“Não é pênalti!” – Oliver Glasner sugere que o árbitro deu ao Manchester United um “bônus Old Trafford” com uma decisão crucial de pênalti contra o Crystal Palace

O ponto de virada da partida aconteceu no segundo tempo, gerando grande controvérsia e provocando a ira do técnico visitante. Oliver Glasner ficou visivelmente frustrado com a sequência de eventos que levou à expulsão imediata de Maxence Lacroix por uma falta como último homem em Matheus Cunha e ao pênalti subsequente que acabou permitindo aos anfitriões um caminho claro de volta a uma disputa acirrada.

Em declarações à imprensa após o apito final, o técnico do Palace não poupou palavras em sua avaliação franca sobre os padrões da arbitragem. “O cartão vermelho mudou completamente o jogo”, afirmou Glasner. “Acho que foi uma decisão muito difícil. A falta começa fora da área. Cunha foi muito inteligente em esperar até estar dentro da área para cair.”