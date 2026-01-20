Murici x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

Murici e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano de 2026. A partida acontece no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. A partida terá transmissão ao vivo da NNPlay, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Os times chegam para o confronto em momentos distintos na tabela do Campeonato Alagoano. O time de Murici ocupa a 4ª colocação, com quatro pontos conquistados em três jogos, e vem embalado após vencer o Coruripe por 1 a 0 na última rodada, resultado que o manteve vivo na briga pela parte de cima da classificação. Já o CSA aparece na 2ª posição, com sete pontos, ainda invicto no estadual, mas vem de um empate sem gols diante do ASA, fora de casa, no clássico disputado em Arapiraca.