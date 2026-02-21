(C)Getty Images
“Não estamos muito longe do Arsenal” – Tammy Abraham insiste que o Aston Villa PODE alcançar os Gunners e conquistar o título da Premier League
Abraham empata e mantém vivas as esperanças do Aston Villa pelo título
Abraham marcou no final da partida, depois que o Leeds, visitante, liderou por quase uma hora graças ao gol de Anton Stach no primeiro tempo. O Aston Villa viu sua consistência infalível do início da temporada vacilar um pouco nas últimas semanas, com apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, mas ainda está a apenas sete pontos da liderança, com 11 partidas a disputar, após uma sequência difícil para o líder Arsenal.
O Arsenal empatou em 2 a 2 com o lanterna Wolves na quarta-feira, levando muitos a dizer que a disputa pelo título ainda está aberta, enquanto os torcedores do time de Arteta e seus rivais entraram em frenesi nas redes sociais. O Manchester City continua sendo o melhor colocado para perseguir o Arsenal, mas com o Villa a apenas dois pontos dos homens de Pep Guardiola, eles ainda têm chances – algo apontado por Abraham ao final da partida no Villa Park.
O jogador de 28 anos marcou seu segundo gol em cinco partidas, o primeiro na Premier League, desde que assinou com o Villa pela segunda vez em janeiro. Ele chegou do Besiktas depois que o gigante turco o contratou da Roma e falou com os repórteres após o apito final, depois que seu gol no final da partida, saindo do banco de reservas, garantiu um ponto para o time de West Midlands na tarde de sábado.
Abraham afirma que o Aston Villa ainda está na disputa pelo título
Abraham disse à BBC Final Score: “Observando os últimos resultados do Leeds, eles têm conquistado empates e dificultado os jogos para os adversários. Por isso, sabíamos o que esperar e estamos felizes por não termos perdido o jogo. Temos que continuar em frente e continuar acreditando em nós mesmos.
Quando cheguei, conversei com alguns dos rapazes e, observando de longe, dá para ver que a equipe tem muitas qualidades. Estamos muito felizes por estar onde estamos hoje, mas estamos muito perto, então temos que continuar nos esforçando e acreditando em nós mesmos.
Quem sabe o que pode acontecer? Não estamos muito longe do Arsenal, que está no topo. Infelizmente, hoje não conseguimos a vitória, mas temos que continuar nos esforçando.
“Conversamos sobre isso algumas vezes nos treinos [jogar junto com Ollie Watkins] e, felizmente, conseguimos marcar o gol, então o técnico pode ver que isso funciona. Sabemos que ele é um excelente atacante, está aqui há alguns anos e marcou muitos gols, então é uma competição fantástica. Estou feliz por estar de volta em casa, só preciso encontrar um lugar para morar.”
Emery fala após empate do Villa com o Leeds
O técnico do Villa, Emery, disse à BBC Sport: “Este ponto é bom. Por quê? Esta partida é muito difícil e esta é a consistência que devemos manter. O Leeds mereceu o empate. Criamos chances no segundo tempo, mas eles também tiveram chances de marcar.
Eles estavam defendendo mais atrás do que no primeiro tempo. Estavam nos pressionando. Tentamos dominar com combinações, mas foi difícil. Não precisávamos jogar bolas longas para Watkins. Precisávamos jogar mais pelas laterais do que pelo meio. A melhor chance que tivemos foi no primeiro tempo. Aceitamos o empate neste jogo.”
Ele acrescentou sobre Abraham: “Ele está competindo para melhorar nosso terço ofensivo com Ollie Watkins. Jogamos com os dois hoje porque precisávamos dele. Ele foi bom. Hoje conquistamos um ponto com o gol dele.”
Últimos meses tensos pela frente na disputa pelo título
Garantir a qualificação para a Liga dos Campeões é o principal objetivo do Aston Villa no restante da temporada, mas a equipe de Emery tentará se manter próxima dos dois primeiros colocados, à medida que entramos no que parece ser uma reta final tensa.
O Villa não é campeão inglês há 45 anos, desde 1980/81, e seria uma das maiores surpresas da história da Premier League se conseguisse roubar o título do Arsenal, derrotando um dos maiores treinadores de todos os tempos, Guardiola, no processo.
