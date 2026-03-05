Mudança nas regras do campeonato principal oficialmente confirmada em uma medida que aumentará as esperanças do Wrexham na Premier League caso a tentativa de promoção em 2025-26 fracasse

O diretor executivo da EFL, Trevor Birch, acredita que a mudança só vai aumentar o drama do que já é considerado um dos campeonatos mais imprevisíveis do futebol mundial. Falando sobre a decisão, Birch disse: “Desde que foram introduzidos em 1986-87, os play-offs se tornaram um dos pontos altos do calendário do futebol nacional, capturando o drama, o suspense e o risco que tornam a EFL tão especial. Após vários meses de discussão com clubes e outras partes interessadas, estamos confiantes de que essa mudança fortalecerá ainda mais o Campeonato como competição e dará a mais clubes e seus torcedores uma oportunidade genuína de conseguir a promoção.”

A proposta recebeu a maioria necessária dos times do Campeonato e de todos os membros da EFL após ampla consulta. A Diretoria da Associação de Futebol também formalizou a solicitação, abrindo caminho para que a temporada 2026-27 estreie o novo formato.