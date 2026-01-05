Os motivos que fizeram Ruben Amorim ser demitido do Manchester United
A chegada de Amorim à Manchester
Após optar pela demissão do técnico holandês Erik ten Hag, que havia conquistado a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa durante sua passagem pelo clube, o United resolveu apostar na chegada de Ruben Amorim, em novembro de 2024.
Campeão português pelo Sporting, Amorim recebeu a missão de resgatar o protagonismo dos Red Devils e recolocar o clube na briga pelos principais títulos. O português chegou a conduzir o United à final da Liga Europa em 2025, mas acabou derrotado pelo Tottenham, seu rival inglês na decisão. Além disso, encerrou sua primeira temporada no comando com um modesto 15º lugar na Premier League.
- Getty
Os motivos da demissão
Ruben Amorim se manteve irredutível na convicção de que o esquema 3-4-3 seria capaz de trazer os resultados esperados, apesar dos alertas recorrentes de que o elenco, montado a um alto custo, não contava com jogadores especialistas suficientes para se encaixar nesse modelo tático.
Sob constante exposição e pressão, o treinador passou a manifestar publicamente suas insatisfações após o empate por 1 a 1 com o Leeds. Ao sugerir falta de apoio por parte da diretoria, o desfecho foi rápido: em menos de 24 horas, o clube decidiu encerrar seu ciclo.
Em comunicado oficial, o Manchester United declarou: “Com o Manchester United ocupando a sexta colocação na Premier League, a liderança do clube tomou, de forma relutante, a decisão de que este é o momento certo para promover uma mudança. Isso dará à equipe a melhor oportunidade de alcançar a melhor colocação possível na liga. O clube agradece a Ruben por sua contribuição e deseja sucesso a ele no futuro.”
Bastidores: Sem conflitos internos e divergências no mercado
A GOAL apurou que não houve qualquer tipo de conflito ou ultimato em Old Trafford antes da saída de Amorim. O treinador contava com apoio interno, inclusive de Sir Jim Ratcliffe, que defendia a continuidade do projeto de três anos inicialmente proposto ao português. A decisão pela demissão, porém, foi tomada pela percepção de que não havia sinais claros de evolução ou progresso.
Internamente, o United segue confiante de que possui um elenco jovem e talentoso, capaz de atingir seus objetivos na temporada. A diretoria acredita que as decisões tomadas até aqui oferecem as melhores condições para que o grupo alcance sucesso.
Rumores indicavam que Amorim estaria insatisfeito com algumas decisões de mercado nas últimas janelas de transferências, especialmente pela priorização de reforços ofensivos no verão europeu de 2025. O clube, que investiu cerca de £250 milhões (aproximadamente R$1,8 bilhão) durante sua gestão, sustenta que sempre atendeu aos pedidos da comissão técnica.
Conforme apuração, Amorim estava alinhado ao plano de priorizar a contratação de três atacantes em vez de um meio-campista para a temporada 2025/26. O United segue trabalhando em uma evolução estratégica de longo prazo do elenco, com jogadores considerados versáteis e aptos a atuar em diferentes sistemas — não apenas no 3-4-3 adotado pelo treinador português.
- Getty/GOAL
O que vem por aí para o Manchester United? