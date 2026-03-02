Getty
“Não é agradável de assistir” – Arne Slot lamenta a nova obsessão da Premier League pelas jogadas ensaiadas, enquanto o técnico do Liverpool prevê que nada mudará nos próximos 10 anos
A era do “Set Piece FC”: uma mudança tática histórica
O debate sobre o domínio nas jogadas ensaiadas atingiu o auge após um fim de semana em que os especialistas em bolas paradas assumiram o protagonismo. Enquanto o Liverpool derrotou o West Ham por 5 a 2, com três gols marcados em cobranças de escanteio, foi o Arsenal de Mikel Arteta que enfrentou o maior escrutínio. Os Gunners abriram cinco pontos de vantagem na liderança após uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, um resultado construído inteiramente com base em sua habilidade nas cobranças de escanteio. Com 16 gols em escanteios nesta temporada, o time do norte de Londres já igualou o recorde da Premier League para uma única campanha, gerando discussões sobre se o “Set Piece FC” (time das jogadas ensaiadas) é o novo modelo para o sucesso.
Embora os comentários de Slot possam soar como reclamações de um purista, os dados mais recentes sugerem que ele não está apenas imaginando uma mudança no DNA do jogo, já que os números mostram uma liga que se tornou dependente das jogadas de bola parada. De acordo com a Opta, impressionantes 17,6% de todos os gols marcados na Premier League nesta temporada tiveram origem em escanteios. Para se ter uma ideia, 138 dos 783 gols marcados foram resultado de cobranças de escanteio, a maior porcentagem já registrada na história da competição.
O fim do Futebol Total?
Slot, um purista assumido que cresceu idolatrando o estilo fluido e baseado na posse de bola do Barcelona de Pep Guardiola, não se conteve em sua avaliação da tendência atual. “Em primeiro lugar, você tem que aceitar isso”, disse o holandês, segundo o The Times. “Acho que isso acontece principalmente aqui na Premier League. Quando assisto a outros campeonatos, não vejo tanta ênfase nas jogadas ensaiadas. Quando assisto a um jogo da Eredivisie, vejo gols sendo anulados e faltas em goleiros sendo marcadas, e penso: 'Uau, que diferença'. Aqui, você pode quase acertar um goleiro no rosto e o árbitro ainda assim diz: 'Continue'. Eu gosto disso? Meu coração de futebol não gosta. Se você me perguntar, pensando em futebol, eu penso no time do Barcelona de 10 a 15 anos atrás. Todo domingo à noite, você esperava que eles jogassem.
Agora, a maioria dos jogos que vejo na Premier League não são agradáveis de assistir, mas são sempre interessantes porque são muito competitivos, e é isso que torna esta liga fantástica, porque há muita competitividade. Todos podem ganhar contra todos. Mas, como alguém que adora assistir futebol sem se interessar pela vitória ou pela derrota, apenas para se divertir, acho que há uma grande diferença entre agora e há três ou quatro anos na Premier League.”
Uma “nova realidade”
Talvez o mais preocupante para aqueles que compartilham a visão de Slot seja sua previsão de que essa tendência está apenas começando. Ele acredita que a ênfase nos treinadores de jogadas ensaiadas e nas artes obscuras dentro da área continuará por um tempo ainda. Ele disse: “Não apenas por causa das jogadas ensaiadas, mas também porque as equipes se tornaram muito mais fortes. Mas não vamos mudar isso. Talvez daqui a cinco ou dez anos as coisas mudem novamente. O que não me surpreenderia é se você fosse a um jogo de sub-16 em algum lugar e os visse completamente focados em jogadas ensaiadas, e essa é a nova realidade. Tenho minha opinião sobre isso, mas isso não muda.”
Enquanto Slot continua cético em relação ao valor estético, outros estão a abraçar o pragmatismo necessário para ganhar títulos na liga mais exigente do mundo. A lenda da Premier League, Alan Shearer, defendeu recentemente a abordagem do Arsenal, sugerindo que a resistência mental e “encontrar uma maneira” são mais importantes do que o talento ofensivo durante uma corrida pelo título.
Lesão de Wirtz prejudica os Wolves antes da dupla jornada
Em meio ao debate tático, Slot também está lidando com questões importantes relacionadas ao elenco, enquanto o Liverpool se prepara para duas viagens a Molineux em menos de uma semana. Os Reds provavelmente não contarão com o craque Florian Wirtz nas duas partidas contra o Wolves, já que o jogador da seleção alemã está lutando contra uma lesão nas costas.
Após um início difícil em Anfield, onde teve dificuldades para se adaptar ao ritmo do futebol inglês, Wirtz finalmente encontrou seu lugar e se tornou a principal fonte de criatividade da equipe antes deste recente revés. Sem ele em campo, os Reds passaram a depender ainda mais das jogadas de bola parada, que Slot claramente não gosta. Ele perdeu a vitória sobre o West Ham e continua sendo uma grande dúvida para a partida da quinta rodada da FA Cup na sexta-feira. Slot tem esperança de que ele retorne na próxima semana, mas se recusa a apressar o retorno do jogador de 22 anos. Ao abordar a situação da lesão na segunda-feira, Slot disse: “Nada diferente do que eu disse após o jogo. O jogo de amanhã provavelmente é muito cedo, e talvez o jogo no fim de semana também. Esperamos tê-lo de volta na próxima semana.”
Se o Liverpool passar por essas partidas com sucesso, Slot poderá superar o recorde de Sir Kenny Dalglish de maior número de vitórias nas primeiras 100 partidas de um técnico pelo Reds (62), atualmente com 61 vitórias em 97 partidas.
