre planejo o futuro a longo prazo para o benefício do clube de futebol. É assim que acredito que deve ser.”

Carrick levou o United ao quarto lugar da Premier League, enquanto o clube busca garantir sua volta à Liga dos Campeões, e disputará sua sexta partida como técnico dos Red Devils quando for ao Hill Dickinson Stadium para enfrentar David Moyes e o Everton na segunda-feira.