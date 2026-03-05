Getty
Mudança nas regras do campeonato principal oficialmente confirmada em uma medida que aumentará as esperanças do Wrexham na Premier League caso a tentativa de promoção em 2025-26 fracasse
Um impulso da Premier League para o Wrexham?
Para o Wrexham e seus proprietários de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob Mac, essa mudança nas regras representa um impulso significativo para suas ambições de longo prazo na primeira divisão. Embora os Red Dragons estejam atualmente voando alto na segunda divisão, essa expansão garante que mesmo um deslize fora dos seis primeiros lugares em campanhas futuras ainda possa resultar em uma viagem a Wembley e uma chance de chegar ao topo.
O presidente da EFL elogia a mudança histórica nos playoffs
O diretor executivo da EFL, Trevor Birch, acredita que a mudança só vai aumentar o drama do que já é considerado um dos campeonatos mais imprevisíveis do futebol mundial. Falando sobre a decisão, Birch disse: “Desde que foram introduzidos em 1986-87, os play-offs se tornaram um dos pontos altos do calendário do futebol nacional, capturando o drama, o suspense e o risco que tornam a EFL tão especial. Após vários meses de discussão com clubes e outras partes interessadas, estamos confiantes de que essa mudança fortalecerá ainda mais o Campeonato como competição e dará a mais clubes e seus torcedores uma oportunidade genuína de conseguir a promoção.”
A proposta recebeu a maioria necessária dos times do Campeonato e de todos os membros da EFL após ampla consulta. A Diretoria da Associação de Futebol também formalizou a solicitação, abrindo caminho para que a temporada 2026-27 estreie o novo formato.
Novo formato dos play-offs explicado
De acordo com a estrutura revisada, as equipes que terminarem a temporada em sétimo e oitavo lugar entrarão na disputa para enfrentar as equipes em quinto e sexto lugar em partidas eliminatórias de alto risco. Os vencedores dessas partidas avançarão para uma semifinal de duas partidas contra as equipes que terminaram em terceiro e quarto lugar na classificação final da liga. Os playoffs ampliados do Campeonato consistirão em sete partidas no total, culminando na tradicional final no Estádio de Wembley.
Este formato reflete o sistema já utilizado com sucesso na Liga Nacional, que passou para uma estrutura de play-offs com seis equipes durante a temporada 2017-18. Ao trazer este modelo para o Campeonato, a EFL espera eliminar a “zona morta” no meio da tabela, garantindo que mais clubes permaneçam matematicamente na disputa pela Premier League até o último dia da temporada regular.
A promoção ainda está em jogo nesta temporada
Embora as mudanças devam revolucionar a temporada 2026-27, elas não afetarão a atual disputa pela promoção. Clubes como o Wrexham ainda estão operando sob as regras do playoff de quatro equipes nesta temporada, enquanto buscam manter seu incrível impulso. O técnico do Red Dragons, Phil Parkinson, recentemente expressou seu entusiasmo com o potencial histórico de seu time, especialmente porque eles equilibram a busca pela promoção com uma partida glamorosa da quinta rodada da FA Cup contra o Chelsea neste sábado.
O atual detentor do troféu do playoff é o Sunderland, que garantiu seu retorno à primeira divisão após derrotar o Sheffield United na temporada passada. Para o Wrexham, o objetivo continua sendo a promoção automática, mas saber que o sétimo ou oitavo lugar será suficiente para manter o sonho vivo dá um grande impulso ao planejamento de longo prazo do clube, que continua sua ascensão meteórica nas divisões inglesas.
