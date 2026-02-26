Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Haaland the all-rounder gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Não é mais um jogador da Segunda Divisão! Como Erling Haaland elevou seu jogo a novos patamares no Manchester City

Pep Guardiola disse que é preciso ter cuidado ao criticar atacantes como Erling Haaland. Basta que eles marquem novamente e “calem a boca”, explicou o técnico do Manchester City. Ultimamente, porém, Haaland tem calado bocas sem marcar gols. No último ano, ele se tornou um atacante completo, ainda mais assustador para os adversários do que antes e um trunfo ainda maior para as esperanças do City de conquistar quatro títulos.

Já se foram os dias em que Haaland ficava principalmente à espreita na área adversária e se concentrava apenas em marcar gols, dependendo muito de seus companheiros de ataque, como Kevin De Bruyne, para lhe dar assistências ou aproveitar bolas perdidas.

Agora, ele está tão propenso a dar assistências quanto a marcar gols. Haaland deu três assistências nos últimos quatro jogos da Premier League, enquanto apenas Bruno Fernandes deu mais assistências na primeira divisão inglesa nesta temporada. As sete assistências de Haaland o deixam a uma do seu melhor desempenho, alcançado em 2022-23, e ainda faltam 11 jogos para o fim do campeonato.

Seu cruzamento para Nico O'Reilly, que resultou no segundo gol do City na vitória de sábado sobre o Newcastle, chamou a atenção de muitos, pois era o tipo de jogada que se esperaria de Bernardo Silva ou Rayan Cherki. Esse gol acabou sendo o gol da vitória, que manteve o City colado no Arsenal na liderança da tabela, mas foi apenas uma das muitas intervenções vitais de Haaland na partida.

Ele venceu 12 duelos, mais do que em qualquer outro jogo de sua carreira, além de ter feito o maior número de rebatidas entre todos os jogadores do City e ter dado mais toques (43) do que em qualquer outro jogo anterior da Premier League.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    “Pensamento assustador”

    Wayne Rooney ficou bastante impressionado. “Ele estava em toda parte do campo”, disse a lenda do Manchester United no programa “Match of the Day”. “Ele está adaptando um pouco seu jogo. Está se tornando mais um centroavante versátil, em vez de apenas um artilheiro.”

    Haaland também está ajudando como um zagueiro extra em jogadas ensaiadas e sempre que o City está sob pressão. Com a Premier League se tornando cada vez mais física e com mais e mais jogos sendo decididos por jogadas ensaiadas, a altura de 1,93 m e a força de Haaland o tornam um ativo ainda mais valioso do que nos anos anteriores. 

    Ele esteve envolvido em uma média de 3,9 duelos aéreos por jogo nesta temporada, um aumento em relação aos 3,55 por jogo em 2024-25 e 2,89 em 2023-24. E foi Haaland quem assumiu a responsabilidade na defesa quando o Newcastle estava cercando a área do City e colocando o goleiro Nick Pope na confusão.

    “Defensivamente, quando você precisa dele, ele está lá, na sua própria área, forte, poderoso”, acrescentou Rooney. “No último minuto, no último chute do jogo, a bola chega à área, ele está lá e faz uma ótima cabeçada. Normalmente, com Haaland, você veria seu mapa de calor, e ele estaria centralizado, bem na área. Ele estava em todos os lugares. Ele está descobrindo coisas novas em seu jogo, o que é assustador.”

    • Publicidade
  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não é uma tendência nova

    Embora tenha sido no jogo contra o Newcastle que o mundo realmente percebeu as melhorias gerais de Haaland, essa não foi, de forma alguma, sua primeira atuação completa na temporada. Haaland assumiu novas responsabilidades desde o início da campanha, depois de ter sido nomeado um dos capitães do City por Guardiola, uma medida sem precedentes por parte do técnico, considerando que Haaland tinha acabado de completar 25 anos.

    Haaland tem sido um jogador muito mais coletivo desde o início da temporada, mas como estava marcando gols com tanta frequência, somando 19 gols em suas primeiras 15 partidas, foram suas estatísticas brutas que, compreensivelmente, ganharam as manchetes. A vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United no clássico de setembro foi um exemplo disso; Haaland fez seis desarmes na área naquele dia, mas seus dois gols no segundo tempo obviamente receberam mais atenção. 

    O mesmo aconteceu quando o City empatou em 1 a 1 com o Arsenal no final daquele mês. Haaland marcou o primeiro gol e iniciou a jogada bem atrás da linha do meio-campo, lançando Tijjani Reijnders, correndo para receber um passe do holandês e chutar para o gol. Depois que o City passou à frente, o time recuou e se concentrou em impedir o Arsenal de jogar, e Haaland foi fundamental para isso. 

    Ele também pressionou de forma altruísta, roubando a bola de Mikel Merino perto da área do Arsenal, o que levou Reijnders a chutar contra David Raya. Guardiola surpreendentemente tirou Haaland no meio do segundo tempo para colocar Nico Gonzalez, uma jogada pouco ambiciosa, embora totalmente lógica, dado o plano de jogo do City. No entanto, como Gabriel Martinelli empatou nos acréscimos, a jogada saiu pela culatra, e Haaland estava fazendo um trabalho muito eficaz em sufocar o jogo dos Gunners.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Incrivelmente generoso”

    Naturalmente, Haaland não tem apresentado um desempenho tão ativo em todos os jogos. Não é sustentável para um jogador com sua constituição física correr pelo campo durante 90 minutos duas vezes por semana, e ele tem tido uma carga de trabalho maior do que o normal devido à ausência de Omar Marmoush, que está disputando a Copa Africana das Nações, o que significa que Haaland teve que jogar em partidas da copa nas quais normalmente ficaria de fora.

