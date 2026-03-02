“Não acredito que estou dizendo isso!” – Gary Neville chocado com nova previsão sobre o Manchester United ao fazer uma grande previsão sobre como os cinco primeiros colocados da Premier League terminarão a temporada

Embora Neville esteja agora convencido de que o United vai garantir o terceiro lugar, ele prevê uma disputa acirrada pelas posições restantes entre os cinco primeiros. A disputa pela Liga dos Campeões ficou complicada devido à queda de rendimento de vários times que estavam em alta, principalmente o Aston Villa. A equipe de Unai Emery vem enfrentando dificuldades desde o início do ano, sofrendo uma derrota decepcionante para o Wolves, que está na lanterna, e vencendo apenas três das últimas dez partidas. Neville continua otimista em relação ao clube de Birmingham, mas teme que a profundidade do elenco esteja sendo testada até o limite.

Discutindo o resto do pelotão, Neville acrescentou: “Acho que o Liverpool vai terminar em quarto e o Chelsea em quinto. Espero que o Villa termine entre os cinco primeiros, realmente espero. Já disse antes que o técnico deles é um cara experiente e sábio. Se eles recuperarem alguns jogadores; os meio-campistas lesionados custaram caro nas últimas semanas. Acho que serão Manchester United, Liverpool e Chelsea. A única dúvida será entre Chelsea e Villa pelo quinto lugar. As lesões serão um fator importante. Outras competições serão um fator importante. No momento, o Villa está em perigo. Eles estão vulneráveis em termos de vagas na Liga dos Campeões.”