“Não acredito que estou dizendo isso!” – Gary Neville chocado com nova previsão sobre o Manchester United ao fazer uma grande previsão sobre como os cinco primeiros colocados da Premier League terminarão a temporada
A transformação do Manchester United sob o comando de Carrick
A recente recuperação do United atingiu um novo pico no domingo, quando a equipe se recuperou de uma desvantagem para garantir uma vitória vital contra o Crystal Palace. Esse resultado marcou a impressionante sexta vitória em sete partidas desde que Carrick assumiu o comando, uma sequência que incluiu vitórias importantes sobre os candidatos ao título Arsenal e Manchester City. Com 19 pontos conquistados em 21 possíveis, a atmosfera em torno do Theatre of Dreams mudou de tóxica para triunfante, e a conversa passou de uma mediocridade no meio da tabela para um potencial retorno à competição de elite da Europa. Depois de testemunhar uma transformação notável em Old Trafford desde que Carrick substituiu Ruben Amorim, Neville agora acredita que seu antigo clube está destinado a terminar entre os três primeiros, uma perspectiva que parecia distante há apenas alguns meses.
Uma reviravolta radical em relação ao início da temporada
Em entrevista ao podcast The Gary Neville Podcast, o ex-capitão do United confessou que a rapidez da reviravolta o pegou de surpresa. A previsão representa uma grande reviravolta em relação ao consenso geral no início da temporada, quando o United parecia estar muito distante das vagas da Liga dos Campeões e lutando por qualquer semblante de identidade tática sob o regime anterior.
“Acho que o United definitivamente terminará em terceiro lugar. Não acredito que estou dizendo isso depois de onde eles estavam há seis semanas. Mas eles não têm distrações, algo bom está acontecendo, todo o ímpeto”, explicou Neville.
A batalha pelas últimas vagas na Liga dos Campeões
Embora Neville esteja agora convencido de que o United vai garantir o terceiro lugar, ele prevê uma disputa acirrada pelas posições restantes entre os cinco primeiros. A disputa pela Liga dos Campeões ficou complicada devido à queda de rendimento de vários times que estavam em alta, principalmente o Aston Villa. A equipe de Unai Emery vem enfrentando dificuldades desde o início do ano, sofrendo uma derrota decepcionante para o Wolves, que está na lanterna, e vencendo apenas três das últimas dez partidas. Neville continua otimista em relação ao clube de Birmingham, mas teme que a profundidade do elenco esteja sendo testada até o limite.
Discutindo o resto do pelotão, Neville acrescentou: “Acho que o Liverpool vai terminar em quarto e o Chelsea em quinto. Espero que o Villa termine entre os cinco primeiros, realmente espero. Já disse antes que o técnico deles é um cara experiente e sábio. Se eles recuperarem alguns jogadores; os meio-campistas lesionados custaram caro nas últimas semanas. Acho que serão Manchester United, Liverpool e Chelsea. A única dúvida será entre Chelsea e Villa pelo quinto lugar. As lesões serão um fator importante. Outras competições serão um fator importante. No momento, o Villa está em perigo. Eles estão vulneráveis em termos de vagas na Liga dos Campeões.”
O que vem a seguir para o Manchester United?
O United ultrapassou times como Chelsea, Liverpool e Villa nas tabelas de classificação, e a ausência do time nas competições europeias nesta temporada está se revelando uma bênção disfarçada. No entanto, o caminho para os três primeiros lugares não será isento de desafios. O Manchester United receberá o Aston Villa em Old Trafford, em um jogo que poderá efetivamente acabar com as esperanças dos visitantes de alcançá-los. Os jogadores de Carrick também enfrentarão viagens difíceis a Stamford Bridge e um confronto em casa contra o Liverpool, partidas que serão o teste definitivo para o seu novo ímpeto.
