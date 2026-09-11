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Mourinho traça plano rigoroso para o Real antes da pausa para as seleções

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3 testes repletos de riscos para o Real Madrid

A derrota no estádio do Real Betis afetou alguns dos planos do Real Madrid no início do Campeonato Espanhol.

O técnico José Mourinho pretendia chegar à primeira pausa para as datas Fifa da temporada com o maior número possível de pontos, ou seja, 21 de 21, a fim de ganhar confiança ao mesmo tempo em que construía o time, além de pressionar o Barcelona. 

Mas o tropeço diante do Real Betis representou um golpe evidente no objetivo de Mourinho e, de repente, após apenas quatro rodadas, o Real Madrid ficou três pontos atrás do Barcelona, líder da competição.

O jornal As informou que Mourinho não recuou em seu propósito; pelo contrário: a importância de somar o maior número possível de pontos antes da pausa para as datas Fifa tornou-se maior do que nunca, algo que ele transmitiu aos jogadores. 

Há nove pontos em disputa antes da pausa para as datas Fifa, e Mourinho sabe claramente que precisa conquistar todos eles para manter a força do time merengue na disputa da temporada.

Antes do confronto com o Real Betis, cuja dificuldade ele já havia alertado, Mourinho expôs sua opinião sobre o Campeonato Espanhol ao afirmar: "Aqui há uma pressão constante para vencer sempre. Na França ou na Alemanha, os candidatos sabem que serão campeões todos os anos. Aqui, não. E essa pressão envolve um grande risco".

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rayo Vallecano e Elche

    A missão não será fácil, pois o início se dará com o Rayo Vallecano como visitante no estádio Santiago Bernabéu, o confronto mais simples no papel, especialmente porque o visitante não começou bem a temporada, além de os confrontos anteriores pesarem a favor do Real.

    O Rayo Vallecano não vence no estádio Santiago Bernabéu desde 1996 e só conquistou pontos em uma única visita das suas últimas 14 ao campeonato.

    Mas as coisas ficarão mais difíceis a partir daí, começando pela visita ao Elche, penúltimo colocado na tabela de classificação, que costuma ser forte em seu estádio diante do Real Madrid. 

    Na temporada passada, por exemplo, o Elche conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 do Real Madrid no estádio Martínez Valero.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Derby de Madri no estádio Metropolitano

    Depois vem o verdadeiro teste, representado pelo dérbi no estádio Metropolitano, diante do Atlético de Madrid.

    O Atlético de Madrid não começou nada bem a temporada, tendo vencido apenas duas de cinco partidas, mas a situação também era parecida na temporada passada e, mesmo assim, o Real Madrid sofreu um duro golpe durante sua visita ao vizinho.

    Aquela derrota por 5 a 2 foi o começo do fim para o técnico Xabi Alonso, e Mourinho agora tem consciência disso.

    Já o Barcelona disputará as partidas contra Levante, Racing e Sevilla antes do período de paralisação para os jogos das seleções. 

    A equipe catalã é a favorita em todos esses confrontos, sendo a visita ao estádio Ramón Sánchez Pizjuán a mais perigosa no papel.

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