José Mourinho, técnico do Real Madrid, elogiou a vitória de sua equipe por 4 a 0 sobre o Málaga, na terceira rodada de La Liga, além de dirigir vários elogios individuais aos seus jogadores.

O jornal Marca publicou as declarações de Mourinho, que disse: "Era um objetivo para nós manter a defesa sem sofrer gols e trabalhar bem. Nem sempre podemos atacar com ferocidade, pois às vezes o adversário avança e temos que defender bem".

E prosseguiu: "O rodízio? Esse é o meu objetivo. Eu disse aos jogadores que faria muitas mudanças antes da partida contra a Real Sociedad. Quero utilizar jogadores que têm a mesma qualidade que os demais. É uma questão de escolha do treinador, e não de haver um jogador com maior ou menor qualidade, porque todos têm qualidade".

E destacou: "É importante que a torcida tenha se divertido, mas se as pessoas têm uma visão do que significa o futebol de alto nível, então também devem aproveitar o segundo tempo".

E reforçou: "Vimos uma equipe que trabalha bem defensivamente, e vimos Vinícius Júnior perder a bola e depois voltar para defender e recuperá-la".

Mourinho ressaltou: "O futebol não se trata apenas de desfrutar da beleza dos gols. Só é possível marcar 121 gols em uma única temporada quando se tem jogadores de altíssimo nível no ataque".

E acrescentou: "Já marcamos 10 gols em 3 partidas, mas venceremos alguma partida por 1 a 0 e sairemos com a mesma felicidade".

Sobre as reclamações do Málaga em relação à arbitragem, Mourinho respondeu: "Não merecem comentário".

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