Hans Flick, técnico do Barcelona, dá uma pausa temporária de três semanas na trajetória arrasadora de sua equipe, enquanto o Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com um índice recorde de resultados, na esperança de que o "vírus da FIFA" não atinja seus jogadores — em especial Raphinha, que atravessa o auge de sua forma — durante o período de paralisação internacional e a saída dos atletas para representar suas seleções.

Por outro lado, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, respira aliviado após a vitória sobre o Real Madrid, enquanto José Mourinho ferve de raiva, já que enfrenta vinte e um dias de crises e polêmicas nos bastidores do clube merengue após a derrota no clássico (2 a 1), que enfraqueceu sua posição.

Isso se deve, em primeiro lugar, à decisão de Mourinho de substituir Vinícius Júnior em um momento crítico, no qual a partida se transformou em uma missão árdua e complexa, segundo noticiou o jornal catalão "Sport".

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