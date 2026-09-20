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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho em situação delicada: a poderosa máquina de Flick acende o estopim da crise no Real

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
Espanha
Portugal
Alemanha
Argentina

Hans Flick, técnico do Barcelona, dá uma pausa temporária de três semanas na trajetória arrasadora de sua equipe, enquanto o Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com um índice recorde de resultados, na esperança de que o "vírus da FIFA" não atinja seus jogadores — em especial Raphinha, que atravessa o auge de sua forma — durante o período de paralisação internacional e a saída dos atletas para representar suas seleções.

Por outro lado, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, respira aliviado após a vitória sobre o Real Madrid, enquanto José Mourinho ferve de raiva, já que enfrenta vinte e um dias de crises e polêmicas nos bastidores do clube merengue após a derrota no clássico (2 a 1), que enfraqueceu sua posição.

Isso se deve, em primeiro lugar, à decisão de Mourinho de substituir Vinícius Júnior em um momento crítico, no qual a partida se transformou em uma missão árdua e complexa, segundo noticiou o jornal catalão "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick se orgulha de um retrospecto impressionante

    O Barcelona pode se orgulhar de um retrospecto impressionante, com sete vitórias em sete jogos, incluindo triunfos avassaladores na maioria das partidas, graças a um estilo de jogo que combina excelência e eficiência.

    Dissiparam-se todas as dúvidas que pairavam sobre a fragilidade defensiva que a equipe de Flick enfrentou em suas duas primeiras temporadas no Barça, e isso se deve à intensidade da pressão, à magnífica atuação coletiva e à eficiência dos atacantes; em especial Raphinha e a função de "centroavante" que o treinador alemão criou para ele, transformando-o em um atacante nato de altíssimo nível.

    Os 31 gols marcados pelo Barcelona ofuscam completamente os sete gols sofridos por sua defesa; 12 desses gols levaram a assinatura de Raphinha, que brilha em um nível comparável ao dos grandes astros brasileiros na história do clube, desde Evaristo e Ronaldinho até Romário e Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick ajusta o ritmo de seu projeto

    Desde o primeiro dia, Flick definiu com clareza os pilares fundamentais do seu projeto: um estilo de jogo extremamente ofensivo, baseado na pressão intensa, uma linha defensiva adiantada e a entrega do máximo esforço físico.

    A partida se sustenta na troca de ataques e na disputa equilibrada, na qual a supremacia pertence à melhor equipe; algo que exige jogadores dotados de grande talento, imensas capacidades físicas e comprometimento total com o objetivo coletivo.

    Raphinha é a personificação ideal desses conceitos e, por isso, não foi surpresa que assumisse o papel de capitão e se tornasse um exemplo para jovens estrelas em ascensão, como Lamine Yamal, formando ambos uma dupla letal.

    Por outro lado, a chegada de Rodri contribuiu para trazer a maturidade necessária — em parceria com Pedri — para ajustar o estilo da equipe e equilibrar o ímpeto ofensivo vertical e a energia desenfreada que jogadores como Fermín, Gordon e Adame proporcionam.

    As contratações fechadas por Deco, o diretor esportivo, no último verão não acrescentaram apenas qualidade, mas também reforçaram a disputa por um lugar na escalação titular; algo que jogadores como Koundé e Baldé podem confirmar sem dúvida alguma.

    Ao mesmo tempo, o mais recente integrante vindo da academia de base, Xavi Espart, contribuiu para ampliar o leque de jogadores multifuncionais, a exemplo de Eric García e Gerard Martín, que conhecem plenamente a filosofia e o estilo de jogo de "La Masia".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O clássico salva Simeone e constrange Mourinho

    O resultado do clássico que terminou com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid (2 a 1) na noite de domingo dá uma tábua de salvação a Simeone, que vinha pedindo que lhe dessem tempo, insistindo em que seu time ainda está em construção, apesar de já terem se passado duas décadas.

    Por outro lado, o resultado do clássico coloca José Mourinho em uma situação delicada, tendo em vista que ele chegou com o objetivo de encerrar a hegemonia do Barcelona, que durou dois anos, e talvez seja isso o que explique sua explosão na coletiva de imprensa após a partida.

    Mourinho lançou um ataque feroz contra o árbitro Ortiz Arias na coletiva de imprensa, já que o clássico teve vários lances polêmicos, sendo o mais importante deles a expulsão de Dean Huijsen, zagueiro do time merengue, e a marcação de um pênalti para o Atlético, além da reclamação dos jogadores do Real Madrid pela expulsão da dupla do Atlético, Lee Kang-in e Cristian Romero, por causa de duas entradas perigosas.

    Mourinho afirmou na coletiva de imprensa: "A partida deveria ter ficado 11 jogadores contra 9 durante 50 minutos, mas, em vez disso, ela virou 11 contra 10 contra nós".

    E acrescentou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid. Já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A decisão de substituir Vinícius

    Resta saber a extensão do dano causado à imagem do treinador português por sua decisão de substituir Vinícius Júnior e colocar Antonio Rüdiger aos 59 minutos, quando o placar indicava que sua equipe perdia por 1 a 0 no dérbi.

    Pouco depois, o Atlético de Madrid conseguiu ampliar o placar para 2 a 0, o que trouxe de volta à memória de muitos torcedores o episódio da substituição do jogador brasileiro durante o clássico contra o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada; episódio esse que havia acendido o estopim de um intenso conflito interno, embora o Real Madrid tivesse vencido e reforçado sua liderança à custa do Barcelona.

    Alguns meses depois, Alonso foi demitido, e o caos tomou conta do vestiário da equipe merengue, levando o presidente Florentino Pérez a decidir que era necessário o retorno do "Special One" para restabelecer a disciplina e a ordem.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Calmaria no Barcelona e preocupação no Madrid

    Ainda restam 31 rodadas no Campeonato Espanhol (La Liga), e Mourinho tem bastante tempo para montar uma equipe que corresponda às suas ambições e manter suas chances na disputa pelo título até o último suspiro; isso somado ao forte retorno do Atlético de Madrid comandado por "Cholo".

    Ainda assim, a realidade aponta que o Barcelona lidera atualmente com uma vantagem de 5 pontos sobre os "Rojiblancos" e 6 pontos sobre os "Blancos", uma situação que tende a gerar preocupação e acender os debates em Madrid ao longo das próximas três semanas.

    Mourinho disputará uma sequência de partidas antes de chegar ao confronto do "Clássico" contra o Barcelona no estádio "Spotify Camp Nou" no dia 25 de outubro, estando em condições de competir e provar sua capacidade de desafiar o Barcelona na briga pelo título.

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