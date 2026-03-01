Getty Images Sport
“Não é pênalti!” – Oliver Glasner sugere que o árbitro deu ao Manchester United um “bônus Old Trafford” com uma decisão crucial de pênalti contra o Crystal Palace
Glasner questiona decisão crucial sobre pênalti
O ponto de virada da partida aconteceu no segundo tempo, gerando grande controvérsia e provocando a ira do técnico visitante. Oliver Glasner ficou visivelmente frustrado com a sequência de eventos que levou à expulsão imediata de Maxence Lacroix por uma falta como último homem em Matheus Cunha e ao pênalti subsequente que acabou permitindo aos anfitriões um caminho claro de volta a uma disputa acirrada.
Em declarações à imprensa após o apito final, o técnico do Palace não poupou palavras em sua avaliação franca sobre os padrões da arbitragem. “O cartão vermelho mudou completamente o jogo”, afirmou Glasner. “Acho que foi uma decisão muito difícil. A falta começa fora da área. Cunha foi muito inteligente em esperar até estar dentro da área para cair.”
Considera a decisão um “bônus de Old Trafford”
O técnico austríaco continuou a analisar o controverso momento defensivo, destacando que, mesmo que a falta fosse totalmente justificada, o local exato da infração tornou a marcação do pênalti fundamentalmente incorreta. Ele reconheceu que a situação defensiva era inegavelmente complexa para os árbitros em tempo real, mas permaneceu inflexível ao afirmar que sua equipe em dificuldades havia sido gravemente prejudicada pela decisão final.
Ao elaborar sobre a pressão enfrentada pelos árbitros, Glasner foi além, sugerindo que a atmosfera intimidadora única do estádio histórico desempenhou um papel subconsciente no processo de pensamento do árbitro. “Há algumas situações diferentes a serem julgadas, mas ainda assim parece que foi uma decisão errada”, explicou ele com veemência. “Não é um pênalti, talvez um cartão vermelho por uma falta fora da área. Mas a falta começa fora da área. Talvez seja um pouco o bônus do Old Trafford.”
Fernandes e Sesko completam a reviravolta
A tarde começou com uma frustração palpável para a torcida da casa, já que o Eagles assumiu uma vantagem inesperada no início da partida com um gol de Lacroix, ameaçando seriamente estragar o clima no Theatre of Dreams. No entanto, o jogo mudou drasticamente no segundo tempo, quando Cunha foi derrubado na área, levando à expulsão de Lacroix e abrindo caminho para Fernandes empatar com tranquilidade, cobrando o pênalti com uma finalização precisa.
O craque português rapidamente se transformou em garçom, dando uma assistência soberba para Benjamin Sesko cabecear com maestria e garantir a vitória por 2 a 1. Este resultado crucial levou o United ao terceiro lugar na tabela da Premier League, com impressionantes 51 pontos, ficando exatamente 10 pontos atrás do atual líder Arsenal e oito pontos atrás do segundo colocado Manchester City, enquanto o Crystal Palace permanece frustrantemente na 14ª posição, com 35 pontos.
Impressionante série invicta no campeonato continua
Esta última vitória corajosa acrescenta mais um capítulo altamente positivo ao notável ressurgimento doméstico do Manchester United sob o comando de Michael Carrick. Os resilientes Red Devils demonstraram um caráter extraordinário para garantir vitórias cruciais na liga contra pesos pesados tradicionais como Manchester City, Arsenal e Tottenham, além de vitórias difíceis e disputadas contra Fulham, Everton e agora Crystal Palace. Ao navegar brilhantemente por esta série incrivelmente desafiadora de jogos exigentes no inverno sem sofrer uma única derrota na liga, eles consolidaram sua posição entre os quatro primeiros e restauraram completamente a imensa confiança entre os apaixonados torcedores de Old Trafford.
