Getty
“Não é um grande clube” – Ange Postecoglou dá um veredicto severo sobre o Tottenham após a demissão de Thomas Frank
- Getty Images
Postecoglou demitido após quebrar a maldição dos troféus
O técnico dinamarquês Frank foi demitido em 11 de fevereiro, após conquistar apenas 13 vitórias em 38 jogos no comando da equipe. O Spurs caiu para a 16ª posição na tabela da Premier League, terminando uma posição abaixo da última temporada.
Postecoglou supervisionou uma queda rumo à zona de rebaixamento, mas saboreou o sucesso continental e garantiu o primeiro título desde 2008. Isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo, com o técnico de 60 anos alegando que sempre lutou por uma causa perdida, com as mãos frequentemente atadas no mercado de transferências.
Postecoglou explica por que o Spurs não é um “grande clube”
Postecoglou explicou ao The Overlap por que o Spurs está lutando por estabilidade e continuidade, com até mesmo nomes como Mauricio Pochettino e José Mourinho não conseguindo atender às expectativas. Ele disse: “Se você olhar para a lista de nomes, não há realmente um tema comum no que eles estão tentando fazer. Acho que parte do DNA do Tottenham — por falta de uma palavra melhor — é que eles gostam que seus times joguem de uma determinada maneira.
É justo dizer que com Mauricio eles estavam seguindo esse caminho, mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas têm menosprezado demais a influência de Harry (Kane) nesse período. Se eu tivesse tido Harry naquele primeiro ano, estou convencido de que teríamos terminado na vaga da Liga dos Campeões. Mesmo com a saída dele, não é possível preencher essa lacuna. É impossível.
“Então, quando você olha para esses treinadores, como eu disse, eles passaram de, você sabe, Mauricio jogando de uma determinada maneira e, de certa forma, acho que se encaixava no DNA, então o grande problema era que eles não ganharam nada. Precisamos de vencedores. Então, vamos contratar o José. José leva o time a uma final de copa e eles o demitem uma semana antes da copa.
“Então você pensa, se estamos falando de vencedores, bem, em um jogo único, eu não me importaria que José fosse o técnico do meu clube apenas para um jogo único. O que acontece além disso é... E então, você sabe, então foi Antonio [Conte] porque, novamente, ele é outro vencedor, você sabe, e então Antonio sai e eu meio que entro.
“Eles dizem, bem, nós queremos o futebol, você sabe. Com Antonio, chegamos à Liga dos Campeões, mas não tínhamos o futebol. Então, nós queremos o futebol e você tem o futebol, mesmo que meu DNA seja vencer também.
“Então seguimos esse caminho. É isso que quero dizer. É realmente curioso em termos de entender o que eles estão tentando construir? Sabe, o que são eles? Obviamente, eles construíram um estádio incrível, instalações de treinamento incríveis. Mas quando você olha para as despesas, particularmente, sabe, sua estrutura salarial, eles não são um grande clube.”
- Getty
Postecoglou revela os alvos que o Tottenham não conseguiu contratar
Ele acrescentou: “Percebi isso porque, quando estávamos tentando contratar jogadores, não estávamos no mercado para esses jogadores. Há certos jogadores que nós... Quero dizer, no final do meu primeiro ano, quando terminamos em quinto lugar, para mim, tudo bem, como você passa do quinto lugar para realmente desafiar? Bem, tivemos que contratar jogadores prontos para a Premier League.
“Mas terminar em quinto lugar naquele ano não nos garantiu a Liga dos Campeões, não tínhamos dinheiro. Então acabamos contratando Dom Solanke, que era absolutamente... Eu estava muito interessado nele, gosto muito dele, e três adolescentes.
“Sabe, eu estava de olho em Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo e [Antoine] Semenyo na época, Marc Guehi, porque eu disse que precisávamos, se quiséssemos passar do quinto lugar para lá, era isso que os outros grandes clubes fariam naquele momento. E esses três adolescentes são jovens jogadores excelentes e acho que serão ótimos jogadores para o Tottenham, mas não vão levar você do quinto para o quarto e terceiro lugar.
