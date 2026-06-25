Mourinho: Não vou cometer um “massacre” no Real Madrid

José Mourinho, técnico do Real Madrid, negou as notícias que davam conta de sua intenção de realizar uma grande onda de vendas envolvendo vários astros do clube neste verão.

Mourinho afirmou, durante uma entrevista exclusiva com Adibayo Akinfinwa no programa Beast Mode On Podcast, que não deseja se desfazer dos grandes jogadores, mas sim mantê-los e construir um time coeso.

O site internacional Goal publicou detalhes da entrevista com Mourinho, que fez questão de esclarecer sua posição após a divulgação de notícias na imprensa que falavam de sua intenção de dispensar vários nomes de destaque, devido às crises no vestiário do Real Madrid na última temporada.

Mourinho assumirá oficialmente o cargo no Real Madrid no início do próximo mês, após assinar um contrato de três anos, em um retorno marcante ao Estádio Santiago Bernabéu.

No entanto, a tarefa que aguarda o técnico português não será fácil, já que o time ficou sem títulos nas duas últimas temporadas.