Mourinho evita aconselhar Álvaro Arbeloa e se prepara para reencontro com o Real Madrid na Champions League
Mourinho demonstra frieza em relação com Arbeloa
Em entrevista coletiva antes da partida, Mourinho esclareceu que não havia conversado com Arbeloa recentemente, explicando que as constantes mudanças de número de telefone dificultam a comunicação. Mais importante ainda, afirmou que não havia necessidade de uma conversa ou aconselhamento formal, sugerindo que Arbeloa estava plenamente ciente da tarefa em questão e da rivalidade profissional inerente a este jogo específico.
O português também expressou o desejo de que Arbeloa tenha sucesso em seu novo papel como treinador do Real Madrid, mas, naturalmente, não contra o Benfica nesta partida. O experiente técnico descreveu uma relação pessoal afetuosa, referindo-se a Arbeloa como um de seus "meninos" e um jogador querido do ponto de vista humano durante o tempo em que estiveram juntos em Madri. No entanto, esse afeto pessoal não se estende à colaboração tática antes de uma partida de Champions League. Mourinho ressaltou que, embora queira que o Real Madrid tenha um bom desempenho de forma geral, para este confronto específico, seu foco é exclusivamente garantir a vitória.
'Não posso dar conselhos a ele!'
Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Mourinho disse: "Desejo-lhe tudo de bom. Arbeloa pode treinar qualquer clube do mundo. O Real Madrid pode ser treinado por qualquer técnico do mundo, e eu quero que eles se saiam bem. Imagine o quão bem eu quero que o Real Madrid se saia com Álvaro. Exceto amanhã. Eu amo Arbeloa e o Real Madrid. Não posso dar conselhos a ele. O importante é que ele seja feliz. Ser treinador é uma tarefa difícil porque há muitas pessoas que o criticam e falam de você todos os dias. Elas criam influenciadores no mundo do futebol. É importante que ele aproveite isso, mais do que qualquer outra coisa."
"Não falei com ele. Meu número de telefone é muito complicado porque o único que está sempre disponível é o do clube. E o da minha família. Meu outro número muda. Algumas pessoas perdem minhas informações de contato, e eu também. Não precisamos ligar um para o outro para desejar boa sorte. Ele já sabe disso."
Mourinho da indireta à Arbeloa?
Esses comentários seguem declarações anteriores em que ele pareceu questionar a tendência de contratar técnicos com pouca experiência em cargos de gestão para grandes clubes, uma declaração amplamente interpretada pela mídia como uma crítica a Arbeloa, recém-contratado. Mourinho disse: "Para mim, é uma surpresa quando técnicos sem experiência, técnicos sem um histórico de trabalho, têm a oportunidade de comandar os clubes mais importantes do mundo. Essa, para mim, é a verdadeira surpresa. Quando o Milan contrata Max (Allegri), ou quando a Juventus contrata Luciano (Spalletti) ou quando a Roma contrata (Gian Piero) Gasperini, nunca é uma surpresa para mim, porque estamos falando de grandes técnicos. A surpresa é quando pessoas que não fizeram nada assumem os cargos das grandes equipes, e com mais responsabilidade. Essa é a situação."
Confronto decisivo na Champions League
O jogo de quarta-feira tem peso significativo para ambos os clubes. O Real Madrid pode garantir sua vaga nas oitavas de final com uma vitória, enquanto o Benfica precisa vencer e torcer por outros resultados para avançar para a fase de play-off. Mourinho descreveu a situação de sua equipe como "matar ou morrer", indicando uma postura extremamente motivada. Esse cenário de alta pressão e história pessoal cria o ambiente perfeito para um reencontro emocionante.
