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Jochen Tittmar

Traduzido por

"Muito, muito difícil de aceitar": Thomas Müller tem uma suspeita intrigante sobre Thomas Tuchel

Copa do Mundo
Inglaterra
T. Tuchel

Thomas Tuchel, que está prestes a fazer sua estreia na Copa do Mundo com a Inglaterra, tem sido alvo de críticas de vez em quando. Agora, Thomas Müller expressa uma suspeita quanto à aceitação do técnico alemão no Reino Unido.

À margem da partida da Copa do Mundo entre França e Senegal (3 a 1), Müller comentou na Magenta TV sobre a relação dos torcedores ingleses com o técnico da seleção alemã: “Tenho a impressão de que eles estão bem no controle da situação. Talvez não da maneira que todo inglês imagina. Acho que, para os ingleses, é muito, muito difícil aceitar que um alemão esteja no banco de reservas.”

  • Müller disse ainda que, em várias conversas com contatos ingleses, lhe foi revelado que, para alguns torcedores, até mesmo a tão esperada taça da Copa do Mundo perderia valor por ter um alemão no banco de reservas. 

    No entanto, estatisticamente falando, Tuchel até agora quase não deu motivos para as críticas. Durante as eliminatórias, ele conduziu os Three Lions de forma invicta e com um aproveitamento perfeito de pontos.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Müller defende o elenco de Tuchel

    A convocação do ex-técnico do Bayern, em particular, gerou muita polêmica antes do torneio. A exclusão de grandes estrelas como Phil Foden ou Trent Alexander-Arnold foi uma surpresa. 

    Müller, no entanto, acredita conhecer os motivos por trás disso e defende a abordagem de seu ex-técnico: “À primeira vista, parece incomum. Trata-se de disputar um torneio. E trata-se de levar em conta esse torneio e tudo o que é necessário para ele. E você terá jogadores que não recebem muito tempo de jogo. Você terá jogadores de que precisa para situações especiais.”

  • Müller: Tuchel aprendeu com o passado

    Segundo Müller, a razão para a ausência de jogadores de renome está enterrada nos erros do passado. As gerações anteriores de profissionais fracassaram exatamente por causa disso. “Os jogadores da geração anterior chegaram a dizer, de forma bem clara, que isso era um problema. Não conseguíamos nos dar bem uns com os outros, éramos todos muito importantes, só ‘líderes de matilha’”, disse o jogador de 37 anos.

    Tuchel tirou lições dessa história e, ao montar o elenco, priorizou as hierarquias internas em detrimento do carisma individual. “Ele tentou, creio eu, formar um elenco no qual acredita poder reunir todas as peças necessárias para se tornar campeão do mundo. E não apenas para que os patrocinadores fiquem satisfeitos por ter os grandes nomes na equipe”, explicou Müller.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Visão geral da seleção inglesa

    Seção de equipeNome
    GoleiroJordan Pickford
    GoleiroDean Henderson
    GoleiroJames Trafford
    DefesaMarc Guehi
    DefesaDan Burn
    DefesaEzri Konsa
    DefesaReece James
    DefesaNico O'Reilly
    DefesaJarell Quansah
    DefesaTino Livramento
    DefesaJohn Stones
    DefesaDjed Spence
    Meio-campoJude Bellingham
    Meio-campoDeclan Rice
    Meio-campistaKobbie Mainoo
    Meio-campistaEberechi Eze
    Meio-campistaMorgan Rogers
    Meio-campistaJordan Henderson
    Meio-campistaElliot Anderson
    AtaqueHarry Kane
    AtaqueBukayo Saka
    AtaqueAnthony Gordon
    AtaqueOllie Watkins
    AtaqueMarcus Rashford
    AtaqueNoni Madueke
    AtaqueIvan Toney
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