“Não é motivo para comemorar” – Joan Garcia rejeita o título de melhor jogador da partida, enquanto o goleiro do Barcelona se irrita com a derrota no último minuto para o Girona

Depois de superar a decepção com o pênalti perdido por Lamine Yamal no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu assumir a liderança aos 30 minutos do segundo tempo, quando o jovem zagueiro Pau Cubarsi marcou. No entanto, a vantagem durou apenas dois minutos, pois Thomas Lemar empatou para o Girona, que intensificou sua pressão. Garcia fez várias defesas para impedir que sua equipe ficasse atrás no placar, mas Fran Beltran conseguiu abrir o caminho a menos de cinco minutos do fim, dando ao time menor uma vantagem surpreendente. Apesar do cartão vermelho recebido pelo time da casa no final da partida, eles conseguiram segurar a vitória.

Embora o brilhantismo individual de Garcia tenha sido a única razão pela qual o Barcelona permaneceu na disputa até os momentos finais, o jogador de 24 anos foi severo em sua avaliação da forma defensiva da equipe. Ele rejeitou categoricamente os elogios ao seu desempenho, deixando claro que um alto número de defesas é um sintoma de um mal-estar estrutural muito maior sob o comando de Flick, e não um motivo de orgulho.

“Estamos concedendo muitas chances; levamos gols com muita facilidade”, lamentou, claramente frustrado com a falta de proteção da sua defesa. “Minhas muitas defesas não são uma coisa boa. Não é algo para comemorar se eu tenho que fazer tantas defesas.”

Ele continuou: “Acho que precisamos melhorar. Precisamos analisar. Temos uma semana sem jogos no meio da semana. Isso nos dará tempo para analisar as coisas adequadamente e trabalhar nelas. Com a cabeça fria, vamos tentar melhorar. Parece um pouco melhor na defesa. Pressionamos bem a partir de uma posição fixa. Quando perdemos a bola, precisamos cortar as jogadas e cometer faltas no campo adversário. Eles cometem faltas contra nós.”