“Não é motivo para comemorar” – Joan Garcia rejeita o título de melhor jogador da partida, enquanto o goleiro do Barcelona se irrita com a derrota no último minuto para o Girona
Garcia alerta para as fragilidades defensivas
Depois de superar a decepção com o pênalti perdido por Lamine Yamal no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu assumir a liderança aos 30 minutos do segundo tempo, quando o jovem zagueiro Pau Cubarsi marcou. No entanto, a vantagem durou apenas dois minutos, pois Thomas Lemar empatou para o Girona, que intensificou sua pressão. Garcia fez várias defesas para impedir que sua equipe ficasse atrás no placar, mas Fran Beltran conseguiu abrir o caminho a menos de cinco minutos do fim, dando ao time menor uma vantagem surpreendente. Apesar do cartão vermelho recebido pelo time da casa no final da partida, eles conseguiram segurar a vitória.
Embora o brilhantismo individual de Garcia tenha sido a única razão pela qual o Barcelona permaneceu na disputa até os momentos finais, o jogador de 24 anos foi severo em sua avaliação da forma defensiva da equipe. Ele rejeitou categoricamente os elogios ao seu desempenho, deixando claro que um alto número de defesas é um sintoma de um mal-estar estrutural muito maior sob o comando de Flick, e não um motivo de orgulho.
“Estamos concedendo muitas chances; levamos gols com muita facilidade”, lamentou, claramente frustrado com a falta de proteção da sua defesa. “Minhas muitas defesas não são uma coisa boa. Não é algo para comemorar se eu tenho que fazer tantas defesas.”
Ele continuou: “Acho que precisamos melhorar. Precisamos analisar. Temos uma semana sem jogos no meio da semana. Isso nos dará tempo para analisar as coisas adequadamente e trabalhar nelas. Com a cabeça fria, vamos tentar melhorar. Parece um pouco melhor na defesa. Pressionamos bem a partir de uma posição fixa. Quando perdemos a bola, precisamos cortar as jogadas e cometer faltas no campo adversário. Eles cometem faltas contra nós.”
A controvérsia do VAR em Montilivi
A partida foi marcada por controvérsia nos minutos finais, quando Beltran deu o golpe decisivo. Os jogadores do Barcelona estavam convencidos de que Jules Kounde havia sofrido uma falta de Claudio Echeverri durante a jogada, mas o gol foi validado sem revisão do VAR. Garcia ficou surpreso com a falta de intervenção do VAR.
Ele disse à mídia: “Não vi a jogada de Kounde claramente ao vivo. Depois vi o replay e, para mim, foi falta. Jules chegou primeiro à bola. Acho que foi falta. O que é surpreendente é que não chamaram o árbitro para ver o monitor. O árbitro pode cometer erros. É surpreendente que nem sequer tenham pedido ao árbitro para rever a jogada no ecrã. Estas coisas acontecem. Não podemos controlar isso, então temos que seguir em frente.”
Yamal desperdiça e falha o pênalti
A história poderia ter sido bem diferente para os visitantes se eles tivessem aproveitado as chances em um primeiro tempo frenético. O Barcelona dominou o número de chutes, mas faltou a precisão necessária para encerrar a disputa. Yamal, normalmente o herói do Blaugrana, teve uma noite para esquecer, pois acertou a trave em um pênalti após falta cometida em Dani Olmo.
Apesar de sua habitual confiança e dos 27 chutes totais da equipe, o Barça só conseguiu marcar uma vez, com um cabeceio de Cubarsi. O zagueiro refletiu posteriormente sobre a oportunidade perdida, dizendo: “Todos viram, não vou comentar. As pessoas viram o que aconteceu. Não pudemos fazer nada de dentro, mas não devemos culpar o árbitro; também temos que melhorar. Faltou um pouco de tudo, temos que ser autocríticos. Não foi um grande jogo. Temos que melhorar, recarregar as baterias, temos uma longa semana pela frente.”
O dilema defensivo de Hansi Flick
Flick agora enfrenta uma crise de identidade tática enquanto busca o equilíbrio defensivo certo para a conquista do título. Embora Gerard Martin tenha se mostrado promissor na esquerda, a integridade estrutural geral da defesa continua frágil. O técnico deve decidir se João Cancelo ou Koundé oferece a melhor estabilidade na direita, especialmente depois de ver a equipe ceder chances de alta qualidade ao Girona, que estava em 15º lugar na tabela antes do início da partida.
As consequências do clássico catalão deixam o Barcelona com muito a refletir antes de enfrentar o Levante no domingo. A exigência em um clube dessa magnitude é manter o nível ideal todas as semanas, mas muitos astros estão atualmente jogando abaixo do padrão. Para o Barcelona, o foco deve voltar para o campo de treinamento, pois outro tropeço pode fazer com que o Real Madrid desapareça no horizonte.
