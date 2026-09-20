Mourinho explode contra a arbitragem: Negreira não existe mais, e não vou falar sobre a "conspiração"

José Mourinho, técnico do Real Madrid, atacou a arbitragem após a derrota de sua equipe por 2 a 1 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no confronto de destaque da sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid conseguiu um pênalti no segundo tempo, do qual marcou o gol que abriu o placar, depois da expulsão de Dean Huijsen, jogador merengue, aos 52 minutos.

A conta Madrid Zone, na rede social X, publicou as declarações do treinador português na coletiva de imprensa, onde ele disse: "Os erros cometidos por Kang-in Lee e Romero contra Valverde e a presença de Bellingham? É evidente que essas duas faltas mereciam dois cartões vermelhos".

E prosseguiu: "A partida deveria ter ficado 11 contra 9 jogadores por 50 minutos, mas, em vez disso, tornou-se 11 contra 10 contra nós".

Mourinho enfatizou: "Quero abraçar os jogadores da minha equipe, porque eles deram tudo o que tinham. O desempenho deles no primeiro tempo esteve no mais alto nível, e depois as coisas ficaram difíceis no segundo tempo por causa da expulsão de Huijsen".

E destacou: "O senhor Trujillo, árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid".

E ressaltou: "Basta olhar para a temporada passada, em muitas partidas contra o Real Madrid. Já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que ele não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora