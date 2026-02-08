Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Haaland City Liverpool GFXGetty
Richard Martin

Não descarte o Manchester City! Erling Haaland encerra a "zica" contra o Liverpool, e Bernardo Silva mantém Citizens vivos na Premier League

O Manchester City segue vivo na lua pelo título da Premier League; após o gol de falta de Szoboszlai, o time de Pep Guardiola protagonizou uma virada espetacular, com gols de Bernardo Silva e Haaland, e saiu com a vitória por 2 a 1

Foi o primeiro gol de Haaland em Anfield com a camisa do City, mas ainda havia muito mais drama por vir. Com Alisson se lançando ao ataque, o City partiu em contra-ataque e Rayan Cherki cruzou a bola do meio-campo direto para o fundo da rede. Mas, após uma verdadeira explosão de alegria na torcida visitante, o gol foi anulado pelo VAR por uma falta de Szoboszlai em Haaland, resultando na expulsão do húngaro.

Foi um final caótico para um segundo tempo de tirar o fôlego, que também viu Gianluigi Donnarumma fazer uma defesa espetacular para impedir o gol de Alexis Mac Allister de longa distância e manter o City na frente. 

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física, bem diferente da intensidade e do drama que esse confronto proporcionou nos últimos anos, embora o City tenha se saído bem. O time de Guardiola finalizou 10 vezes no primeiro tempo, mais do que o Liverpool havia sofrido nos primeiros 45 minutos de qualquer jogo nesta temporada, com Haaland tendo duas chances de gol, ambas defendidas por Alisson. 

A temperatura subiu no segundo tempo. Antoine Semenyo deveria ter aproveitado melhor sua primeira chance clara de gol, mas não conseguiu superar Alisson, enquanto o Liverpool aumentou ainda mais a pressão, e o artilheiro Hugo Ekitike quase marcou de cabeça, com a bola passando raspando a trave.

No fim, foi preciso um golaço de falta de Szoboszlai para abrir o placar, e faltando quinze minutos para o fim, parecia que as esperanças do City de conquistar o título estavam indo embora. Mas o incansável Bernardo Silva deu uma nova esperança ao aproveitar o desvio de Haaland, e então os visitantes tiveram a chance de realizar uma virada espetacular quando Matheus Nunes foi derrubado, dentro da área, por Alisson. 

Haaland não desperdiçou a oportunidade de acabar com o seu tabu em Anfield e garantiu uma vitória inesquecível, recolocando o City na disputa pelo título.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City em Anfield...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (8/10):

    Teve sorte por errar um soco na bola num cruzamento quando Salah chutou por cima do gol, mas fez uma excelente intervenção quando afastou a bola para longe de um Ekitike prestes a cabecear. Nada pode fazer no gol do Liverpool, mas ninguém esperava a bela defesa no chute de Mac Allister, que pode ser considerada a defesa da temporada.

    Matheus Nunes (8/10):

    Mais uma exibição sólida com impacto decisivo. Fez um ótimo passe em profundidade para Marmoush, que o egípcio não conseguiu aproveitar, e lidou bem com Gakpo. Nos instantes finais do jogo ainda sofreu um pênalti.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Protagonizou uma reviravolta impressionante após um início nervoso. Mostrou confiança na saída de bola, ao mesmo tempo que afastou o perigo de forma eficaz. Teve de sair depois após um choque com o joelho de Donnarumma.

    Marc Guéhi (8/10):

    Demonstrou ser um zagueiro espetacular, cortando passes em profundidade enquanto enfrentava Ekitike e fazendo um corte corajoso para parar Wirtz, mesmo ouvindo vaias desde o início. Recebeu um cartão amarelo por derrubar Salah quando a torcida da casa pedia sua expulsão.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Mais um exemplo da evolução. Criou muito perigo pelo lado esquerdo, tomou decisões inteligentes e defendeu bem para travar os contra-ataques do Liverpool.

    • Publicidade
  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Bernardo Silva (9/10):

    Uma exibição incansável do início ao fim, desempenhando um papel enorme na virada. Fez um desarme importante sobre Salah e ajudou a tirar Khusanov de uma situação complicada. Um desarme originou uma oportunidade para Haaland e ele aproveitou ao máximo quando o norueguês lhe serviu uma assistência para empatar.

    Rodri (7/10):

    Pareceu mais próximo do seu habitual, com uma boa exibição, controlando o meio-campo no primeiro tempo. Impediu Wirtz de flutuar em suas costas e fez um cruzamento para Haaland que resultou num bom chute.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Usou bem a sua força, oferecendo uma base sólida ao lado de Rodri, o que ajudou o City a ser superior no primeiro tempo e depois a virar o jogo.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Ataque

    Omar Marmoush (5/10):

    Mostrou uma movimentação promissora no começo, mas desperdiçou a grande oportunidade quando superou Konate depois de um belo lançamento de Matheus Nunes. Saiu para a entrada de Cherki com meia hora de jogo.

    Erling Haaland (8/10):

    Manteve a cabeça erguida após um primeiro tempo frustrante, mantendo o jogo vivo com o seu desvio de cabeça para Bernardo e depois convertendo o seu pênalti de forma contundente.

    Antoine Semenyo (6/10):

    Poderia ter feito melhor em sua chance no segundo tempo, mas insistiu e teve uma pequena participação na vitória com suas arrancadas.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Substituições e treinador

    Rúben Dias (7/10):

    Uma grande oportunidade para voltar após sua lesaõ. Quase marcou e defendeu muito bem nos minutos finais, quando o Liverpool procurava desesperadamente o empate.

    Rayan Cherki (8/10):

    Exatamente o jogador que você precisa num momento como este. Manteve a jogada viva que levou ao empate e depois marcou um gol fabuloso da linha do meio-campo, que foi cruelmente anulado pelo VAR.

    Nathan Aké (S/N):

    Substituiu Semenyo apenas aos 95 minutos.

    Pep Guardiola (8/10):

    Se esta for a sua última partida em Anfield, não poderia ter sido melhor. Escolheu uma equipe forte para controlar o jogo e depois acreditou, com razão, que os seus jogadores continuariam a lutar e conseguir a virada.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Fulham crest
Fulham
FUL
0