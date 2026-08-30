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Mourinho: A derrota vai chegar, e este jogador brilhou apesar de "não ser querido"

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
E. Camavinga
Espanha

As reclamações do Málaga sobre a arbitragem não merecem comentário; e Bellingham é impressionante

José Mourinho, técnico do Real Madrid, elogiou a vitória de sua equipe por 4 a 0 sobre o Málaga, na terceira rodada de La Liga, além de dirigir vários elogios individuais aos seus jogadores.

O jornal Marca publicou as declarações de Mourinho, que disse: "Era um objetivo para nós manter a defesa sem sofrer gols e trabalhar bem. Nem sempre podemos atacar com ferocidade, pois às vezes o adversário avança e temos que defender bem".

E prosseguiu: "O rodízio? Esse é o meu objetivo. Eu disse aos jogadores que faria muitas mudanças antes da partida contra a Real Sociedad. Quero utilizar jogadores que têm a mesma qualidade que os demais. É uma questão de escolha do treinador, e não de haver um jogador com maior ou menor qualidade, porque todos têm qualidade".

E destacou: "É importante que a torcida tenha se divertido, mas se as pessoas têm uma visão do que significa o futebol de alto nível, então também devem aproveitar o segundo tempo".

E reforçou: "Vimos uma equipe que trabalha bem defensivamente, e vimos Vinícius Júnior perder a bola e depois voltar para defender e recuperá-la".

Mourinho ressaltou: "O futebol não se trata apenas de desfrutar da beleza dos gols. Só é possível marcar 121 gols em uma única temporada quando se tem jogadores de altíssimo nível no ataque".

E acrescentou: "Já marcamos 10 gols em 3 partidas, mas venceremos alguma partida por 1 a 0 e sairemos com a mesma felicidade".

Sobre as reclamações do Málaga em relação à arbitragem, Mourinho respondeu: "Não merecem comentário".

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Precisamos manter a calma em relação a Diomande

    Sobre o nível de Huijsen, comentou: "Conversei com ele e gosto muito que um zagueiro central tenha qualidade no trato com a bola e consiga fazer passes entre as linhas. Mas, para mim, o mais importante é a sua força e determinação, a sua confiança e a sua capacidade de vencer os duelos. Ele evoluiu muito. Foi dominante e decisivo, e essa é a versão que eu quero".

    Sobre o brilho de Bellingham, esclareceu: "Ele é muito exigente consigo mesmo e também com os outros. Eu não queria que ele defendesse quase como um segundo lateral-esquerdo. É um jogador incrível".

    Mourinho destacou: "Mas hoje, um jogador que não recebe muito carinho fez uma grande partida, o Camavinga".

    Sobre a sintonia entre Mbappé, Vinícius e Bellingham, comentou: "Os bons jogadores sempre querem jogar juntos, porque têm a mesma velocidade de pensamento, a mesma qualidade, e devem estar sempre em harmonia".

    E enfatizou: "Diziam que o treinador não queria os três jogadores, mas o que eu digo é que sempre quero os melhores".

    Sobre Diomande, esclareceu: "Quanto pagamos por ele? Normalmente, quando um jogador custa esse tanto de dinheiro, espera-se que ele chegue e apresente um desempenho extraordinário desde o início, mas ele é muito jovem, e temos que ter calma. Ele vem apresentando um desempenho muito bom, mas passo a passo".

    Mourinho concluiu: "Virá uma fase ruim, virá a lesão de um jogador importante, virão as suas críticas, virá a derrota, tudo isso virá, porque essas coisas sempre acontecem. Nessas horas, teremos que extrair toda a força da equipe que estamos construindo, pois nesses momentos precisamos estar equilibrados e não permitir que uma fase negativa tenha impacto sobre toda a temporada".

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