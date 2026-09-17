O nível de futebol apresentado pelo Real Madrid, sob o comando do treinador José Mourinho, não convenceu uma grande parcela da torcida, apesar de a equipe ter conquistado 5 vitórias nas 6 primeiras rodadas de LaLiga.

O jornal Sport mencionou, em reportagem, que o Real Madrid segue preso na mesma situação que provocou a saída de Carlo Ancelotti, a demissão de Xabi Alonso e a passagem relâmpago de Álvaro Arbeloa.

E acrescentou: "Um time arrogante por causa de suas estrelas, às quais o presidente do clube concedeu tamanha influência a ponto de desprezarem as instruções de seus treinadores, e um vestiário dominado pelo ego, em um grupo que carece de líderes".

O jornal explicou que Mourinho controlava o vestiário do Real Madrid em uma época anterior, graças à sua personalidade, à força de seu temperamento e ao seu rigor, mas que ele chega ao estádio Santiago Bernabéu em um contexto diferente. O Real Madrid não é o mesmo de 2010, nem o treinador português é aquele técnico cheio de energia que conhecemos há 15 anos.

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