“Mas o que estava saindo do clube era que 'não, somos um clube que pode competir em todas as frentes'. Então, quando você diz isso, é óbvio que você tem uma grande experiência como técnico, já treinou em vários clubes ao redor do mundo. O Tottenham é diferente desses outros clubes em termos de conseguir o que você quer em campo ou de levar o clube adiante? Bem, todos eles são únicos, todos são diferentes. Mas, sabe, quando você entra no Tottenham, o que você vê em todos os lugares é 'ousar é fazer'. Está em toda parte. E, no entanto, as ações deles são quase a antítese disso.
“Goste ou não dele, dê crédito a Daniel [Levy] porque esse caminho trouxe um novo estádio, novas instalações, mas, ao seguir um caminho seguro, acho que eles não perceberam que, para realmente vencer, é preciso correr alguns riscos em algum momento. E esse é o DNA do clube.
Eu ainda sentia que o Tottenham, como clube, estava dizendo 'somos um dos grandes', mas a realidade é que, com base na minha experiência dos últimos dois anos, não acho que eles sejam, pela forma como agem.”
Transferências deixam o Spurs na sombra do Arsenal
Ele continuou falando sobre o negócio de recrutamento, que muitas vezes fica na sombra dos arquirrivais do norte de Londres: “Quando o Arsenal precisa de jogadores, eles gastam cem milhões em Declan Rice. Não vejo o Tottenham fazendo isso. Talvez agora, não sei. Mas não, não na minha história, nem mesmo antes de mim.
E muito disso se devia ao facto de estarem a construir um estádio, por isso, obviamente, as finanças eram um desafio. Acho que o que eu não percebia era o quanto a Liga dos Campeões fazia a diferença e acho que era por isso que havia sempre esse desespero, porque era isso que proporcionava o dinheiro, sabe.
“Então, isso significa que no meu primeiro ano, eles terminaram em oitavo no ano anterior. Perdemos o Harry dois dias antes de jogarmos contra o Brentford na primeira partida. Eu tenho que tentar e isso é uma tarefa difícil. É complicado. Quase conseguimos. Quero dizer, se fosse o quinto lugar em qualquer outro ano, provavelmente teria sido [suficiente].
“E se tivéssemos conseguido, talvez no ano passado, não teríamos contratado três adolescentes. Mas ainda não acho que seja a taxa de transferência, os salários que realmente atraem. Quero dizer, quando foi a última vez que o Tottenham realmente contratou alguém e você ficou impressionado?”
- Getty Images Sport
Frank demitido com o clássico do norte de Londres a seguir para o Spurs
Frank não conseguiu reverter a situação após a saída de Postecoglou, apesar de ter uma experiência útil na Premier League, adquirida durante o tempo em que esteve à frente do Brentford. Ele é considerado mais um treinador que não teve o apoio necessário dos seus superiores.
Postecoglou disse sobre a última mudança no banco do Spurs: “Você criou todo um ambiente de incerteza porque não há garantias, não importa quais treinadores você traga, porque eles tiveram treinadores de classe mundial lá e não tiveram sucesso, e por que motivo?
Qual foi o motivo para uma mudança tão grande? Você sabe que Thomas estava chegando, qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo do clube? No início do ano, obviamente, era competir em todas as frentes, mas o clube não compete em todas as frentes há muito tempo.
Além disso, a pessoa mais influente do clube nos últimos 20 anos também está saindo, então, se você vai fazer uma mudança tão grande, precisa entender que haverá alguma instabilidade. Thomas sabia que estava entrando nessa situação? Não sei.
“Para mim, que estudo o jogo, foi uma saída justa, não foi como se fosse uma progressão da minha parte. Eu construí esse tipo de elenco, por falta de uma palavra melhor, para jogar de uma determinada maneira por vários anos, e ele está chegando e, como dissemos, o Tottenham é um clube curioso.”
O próximo compromisso do Spurs é um clássico contra o velho adversário Arsenal, com os Gunners chegando ao Tottenham Hotspur Stadium em 22 de fevereiro. Ainda não se sabe quem estará no comando dessa partida e dos próximos jogos da Liga dos Campeões, com o avanço para as oitavas de final da competição.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade