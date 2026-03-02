“Não é agradável de assistir” – Arne Slot lamenta a nova obsessão da Premier League pelas jogadas ensaiadas, enquanto o técnico do Liverpool prevê que nada mudará nos próximos 10 anos

O debate sobre o domínio nas jogadas ensaiadas atingiu o auge após um fim de semana em que os especialistas em bolas paradas assumiram o protagonismo. Enquanto o Liverpool derrotou o West Ham por 5 a 2, com três gols marcados em cobranças de escanteio, foi o Arsenal de Mikel Arteta que enfrentou o maior escrutínio. Os Gunners abriram cinco pontos de vantagem na liderança após uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, um resultado construído inteiramente com base em sua habilidade nas cobranças de escanteio. Com 16 gols em escanteios nesta temporada, o time do norte de Londres já igualou o recorde da Premier League para uma única campanha, gerando discussões sobre se o “Set Piece FC” (time das jogadas ensaiadas) é o novo modelo para o sucesso.

Embora os comentários de Slot possam soar como reclamações de um purista, os dados mais recentes sugerem que ele não está apenas imaginando uma mudança no DNA do jogo, já que os números mostram uma liga que se tornou dependente das jogadas de bola parada. De acordo com a Opta, impressionantes 17,6% de todos os gols marcados na Premier League nesta temporada tiveram origem em escanteios. Para se ter uma ideia, 138 dos 783 gols marcados foram resultado de cobranças de escanteio, a maior porcentagem já registrada na história da competição.