O documentário também resgatou a famosa desavença entre Mourinho e Casillas, que estourou após o telefonema do goleiro do Real Madrid ao capitão do Barcelona, Xavi Hernández, na tentativa de amenizar a tensão que havia escalado entre os jogadores dos dois times, depois que o conflito nos jogos de clássico se estendeu ao ambiente da seleção espanhola.

Casillas explicou que a situação era extremamente complicada para ele, pois era ao mesmo tempo capitão do Real Madrid e da seleção espanhola, e disse: "Você enfrentava seus companheiros que eram seus inimigos dentro de campo, e depois se tornavam seus companheiros na seleção. Eu não gostava de ver isso e falei isso ao treinador".

Mas Mourinho encarava a questão de forma completamente diferente, pois considerava que manter a intensidade da rivalidade era algo necessário enquanto os dois times disputassem os maiores títulos.

E disse: "Eu disse a eles: este é o confronto entre Barcelona e Real Madrid. Quando forem para a seleção, podem se beijar, mas não agora. Isto é uma guerra. Há coisas que eu não aceito e nunca vou aceitar. E quando alguém não me respeita, isso se transforma em um problema".

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