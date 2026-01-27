Mourinho evita aconselhar Álvaro Arbeloa e se prepara para reencontro com o Real Madrid na Champions League

Em entrevista coletiva antes da partida, Mourinho esclareceu que não havia conversado com Arbeloa recentemente, explicando que as constantes mudanças de número de telefone dificultam a comunicação. Mais importante ainda, afirmou que não havia necessidade de uma conversa ou aconselhamento formal, sugerindo que Arbeloa estava plenamente ciente da tarefa em questão e da rivalidade profissional inerente a este jogo específico.

O português também expressou o desejo de que Arbeloa tenha sucesso em seu novo papel como treinador do Real Madrid, mas, naturalmente, não contra o Benfica nesta partida. O experiente técnico descreveu uma relação pessoal afetuosa, referindo-se a Arbeloa como um de seus "meninos" e um jogador querido do ponto de vista humano durante o tempo em que estiveram juntos em Madri. No entanto, esse afeto pessoal não se estende à colaboração tática antes de uma partida de Champions League. Mourinho ressaltou que, embora queira que o Real Madrid tenha um bom desempenho de forma geral, para este confronto específico, seu foco é exclusivamente garantir a vitória.