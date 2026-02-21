“Não estamos muito longe do Arsenal” – Tammy Abraham insiste que o Aston Villa PODE alcançar os Gunners e conquistar o título da Premier League

Abraham marcou no final da partida, depois que o Leeds, visitante, liderou por quase uma hora graças ao gol de Anton Stach no primeiro tempo. O Aston Villa viu sua consistência infalível do início da temporada vacilar um pouco nas últimas semanas, com apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, mas ainda está a apenas sete pontos da liderança, com 11 partidas a disputar, após uma sequência difícil para o líder Arsenal.

O Arsenal empatou em 2 a 2 com o lanterna Wolves na quarta-feira, levando muitos a dizer que a disputa pelo título ainda está aberta, enquanto os torcedores do time de Arteta e seus rivais entraram em frenesi nas redes sociais. O Manchester City continua sendo o melhor colocado para perseguir o Arsenal, mas com o Villa a apenas dois pontos dos homens de Pep Guardiola, eles ainda têm chances – algo apontado por Abraham ao final da partida no Villa Park.

O jogador de 28 anos marcou seu segundo gol em cinco partidas, o primeiro na Premier League, desde que assinou com o Villa pela segunda vez em janeiro. Ele chegou do Besiktas depois que o gigante turco o contratou da Roma e falou com os repórteres após o apito final, depois que seu gol no final da partida, saindo do banco de reservas, garantiu um ponto para o time de West Midlands na tarde de sábado.