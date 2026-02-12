“Não é um grande clube” – Ange Postecoglou dá um veredicto severo sobre o Tottenham após a demissão de Thomas Frank

Postecoglou explicou ao The Overlap por que o Spurs está lutando por estabilidade e continuidade, com até mesmo nomes como Mauricio Pochettino e José Mourinho não conseguindo atender às expectativas. Ele disse: “Se você olhar para a lista de nomes, não há realmente um tema comum no que eles estão tentando fazer. Acho que parte do DNA do Tottenham — por falta de uma palavra melhor — é que eles gostam que seus times joguem de uma determinada maneira.

É justo dizer que com Mauricio eles estavam seguindo esse caminho, mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas têm menosprezado demais a influência de Harry (Kane) nesse período. Se eu tivesse tido Harry naquele primeiro ano, estou convencido de que teríamos terminado na vaga da Liga dos Campeões. Mesmo com a saída dele, não é possível preencher essa lacuna. É impossível.

“Então, quando você olha para esses treinadores, como eu disse, eles passaram de, você sabe, Mauricio jogando de uma determinada maneira e, de certa forma, acho que se encaixava no DNA, então o grande problema era que eles não ganharam nada. Precisamos de vencedores. Então, vamos contratar o José. José leva o time a uma final de copa e eles o demitem uma semana antes da copa.

“Então você pensa, se estamos falando de vencedores, bem, em um jogo único, eu não me importaria que José fosse o técnico do meu clube apenas para um jogo único. O que acontece além disso é... E então, você sabe, então foi Antonio [Conte] porque, novamente, ele é outro vencedor, você sabe, e então Antonio sai e eu meio que entro.

“Eles dizem, bem, nós queremos o futebol, você sabe. Com Antonio, chegamos à Liga dos Campeões, mas não tínhamos o futebol. Então, nós queremos o futebol e você tem o futebol, mesmo que meu DNA seja vencer também.

“Então seguimos esse caminho. É isso que quero dizer. É realmente curioso em termos de entender o que eles estão tentando construir? Sabe, o que são eles? Obviamente, eles construíram um estádio incrível, instalações de treinamento incríveis. Mas quando você olha para as despesas, particularmente, sabe, sua estrutura salarial, eles não são um grande clube.”