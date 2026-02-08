Não descarte o Manchester City! Erling Haaland encerra a "zica" contra o Liverpool, e Bernardo Silva mantém Citizens vivos na Premier League

Foi o primeiro gol de Haaland em Anfield com a camisa do City, mas ainda havia muito mais drama por vir. Com Alisson se lançando ao ataque, o City partiu em contra-ataque e Rayan Cherki cruzou a bola do meio-campo direto para o fundo da rede. Mas, após uma verdadeira explosão de alegria na torcida visitante, o gol foi anulado pelo VAR por uma falta de Szoboszlai em Haaland, resultando na expulsão do húngaro.

Foi um final caótico para um segundo tempo de tirar o fôlego, que também viu Gianluigi Donnarumma fazer uma defesa espetacular para impedir o gol de Alexis Mac Allister de longa distância e manter o City na frente.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física, bem diferente da intensidade e do drama que esse confronto proporcionou nos últimos anos, embora o City tenha se saído bem. O time de Guardiola finalizou 10 vezes no primeiro tempo, mais do que o Liverpool havia sofrido nos primeiros 45 minutos de qualquer jogo nesta temporada, com Haaland tendo duas chances de gol, ambas defendidas por Alisson.

A temperatura subiu no segundo tempo. Antoine Semenyo deveria ter aproveitado melhor sua primeira chance clara de gol, mas não conseguiu superar Alisson, enquanto o Liverpool aumentou ainda mais a pressão, e o artilheiro Hugo Ekitike quase marcou de cabeça, com a bola passando raspando a trave.

No fim, foi preciso um golaço de falta de Szoboszlai para abrir o placar, e faltando quinze minutos para o fim, parecia que as esperanças do City de conquistar o título estavam indo embora. Mas o incansável Bernardo Silva deu uma nova esperança ao aproveitar o desvio de Haaland, e então os visitantes tiveram a chance de realizar uma virada espetacular quando Matheus Nunes foi derrubado, dentro da área, por Alisson.

Haaland não desperdiçou a oportunidade de acabar com o seu tabu em Anfield e garantiu uma vitória inesquecível, recolocando o City na disputa pelo título.

