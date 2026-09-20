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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho explode contra a arbitragem: Negreira não existe mais, e não vou falar sobre a "conspiração"

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Barcelona
Espanha

Quero abraçar os jogadores do Real, e dirijo os parabéns à comissão de arbitragem

José Mourinho, técnico do Real Madrid, atacou a arbitragem após a derrota de sua equipe por 2 a 1 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no confronto de destaque da sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid conseguiu um pênalti no segundo tempo, do qual marcou o gol que abriu o placar, depois da expulsão de Dean Huijsen, jogador merengue, aos 52 minutos.

A conta Madrid Zone, na rede social X, publicou as declarações do treinador português na coletiva de imprensa, onde ele disse: "Os erros cometidos por Kang-in Lee e Romero contra Valverde e a presença de Bellingham? É evidente que essas duas faltas mereciam dois cartões vermelhos".

E prosseguiu: "A partida deveria ter ficado 11 contra 9 jogadores por 50 minutos, mas, em vez disso, tornou-se 11 contra 10 contra nós".

Mourinho enfatizou: "Quero abraçar os jogadores da minha equipe, porque eles deram tudo o que tinham. O desempenho deles no primeiro tempo esteve no mais alto nível, e depois as coisas ficaram difíceis no segundo tempo por causa da expulsão de Huijsen".

E destacou: "O senhor Trujillo, árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid".

E ressaltou: "Basta olhar para a temporada passada, em muitas partidas contra o Real Madrid. Já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que ele não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    A comissão de arbitragem: coitados deles

    O treinador português ironizou, dizendo: "Quero parabenizar a comissão de arbitragem que escolhe os árbitros. Primeiro, é estranho que notícias tenham vazado semanas antes indicando a escolha deste árbitro para dirigir esta partida, pois normalmente os árbitros são escolhidos na mesma semana em que a partida é disputada".

    E acrescentou: "Depois vem a escolha desta combinação, um árbitro assistente de vídeo que tem uma história estranha com o Real Madrid repetidas vezes, ao lado de um árbitro fraco e com pouca experiência, que só apitou partidas pequenas. Pobre comissão de arbitragem, cometeu um erro, coitados".

    Mourinho explicou: "Em circunstâncias normais, eu diria que não devemos nos entregar, claro, pois ainda há muito pelo que jogar, e estamos apenas em setembro, mas é evidente que estas não são circunstâncias normais".

    E completou: "Não quero me aprofundar no assunto, mas é evidente que há coisas muito estranhas, extremamente estranhas. Eu esperava que, ao voltar ao Campeonato Espanhol, encontraria as coisas diferentes de como estavam quando saí em 2013, mas, infelizmente, as coisas continuam as mesmas".

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    Não culpo os jogadores do Real por nada

    Mourinho também exibiu imagens dos cartões vermelhos que não foram dados aos jogadores do Atlético de Madrid.

    E enfatizou: "Peço apenas aos árbitros e à comissão de arbitragem que nos deixem competir, nada mais. Não vou dizer que o que aconteceu hoje foi armado e uma conspiração, não é? É apenas um erro, não é?".

    E afirmou: "Não culpo os jogadores do meu time por nada hoje. Deram tudo o que tinham, e estou muito orgulhoso deles. Mostraram vontade, luta e determinação, e continuaram competindo até o fim".

    E disse: "Se nos deixarem competir, então sim, ainda podemos ter esperança de vencer o Campeonato Espanhol e disputá-lo".

    E concluiu: "Apesar de sairmos da partida decepcionados com a derrota, a boa sensação é saber que seus jogadores deram tudo o que tinham, e que você não pode culpá-los por nada".

  • imago-sport-1083576025.jpgAlterphotos

    Nigrería já não existe mais, não é mesmo?

    Conforme publicado pelo jornal Sport, algumas das declarações de Mourinho, no qual afirmou: "Queremos estar na liderança. Não queremos o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto lugar. Queremos ter mais pontos do que temos agora, e isso é evidente".

    E prosseguiu: "Houve coisas curiosas nas últimas semanas, e aqui neste estádio, e o gol anulado do Osasuna, e o pênalti em San Sebastián, e o pênalti em Barcelona, e a não expulsão de um jogador diante do Athletic Bilbao por parte deste árbitro, que foi gentil com o Barcelona".

    Na última pergunta, sobre o caso Negreira, José Mourinho preferiu não entrar em qualquer polêmica.

    O treinador português respondeu: "O Negreira não existe mais, não é? Se não existe mais, então a coisa não está manchada pelo Negreira".

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