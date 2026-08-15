Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Traduzido por

Não é uma saída qualquer: Ferran Torres entra para o círculo dos grandes do Barcelona

Especiais e Opinião
F. Torres
Elche x Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
PSG x Rennes
PSG
Rennes
Campeonato Francês
Neymar
Espanha
França
Brasil

O valor financeiro da transferência do craque espanhol o coloca em uma posição excepcional

O Barcelona anunciou oficialmente a transferência de seu atacante espanhol Ferran Torres, de 26 anos, para o Paris Saint-Germain, encerrando assim a passagem do jogador pelo clube catalão após ele se tornar uma das vendas mais caras da história da equipe.

O Barcelona deve receber cerca de 50 milhões de euros pela saída de Ferran Torres, colocando-o na quinta posição na lista das vendas mais caras da história do clube, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Torres tinha contrato com o Barcelona até o verão de 2027, mas o jogador demonstrou o desejo de viver uma nova experiência, o que permitiu ao clube catalão recuperar a maior parte do valor da negociação que havia pago ao Manchester City ao contratá-lo, que chegou a 55 milhões de euros fixos, além de outros 10 milhões em variáveis.

Esse retorno dá ao Barcelona um novo impulso financeiro na janela de transferências de verão, com o clube buscando reforçar o elenco em preparação para a próxima temporada.

Dessa forma, a operação parece benéfica para todas as partes, diante do desejo do jogador de mudar de ares e do proveito financeiro que o Barcelona tira da negociação.

A seguir, apresentamos as 10 vendas mais caras da história do Barcelona

  • 1 - Neymar | Paris Saint-Germain — 222 milhões de euros

    O brasileiro Neymar lidera a lista das vendas mais caras do Barcelona, depois que o Paris Saint-Germain pagou o valor da cláusula de rescisão de seu contrato durante o verão de 2017, transferindo-se para o clube francês por 222 milhões de euros, na negociação que segue sendo a mais cara da história do futebol.

    • Publicidade

  • 2 - Arthur Melo | Juventus — 80,6 milhões de euros

    O meio-campista brasileiro deixou o clube rumo à Juventus em 2020 por 80,6 milhões de euros, em uma negociação ligada à transferência de Miralem Pjanic ao Barcelona no mesmo verão por 60 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis.

  • 3 - Luís Figo | Real Madrid — 60 milhões de euros

    A transferência do português Luís Figo para o Real Madrid segue sendo uma das saídas mais polêmicas da história do Barcelona. O jogador, que era um dos maiores astros da equipe catalã, foi para o rival histórico em 2000 por 60 milhões de euros, o valor da multa rescisória em seu contrato.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • 4- Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain — 50 milhões de euros

    O francês Ousmane Dembélé deixou as fileiras do Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain em 2023, depois que o clube francês pagou 50 milhões de euros para contar com seus serviços. Dembélé foi posteriormente coroado com o prêmio da Bola de Ouro em 2025.

  • 5 - Ferran Torres | Paris Saint-Germain — cerca de 50 milhões de euros

    Ferran Torres aparece diretamente na quinta posição, depois de o Barcelona ter assegurado receber cerca de 50 milhões de euros com sua transferência para o Paris Saint-Germain, aproximando-se assim de recuperar o valor que o clube pagou para contratá-lo do Manchester City.

  • 6- Alexis Sánchez | Arsenal — 42,5 milhões de euros

    O atacante chileno se transferiu para o Arsenal em 2014 por 42,5 milhões de euros, iniciando com o clube londrino uma fase de sucesso, ao longo da qual apresentou atuações de destaque.

  • 7- Paulinho | Guangzhou Evergrande — 42 milhões de euros

    Paulinho ficou apenas uma temporada no Barcelona, mas deixou uma marca ofensiva clara ao balançar as redes 9 vezes. O brasileiro chegou ao clube catalão em 2017 por 40 milhões de euros, antes de retornar ao Guangzhou Evergrande, que posteriormente pagou 2,5 milhões de euros adicionais para concluir a negociação.

  • 8- Malcom | Zenit São Petersburgo — 41,5 milhões de euros

    Malcom foi uma das contratações que não duraram muito no Barcelona, já que passou apenas uma temporada com o time. O clube catalão o contratou junto ao Bordeaux por 41 milhões de euros, antes de vendê-lo ao Zenit, da Rússia, no ano seguinte por 41,5 milhões de euros.

  • 9 - Jasper Cillessen | Valencia — 35 milhões de euros

    O goleiro holandês foi para o Valencia em 2019 por 35 milhões de euros, em uma negociação que também esteve ligada à transferência do goleiro Neto para o Barcelona, na mesma operação, por 26 milhões de euros.

  • 10 - Cesc Fàbregas | Chelsea — 33 milhões de euros

    O espanhol Cesc Fàbregas completa a lista das 10 vendas mais caras da história do Barcelona, após transferir-se para o Chelsea em 2014 por 33 milhões de euros.

Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Rennes crest
Rennes
REN
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR