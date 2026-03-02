“Não é forte no jogo aéreo” – Anton Stach, sensação do Leeds United, recebe críticas inesperadas do técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann... mas há boas notícias para Kai Havertz, estrela do Arsenal

Enquanto Stach enfrenta uma batalha difícil, houve notícias significativamente melhores para o craque do Arsenal, Kai Havertz, e a sensação do Bayern de Munique, Jamal Musiala. Nagelsmann confirmou que ambos os jogadores são fundamentais para seus planos para os próximos jogos internacionais de março, pondo fim às suas longas ausências da equipe devido a lesões. O técnico destacou a importância de integrar seus talentos mais criativos de volta ao grupo o mais rápido possível para evitar qualquer perda de coesão tática.

Nagelsmann expressou preocupação com o tempo que se passou desde a última vez que a dupla atuou pela seleção tetracampeã mundial e observou a dificuldade de manter o ritmo quando os jogadores ficam afastados por longos períodos. “Isso porque parece que faz uma eternidade desde a última vez que eles participaram. Não vejo Jamal na seleção há mais de dez meses, e Kai há ainda mais tempo. É muito valioso tê-los de volta. Caso contrário, acabará sendo difícil para eles encontrarem seu ritmo dentro da estrutura da seleção”, explicou o técnico.