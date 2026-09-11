A derrota no estádio do Real Betis afetou alguns dos planos do Real Madrid no início do Campeonato Espanhol.

O técnico José Mourinho pretendia chegar à primeira pausa para as datas Fifa da temporada com o maior número possível de pontos, ou seja, 21 de 21, a fim de ganhar confiança ao mesmo tempo em que construía o time, além de pressionar o Barcelona.

Mas o tropeço diante do Real Betis representou um golpe evidente no objetivo de Mourinho e, de repente, após apenas quatro rodadas, o Real Madrid ficou três pontos atrás do Barcelona, líder da competição.

O jornal As informou que Mourinho não recuou em seu propósito; pelo contrário: a importância de somar o maior número possível de pontos antes da pausa para as datas Fifa tornou-se maior do que nunca, algo que ele transmitiu aos jogadores.

Há nove pontos em disputa antes da pausa para as datas Fifa, e Mourinho sabe claramente que precisa conquistar todos eles para manter a força do time merengue na disputa da temporada.

Antes do confronto com o Real Betis, cuja dificuldade ele já havia alertado, Mourinho expôs sua opinião sobre o Campeonato Espanhol ao afirmar: "Aqui há uma pressão constante para vencer sempre. Na França ou na Alemanha, os candidatos sabem que serão campeões todos os anos. Aqui, não. E essa pressão envolve um grande risco".

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