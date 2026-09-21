De volta à Atalanta depois do ano no Cagliari por empréstimo, Palestra foi por mais de um mês de mercado de transferências o objeto de desejo da Inter, que nunca fez nada para esconder as negociações em andamento e o interesse.

No fim, porém, entrando de última hora com uma oferta relançada fora do mercado, foi o Chelsea que garantiu o jogador nascido em 2005 por um valor total de 60 milhões de euros, bônus incluídos, e um contrato com duração de 6 anos, de 5 milhões de euros líquidos por temporada.