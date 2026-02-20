Traduzido por
“Não estava gritando na rodovia” – Michael Carrick revela como descobriu que o cargo no Manchester United era dele
Carrick vence Solskjaer e assume cargo interino no Manchester United
O ex-jogador da seleção inglesa Carrick, que atuou nas equipes técnicas de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, foi nomeado técnico interino do United em 13 de janeiro. Darren Fletcher havia assumido o cargo de técnico interino em duas partidas após a demissão de Ruben Amorim.
Solskjaer era um dos candidatos a assumir o cargo novamente, após ter passado três anos no comando, mas o norueguês acabou por ser preterido após uma rápida ronda de entrevistas. Carrick regressou ao banco de suplentes sete meses depois de ter rompido os laços com o Middlesbrough, da Championship.
- Getty Images Sport
Como Carrick reagiu ao receber as rédeas
Questionado pela BBC Sport sobre quando recebeu a ligação de Old Trafford, Carrick disse: “Na verdade, eu estava no carro. Estava dirigindo a caminho de Newcastle quando recebi a mensagem. Foi muito bom ouvir isso, é claro, mas na verdade fiquei bastante calmo.
Não sei por quê, mas me pareceu certo. E não estou sendo arrogante ou indiferente de forma alguma — apenas me pareceu bastante normal. Você tem uma boa sensação com isso, mas estou aqui há tanto tempo e passei por tantas coisas que, provavelmente, em algum momento, sempre tive uma esperança no fundo da minha mente de que a oportunidade surgiria — e, felizmente, ela surgiu.
Ele acrescentou sobre sua reação ao receber a notícia: “Ouça, obviamente fiquei muito feliz. Estar neste clube é especial, então não estou minimizando isso, mas não foi o caso de eu desligar o telefone gritando e comemorando na rodovia ou algo assim. Apenas liguei para minha esposa e disse: 'isso é o que aconteceu, é onde estamos agora'.”
Será que Carrick vai tirar o pó do famoso secador de cabelo de Ferguson?
Carrick iniciou seu mandato com uma sequência de quatro vitórias consecutivas sobre Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. Em seguida, conquistou um ponto dramático com um empate em 1 a 1 contra seu antigo clube, o West Ham.
O ex-meio-campista não é do tipo que grita e xinga, e quando perguntado pela BBC se ele aplicaria o tratamento “secador de cabelo” de Sir Alex Ferguson no vestiário, ele respondeu: “Sim, não tenho certeza se conseguiria replicar isso! Eu nem tentaria! Eu vi isso algumas vezes e isso faz você recuar na cadeira, tentando se afastar o máximo possível. Mas, novamente, você está falando do Sir Alex, que era um gênio em usar as pessoas e tirar o melhor delas de várias maneiras diferentes — apoiando, incentivando, às vezes sendo um pouco mais forte do que o normal —, mas funcionava. O objetivo era tirar o melhor dos jogadores.”
- Getty Images Sport
Carrick poderia ser nomeado em caráter permanente?
Carrick está plenamente consciente de que foi nomeado apenas por um curto período e precisa encarar os jogos um de cada vez, mas não esconde que gostaria de ganhar um contrato permanente.
Quando questionado sobre seus planos futuros, ele disse: “Não é uma resposta padrão — para mim, é a função definitiva. Estou gostando muito, adoro o que estou fazendo. Tenho sorte. Sinto-me privilegiado por estar na posição em que estou, mas não é o fato de acreditar que posso fazer isso e estar aqui para fazê-lo.
Eu disse isso quando cheguei — há o lado sentimental disso... de entender a função, passar pelo clube, estar aqui, amar o clube, ser um torcedor e todo esse lado é uma coisa. Mas, na verdade, estou aqui para fazer um trabalho agora, formar um bom time e ter sucesso.
“Não decido quanto tempo isso vai durar, mas adoro estar aqui e, enquanto estiver aqui, darei tudo o que puder. E sempre planejo o futuro a longo prazo para o benefício do clube de futebol. É assim que acredito que deve ser.”
Carrick levou o United ao quarto lugar da Premier League, enquanto o clube busca garantir sua volta à Liga dos Campeões, e disputará sua sexta partida como técnico dos Red Devils quando for ao Hill Dickinson Stadium para enfrentar David Moyes e o Everton na segunda-feira.