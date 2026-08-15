O Barcelona anunciou oficialmente a transferência de seu atacante espanhol Ferran Torres, de 26 anos, para o Paris Saint-Germain, encerrando assim a passagem do jogador pelo clube catalão após ele se tornar uma das vendas mais caras da história da equipe.

O Barcelona deve receber cerca de 50 milhões de euros pela saída de Ferran Torres, colocando-o na quinta posição na lista das vendas mais caras da história do clube, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Torres tinha contrato com o Barcelona até o verão de 2027, mas o jogador demonstrou o desejo de viver uma nova experiência, o que permitiu ao clube catalão recuperar a maior parte do valor da negociação que havia pago ao Manchester City ao contratá-lo, que chegou a 55 milhões de euros fixos, além de outros 10 milhões em variáveis.

Esse retorno dá ao Barcelona um novo impulso financeiro na janela de transferências de verão, com o clube buscando reforçar o elenco em preparação para a próxima temporada.

Dessa forma, a operação parece benéfica para todas as partes, diante do desejo do jogador de mudar de ares e do proveito financeiro que o Barcelona tira da negociação.

A seguir, apresentamos as 10 vendas mais caras da história do Barcelona