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Mourinho perde sua batalha com o vestiário do Real Madrid

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha

Mourinho perde o controle e o dérbi pode incendiar a situação

O nível de futebol apresentado pelo Real Madrid, sob o comando do treinador José Mourinho, não convenceu uma grande parcela da torcida, apesar de a equipe ter conquistado 5 vitórias nas 6 primeiras rodadas de LaLiga.

O jornal Sport mencionou, em reportagem, que o Real Madrid segue preso na mesma situação que provocou a saída de Carlo Ancelotti, a demissão de Xabi Alonso e a passagem relâmpago de Álvaro Arbeloa.

E acrescentou: "Um time arrogante por causa de suas estrelas, às quais o presidente do clube concedeu tamanha influência a ponto de desprezarem as instruções de seus treinadores, e um vestiário dominado pelo ego, em um grupo que carece de líderes".

O jornal explicou que Mourinho controlava o vestiário do Real Madrid em uma época anterior, graças à sua personalidade, à força de seu temperamento e ao seu rigor, mas que ele chega ao estádio Santiago Bernabéu em um contexto diferente. O Real Madrid não é o mesmo de 2010, nem o treinador português é aquele técnico cheio de energia que conhecemos há 15 anos.

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  • rodri(C)Getty Images

    Golpe doloroso por causa de Rodri

    Sete partidas, seis delas no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões da Europa, foram suficientes para convencer a torcida do Real Madrid de que nada havia mudado. Mourinho não é mais o mesmo que conhecemos em sua passagem anterior. Aos 63 anos, o treinador português aparece em uma versão tranquila, que se transformou em um feroz defensor da pior versão que todos se lembram de Vinícius no estádio Santiago Bernabéu. 

    Enquanto isso, na sala de imprensa, demonstrou certa frieza em relação a Arda Güler, o único jogador que faz a equipe funcionar de forma harmoniosa e natural. E não é segredo que Arda representa o elo mais fraco em comparação com Vinícius.

    Fontes de dentro do clube afirmam que o golpe sofrido pelo treinador, devido à transferência de Rodri para o Barcelona, foi muito forte, já que ele conversou duas vezes com o capitão da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo.

    A primeira conversa ocorreu depois que Mourinho considerou a chegada do jogador algo garantido, devido à sintonia imediata entre eles. Mas os dirigentes do Real Madrid retardaram as negociações com o Manchester City, então o jogador decidiu pender a balança em favor do interesse do Barcelona.

    O Sport destacou: "O problema é que o Real Madrid de 2026-2027 repete os erros e os hábitos da equipe que não levantou nenhum título há duas temporadas. Mourinho chegou vendendo promessas de resultados e de um Real Madrid vitorioso, mas a verdade é que sofreu sua primeira derrota rapidamente em Sevilha diante de um apático Real Betis, além de uma total ausência de qualquer concepção de jogo clara".

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    O Real Madrid não defende bem

    Mourinho anunciou uma equipe mais faminta por vitórias, mas a realidade é que o time acaba recuando para o seu campo dentro de um bloco defensivo baixo, um estilo que o próprio Mourinho admitiu em Valdebebas que o incomoda, e depende do recuo para viver de contra-ataques, mesmo no Bernabéu, onde acabou esperando o apito final diante da Inter de Milão na Liga dos Campeões, depois de ter vencido graças aos erros graves dos italianos e às defesas milagrosas de Thibaut Courtois.

    Este é o Real Madrid de Mourinho, que não defende nem sequer bem, apesar da insistência do treinador português no trabalho tático defensivo e no comprometimento de seus jogadores ofensivos com a marcação. A verdade é incontestável. Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter de Milão, Rayo Vallecano e Elche marcaram gols em sua meta, e ele só manteve o gol invicto diante do Málaga. Todos os times criam chances contra ele e, em cada partida, Courtois faz defesas decisivas.

    Sua relação com os astros não chega ao tratamento fraternal com que Ancelotti lidava com seus jogadores, mas, ao mesmo tempo, está muito longe das exigências naturais que acabaram resultando na demissão de Xabi Alonso.

    Mourinho chegou ao ponto de comemorar os cortes de bola de Vinícius como se fossem gols, dizendo: "De quem dá tudo o que tem, não se pode pedir mais".

    A realidade é que o brasileiro é o segundo jogador da equipe com mais minutos em campo, com 511 minutos, embora tenha marcado apenas um gol em 6 partidas. Já o primeiro é Kylian Mbappé, que parece mais preocupado com a Bola de Ouro e com o acerto de contas na sala de imprensa.

    Mourinho disse sobre Kylian, a quem a torcida do Santiago Bernabéu também aponta como um dos motivos pelos quais o Real Madrid não conquistou nenhum título nos últimos dois anos: "Um jogador que marca 40 gols não pode ser um problema".

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A indiferença no segundo tempo

    O último sinal de preocupação que confirma o relaxamento de um grupo acostumado ao conforto é o hábito da equipe de parar de se esforçar quando as partidas parecem decididas. E especialmente nos segundos tempos, já que o time perdeu uma partida diante do Real Betis depois de dar vida ao adversário, após desperdiçar chances no primeiro tempo, e também diante do Espanyol, contra quem a partida deveria ter sido decidida cedo, antes que o jogo terminasse com vitória do Real Madrid nos acréscimos, com gol de Carlos Espí.

    E a mesma coisa se repetiu em Elche, e até mesmo diante da Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu, depois que o Real Madrid encerrou o primeiro tempo em vantagem por 2 a 0, antes de o time italiano se aproximar do empate após o intervalo.

    O Sport destacou: "Mourinho age em sua segunda passagem pelo Real Madrid com mais astúcia do que declarações diretas. Após a derrota diante do Real Betis, ele insinuou que a torcida do time andaluz apoiou seu clube durante todos os noventa minutos e não emitia vaias contra ele, em uma mensagem clara à torcida do Real Madrid no Bernabéu".

    E em Elche, ele alertou, sem que suas palavras fossem desprovidas de lógica, que o time desperdiçou várias chances que poderiam ter decidido o resultado no primeiro tempo.

    Mensagens que ele alterna com um discurso derrotista, o que causou frustração na torcida do Real Madrid, apesar de a temporada ainda estar em seu início.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Clássico pode incendiar a situação

    É assim que o Real Madrid chega ao clássico, que pode representar um ponto de virada, ou o estopim que detona uma situação parecida com a que aconteceu na temporada passada com Xabi Alonso.

    Após aquela derrota no estádio Metropolitano, Jude Bellingham disputou seu primeiro confronto com o técnico Xabi Alonso, e logo na viagem seguinte ao Cazaquistão, Fede Valverde explodiu na sala de imprensa, enquanto Vinícius demonstrou seu descontentamento ao ser substituído.

    Não parece que isso vá acontecer com Mourinho, mas o medo que o vestiário sentia do treinador português quando ele chegou se transformou em mero respeito. E não há qualquer traço do treinador rígido e polêmico que conhecemos em sua primeira passagem.

    E assim, os astros seguem fazendo o que bem entendem, e decidindo os rumos das coisas ao seu gosto. Vinícius chegou até a presumir na noite de ontem, por meio de suas contas nas redes sociais, que participaria da partida no Metropolitano, depois de um jogo terrível diante do Elche.

    E há muitos motivos para não escalá-lo, mas o Mourinho de agora já não é o Mourinho de antes.

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