    Na maioria dos jogos que o City disputa, eles são os que atacam e, portanto, Haaland se concentrar em chegar ao terço final do campo é a estratégia mais óbvia. Mas quando necessário em certos jogos em que o City tem que suportar a pressão, ele está pronto e disposto a desempenhar um papel diferente.

    Como Guardiola disse após o jogo contra o Newcastle: “Esta [vitória] não seria possível sem ele. Não sou muito fã de colocar Erling na defesa, mas ele nos ajudou. Sei que depois as pessoas o abraçaram e comemoraram com ele, agradecendo por nos ter ajudado. Ele é um jogador incrivelmente generoso.”

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Evolução natural

    Foi um desempenho que contrastou com outros grandes jogos dos anos anteriores, quando, se Haaland não marcasse, ele quase sempre era criticado.

    Veja os comentários infames de Roy Keane após o empate de 0 a 0 do City com o Arsenal em 2024: “Em termos de finalização, ele é o melhor do mundo, mas seu jogo em geral é muito ruim. Ele é quase como um jogador da Segunda Divisão. É assim que eu o vejo. Seu jogo em geral precisa melhorar. Isso vai acontecer nos próximos anos. Ser um atacante tão brilhante é fantástico, mas ele precisa melhorar seu jogo como um todo.”

    Haaland certamente fez isso, embora aqueles que o conhecem melhor digam que foi uma evolução natural, e não algo em que ele tenha trabalhado nos treinos.

    Haaland está em um ótimo momento da vida, estável dentro e fora de campo. O contrato de 10 anos que ele assinou com o City em janeiro passado lhe deu clareza sobre o futuro, e ele tem um profundo apreço e amor pelo clube em sua quarta temporada. 

    Ser nomeado um dos capitães lhe deu uma responsabilidade extra e ele está em uma posição única dentro do vestiário, já que é jovem o suficiente para ter uma forte conexão com os novos jogadores de um elenco que passou por uma reformulação nas últimas três janelas de transferências, ao mesmo tempo em que tem experiência suficiente para ser considerado um jogador sênior por Guardiola e pelo grupo de liderança.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Em um bom lugar

    Haaland tem outro motivo para estar feliz em termos futebolísticos, já que irá disputar sua primeira Copa do Mundo com a Noruega neste verão. Ele é o principal responsável por isso, depois de marcar 16 gols nas oito partidas das eliminatórias.

    Em nível pessoal, a última temporada foi difícil para Haaland, não apenas pelos resultados do City, mas também pela morte do amigo da família Ivar Eggja, que era como um tio para ele. 

    “Como vou lidar com isso? É difícil. É triste que ele não esteja mais aqui. Sentirei sua falta pelo resto da minha vida”, disse Haaland quando questionado sobre o assunto no início da temporada.

    Na mesma época da morte de Eggja, Haaland e sua namorada estavam esperando seu primeiro bebê, o que, como qualquer pai ou mãe pode atestar, é um período emocionante, mas extremamente estressante. O mesmo vale para os primeiros meses após o nascimento, cheios de noites sem dormir e preocupações sobre como você será como pai ou mãe. No entanto, a ansiedade logo se transforma em uma alegria indescritível e, com seu filho tendo comemorado seu primeiro aniversário em dezembro, Haaland agora está vivendo os melhores momentos que a paternidade tem a oferecer. 

    “Ter um filho me torna ainda melhor, porque eu realmente me desconecto mais do que nunca”, admitiu ele em outubro. “Não penso em futebol, o que às vezes, quando você é mais jovem, faz você pensar em isso e naquilo. Você se preocupa um pouco com as coisas. Mas quando vou para casa, relaxo ainda mais. Acho que preciso dar um grito para o meu filho.”

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nova maneira de silenciar os críticos

    Com Haaland tão bem adaptado, não é de se admirar que ele tenha desbloqueado diferentes aspectos de seu jogo e se tornado um atacante mais completo. As críticas a Haaland muitas vezes não parecem totalmente sérias, dados seus números de gols sem precedentes. Mesmo depois de passar oito partidas sem marcar um gol em jogadas abertas na virada do ano, ele ainda tem 22 gols na Premier League e sete na Liga dos Campeões nesta temporada. 

    Ele marcou 153 vezes em 184 jogos pelo City, números que qualquer atacante adoraria ter. Como Sergio Aguero disse ao GOAL quando questionado sobre a recente sequência sem gols fora da área: “De que crise eles estão falando? O fato é que Haaland mimou a todos. A cada temporada, ele marca mais e mais gols, então, quando não marca em alguns jogos, ele é questionado”. 

    Haaland encontrou uma nova maneira de responder aos críticos com suas melhorias em seu jogo completo e seu número crescente de assistências. Ele vai calar ainda mais bocas daqui até o final da temporada.

Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0