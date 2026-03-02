Getty Images
“Não é forte no jogo aéreo” – Anton Stach, sensação do Leeds United, recebe críticas inesperadas do técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann... mas há boas notícias para Kai Havertz, estrela do Arsenal
Stach desfruta de uma temporada de estreia produtiva na Premier League
Um jogador que parece estar tendo dificuldades para convencer o técnico da Alemanha é o meio-campista do Leeds United, Anton Stach. Ele tem sido uma revelação em Elland Road, mas parece que seu retorno à seleção para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana está longe de ser garantido. Apesar de ter tido uma temporada de estreia produtiva na Premier League após sua transferência do Hoffenheim, Stach recebeu uma avaliação de desempenho surpreendentemente crítica do técnico da seleção nacional. A avaliação de Nagelsmann se concentrou particularmente nos aspectos físicos e defensivos do jogo do jogador de 27 anos. A crítica surge em um momento em que Stach vem recebendo elogios na Inglaterra, tendo marcado quatro gols e dado três assistências em 23 partidas pelo campeonato.
Nagelsmann destaca as fraquezas de Stach
Em uma entrevista extensa à revista Kicker, o técnico de 38 anos falou abertamente sobre as difíceis escolhas que o departamento de olheiros da seleção nacional enfrenta. Embora reconheça o impacto de Stach na Premier League, onde recentemente ganhou as manchetes com um impressionante chute de longa distância contra o Aston Villa, Nagelsmann apontou preocupações táticas específicas. Ele disse: “Ele está indo bem lá. Mas não é excepcionalmente forte no jogo aéreo e também não é dos melhores em recuperações. Ele também é alguém que prefere ter o jogo à sua frente. Na minha opinião, sua melhor posição no Hoffenheim era a função central na zaga de três, de onde ele podia recuar para a posição de meio-campista defensivo.”
Boas notícias para as estrelas do Arsenal e do Bayern
Enquanto Stach enfrenta uma batalha difícil, houve notícias significativamente melhores para o craque do Arsenal, Kai Havertz, e a sensação do Bayern de Munique, Jamal Musiala. Nagelsmann confirmou que ambos os jogadores são fundamentais para seus planos para os próximos jogos internacionais de março, pondo fim às suas longas ausências da equipe devido a lesões. O técnico destacou a importância de integrar seus talentos mais criativos de volta ao grupo o mais rápido possível para evitar qualquer perda de coesão tática.
Nagelsmann expressou preocupação com o tempo que se passou desde a última vez que a dupla atuou pela seleção tetracampeã mundial e observou a dificuldade de manter o ritmo quando os jogadores ficam afastados por longos períodos. “Isso porque parece que faz uma eternidade desde a última vez que eles participaram. Não vejo Jamal na seleção há mais de dez meses, e Kai há ainda mais tempo. É muito valioso tê-los de volta. Caso contrário, acabará sendo difícil para eles encontrarem seu ritmo dentro da estrutura da seleção”, explicou o técnico.
Nagelsmann alerta para controvérsias na seleção
O ex-técnico do Bayern de Munique foi caracteristicamente direto ao discutir os critérios para suas futuras listas de convocados. Ele admitiu que suas decisões podem nem sempre estar alinhadas com a opinião pública ou com as expectativas dos próprios jogadores. “Em geral, o maior fator de influência para o técnico da seleção nacional é encontrar a combinação certa na seleção do elenco”, explicou Nagelsmann. “Haverá decisões. Já posso revelar que certamente haverá falta de compreensão em relação a algumas de nossas decisões quando chegar a hora. Não apenas por parte dos jogadores, mas também do público em geral. Porque um titular regular e jogador importante em seu clube pode ser um jogador que não está planejado para estar em nossa escalação inicial.”
Contagem regressiva final para os testes contra Gana e Suíça
À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo começa a sério, os próximos jogos contra a Suíça e Gana representam uma última chance para vários jogadores mostrarem seu valor. Nagelsmann preparou o terreno para um período de intensa competição dentro do elenco. Ao criticar publicamente alguns e dar as boas-vindas a outros, ele garantiu que todos os jogadores soubessem exatamente qual é a sua posição. A mensagem é clara: o desempenho na Premier League ou na Bundesliga é apenas a base; o verdadeiro teste é se encaixar na visão específica que Nagelsmann tem para o futuro da seleção nacional.
