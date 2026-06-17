"Muito, muito difícil de aceitar": Thomas Müller tem uma suspeita intrigante sobre Thomas Tuchel

Müller disse ainda que, em várias conversas com contatos ingleses, lhe foi revelado que, para alguns torcedores, até mesmo a tão esperada taça da Copa do Mundo perderia valor por ter um alemão no banco de reservas.

No entanto, estatisticamente falando, Tuchel até agora quase não deu motivos para as críticas. Durante as eliminatórias, ele conduziu os Three Lions de forma invicta e com um aproveitamento perfeito de pontos.