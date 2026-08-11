O documentário também retomou um dos episódios que mais marcaram aquele período: o vazamento de informações de dentro do vestiário para os meios de comunicação.
Mourinho era extremamente rigoroso no controle das informações relacionadas à equipe, antes que o vazamento de uma das escalações provocasse uma reação furiosa do treinador português.
Casillas relembrou o que aconteceu dentro do vestiário, afirmando: "Ele perdeu a cabeça. Entrou na nossa sala e começou a dirigir a nós todo tipo de xingamento, disse-nos de tudo. E disse que nós éramos os responsáveis pelo que estava acontecendo".
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O ex-capitão do Real Madrid também contou que Mourinho chegou ao ponto de golpear uma garrafa e bater a porta de seu escritório com força.
A recuperação desses episódios não se limita a resgatar lembranças de um período polêmico, pois as declarações de Mourinho ganham importância adicional diante de seu retorno ao comando do Real Madrid. O treinador português se vê novamente à frente de um grupo de jogadores de nomes de peso, e cabe a ele gerir as estrelas, a hierarquia de liderança e as diferentes personalidades dentro do vestiário, em uma missão que se assemelha bastante ao que enfrentou durante sua primeira passagem.
E, assim como Mourinho demonstrou em sua experiência anterior, parece que ele ainda se mantém apegado à ideia de impor controle e disciplina e de não abrir mão das rédeas dentro da equipe.
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