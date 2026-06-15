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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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Mundial de 2026, Espanha x Cabo Verde AO VIVO

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a primeira rodada da Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2026

Espanha x Cabo Verde

Gols:



A primeira das três grandes favoritas estreia na Copa do Mundo de 2026. A Espanha de Luis de la Fuente, apontada junto com França e Argentina como uma das três candidatas ao título, estreia na Copa do Mundo hoje às 18h, na partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que também inclui Uruguai e Arábia Saudita, na meia-noite. A Furia Roja, atual campeã europeia, busca o primeiro lugar do grupo e começa contra a equipe considerada a Cinderela da chave, ou seja, Cabo Verde. Equipe estreante na Copa do Mundo, comandada por Bubista e com dois velhos conhecidos da Série A, Dailon Livramento e Jovane Cabral.




  • OS OBJETIVOS E OS PRINCIPAIS PONTOS:

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  • O RESULTADO:

    Espanha x Cabo Verde

    Gols:


    ESPANHA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Técnico: De La Fuente.

    CABO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Técnico: Bubista.


    Árbitro: Adam Makhadmeh (Jordânia)

    Cartões amarelos:

    Expulsos:

    Assistências:

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