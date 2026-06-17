À margem da partida da Copa do Mundo entre França e Senegal (3 a 1), Müller comentou na Magenta TV sobre a relação dos torcedores ingleses com o técnico da seleção alemã: “Tenho a impressão de que eles estão bem no controle da situação. Talvez não da maneira que todo inglês imagina. Acho que, para os ingleses, é muito, muito difícil aceitar que um alemão esteja no banco de reservas.”
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"Muito, muito difícil de aceitar": Thomas Müller tem uma suspeita intrigante sobre Thomas Tuchel
Müller disse ainda que, em várias conversas com contatos ingleses, lhe foi revelado que, para alguns torcedores, até mesmo a tão esperada taça da Copa do Mundo perderia valor por ter um alemão no banco de reservas.
No entanto, estatisticamente falando, Tuchel até agora quase não deu motivos para as críticas. Durante as eliminatórias, ele conduziu os Three Lions de forma invicta e com um aproveitamento perfeito de pontos.
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Müller defende o elenco de Tuchel
A convocação do ex-técnico do Bayern, em particular, gerou muita polêmica antes do torneio. A exclusão de grandes estrelas como Phil Foden ou Trent Alexander-Arnold foi uma surpresa.
Müller, no entanto, acredita conhecer os motivos por trás disso e defende a abordagem de seu ex-técnico: “À primeira vista, parece incomum. Trata-se de disputar um torneio. E trata-se de levar em conta esse torneio e tudo o que é necessário para ele. E você terá jogadores que não recebem muito tempo de jogo. Você terá jogadores de que precisa para situações especiais.”
Müller: Tuchel aprendeu com o passado
Segundo Müller, a razão para a ausência de jogadores de renome está enterrada nos erros do passado. As gerações anteriores de profissionais fracassaram exatamente por causa disso. “Os jogadores da geração anterior chegaram a dizer, de forma bem clara, que isso era um problema. Não conseguíamos nos dar bem uns com os outros, éramos todos muito importantes, só ‘líderes de matilha’”, disse o jogador de 37 anos.
Tuchel tirou lições dessa história e, ao montar o elenco, priorizou as hierarquias internas em detrimento do carisma individual. “Ele tentou, creio eu, formar um elenco no qual acredita poder reunir todas as peças necessárias para se tornar campeão do mundo. E não apenas para que os patrocinadores fiquem satisfeitos por ter os grandes nomes na equipe”, explicou Müller.
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Visão geral da seleção inglesa
Seção de equipe Nome Goleiro Jordan Pickford Goleiro Dean Henderson Goleiro James Trafford Defesa Marc Guehi Defesa Dan Burn Defesa Ezri Konsa Defesa Reece James Defesa Nico O'Reilly Defesa Jarell Quansah Defesa Tino Livramento Defesa John Stones Defesa Djed Spence Meio-campo Jude Bellingham Meio-campo Declan Rice Meio-campista Kobbie Mainoo Meio-campista Eberechi Eze Meio-campista Morgan Rogers Meio-campista Jordan Henderson Meio-campista Elliot Anderson Ataque Harry Kane Ataque Bukayo Saka Ataque Anthony Gordon Ataque Ollie Watkins Ataque Marcus Rashford Ataque Noni Madueke Ataque Ivan Toney