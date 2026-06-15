Mundial de 2026, Espanha x Cabo Verde AO VIVO

Copa do Mundo de 2026

Espanha x Cabo Verde

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A primeira das três grandes favoritas estreia na Copa do Mundo de 2026. A Espanha de Luis de la Fuente, apontada junto com França e Argentina como uma das três candidatas ao título, estreia na Copa do Mundo hoje às 18h, na partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que também inclui Uruguai e Arábia Saudita, na meia-noite. A Furia Roja, atual campeã europeia, busca o primeiro lugar do grupo e começa contra a equipe considerada a Cinderela da chave, ou seja, Cabo Verde. Equipe estreante na Copa do Mundo, comandada por Bubista e com dois velhos conhecidos da Série A, Dailon Livramento e Jovane Cabral.











