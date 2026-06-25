Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jose Mourinho Beast Mode On PodcastBeast Mode On Podcast

Traduzido por

Mourinho: Não vou cometer um “massacre” no Real Madrid

La Liga
J. Mourinho
Real Madrid
Espanha

José Mourinho, técnico do Real Madrid, negou as notícias que davam conta de sua intenção de realizar uma grande onda de vendas envolvendo vários astros do clube neste verão.

Mourinho afirmou, durante uma entrevista exclusiva com Adibayo Akinfinwa no programa Beast Mode On Podcast, que não deseja se desfazer dos grandes jogadores, mas sim mantê-los e construir um time coeso. 

O site internacional Goal publicou detalhes da entrevista com Mourinho, que fez questão de esclarecer sua posição após a divulgação de notícias na imprensa que falavam de sua intenção de dispensar vários nomes de destaque, devido às crises no vestiário do Real Madrid na última temporada.

Mourinho assumirá oficialmente o cargo no Real Madrid no início do próximo mês, após assinar um contrato de três anos, em um retorno marcante ao Estádio Santiago Bernabéu.

No entanto, a tarefa que aguarda o técnico português não será fácil, já que o time ficou sem títulos nas duas últimas temporadas.

  • Estou tentando evitar que os problemas do vestiário do Real se repitam

    Após o anúncio oficial de sua nomeação, surgiram na imprensa espanhola notícias de que Mourinho planeja fazer mudanças radicais no time, que poderiam chegar à venda de seis de seus principais astros.

    Em entrevista a Adibayo Akinfinwa no programa Beast Mode On Podcast, Mourinho aproveitou a oportunidade para responder a esses rumores.

    O técnico português disse: “Não devemos falar sobre o Real Madrid, mas posso abordar um pequeno ponto. Li algumas coisas que diziam que Mourinho viria para cá e dispensaria alguns dos principais jogadores porque eles tiveram problemas durante a temporada. Não, isso não é verdade”.

    E acrescentou: “Eu quero esses jogadores. Quero os melhores jogadores. Agora preciso encontrar a maneira certa de montar o time e evitar que se repitam os problemas que — pelo que li — ocorreram nas temporadas anteriores”.

    E continuou: “Se você tem problemas com jogadores comuns, isso é realmente um grande problema. Já os grandes jogadores, eles continuam sendo grandes jogadores”.

    • Publicidade
  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    Estou sempre em busca do jogador ideal

    Mourinho está no comando de um time que conta com um grande número de estrelas e já reforçou seu elenco com a contratação de nomes de destaque como Mark Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

    Quando questionado sobre as qualidades que procura em um jogador, especialmente diante da possibilidade de novas contratações nos próximos meses, ele respondeu: “As qualidades. Às vezes, as pessoas dizem que um jogador tem uma qualidade incrível, mas não está em boa forma física. Então, ele não é um bom jogador”.

    E acrescentou: “E dizem de outro jogador que ele tem um potencial incrível, mas não é consistente; às vezes brilha, outras vezes cai de rendimento. Então, ele também não é um grande jogador”.

    Mourinho esclareceu sua visão sobre o jogador ideal, dizendo: “O grande jogador é o pacote completo. Ele precisa ser excelente tecnicamente, forte fisicamente, mentalmente sólido e um jogador coletivo. É esse tipo de jogador que procuro”.

    E acrescentou: “Às vezes, você tem um grande número desses jogadores na sua equipe, e aí você está no paraíso. Outras vezes, o número é menor, e o trabalho fica mais difícil”.

    E concluiu dizendo: “Sempre acreditei que uma das qualidades mais importantes de um técnico é a capacidade de orientar os jogadores e fazê-los seguir na direção que ele deseja”.