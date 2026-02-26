Não é mais um jogador da Segunda Divisão! Como Erling Haaland elevou seu jogo a novos patamares no Manchester City

Já se foram os dias em que Haaland ficava principalmente à espreita na área adversária e se concentrava apenas em marcar gols, dependendo muito de seus companheiros de ataque, como Kevin De Bruyne, para lhe dar assistências ou aproveitar bolas perdidas.

Agora, ele está tão propenso a dar assistências quanto a marcar gols. Haaland deu três assistências nos últimos quatro jogos da Premier League, enquanto apenas Bruno Fernandes deu mais assistências na primeira divisão inglesa nesta temporada. As sete assistências de Haaland o deixam a uma do seu melhor desempenho, alcançado em 2022-23, e ainda faltam 11 jogos para o fim do campeonato.

Seu cruzamento para Nico O'Reilly, que resultou no segundo gol do City na vitória de sábado sobre o Newcastle, chamou a atenção de muitos, pois era o tipo de jogada que se esperaria de Bernardo Silva ou Rayan Cherki. Esse gol acabou sendo o gol da vitória, que manteve o City colado no Arsenal na liderança da tabela, mas foi apenas uma das muitas intervenções vitais de Haaland na partida.

Ele venceu 12 duelos, mais do que em qualquer outro jogo de sua carreira, além de ter feito o maior número de rebatidas entre todos os jogadores do City e ter dado mais toques (43) do que em qualquer outro jogo anterior da Premier League.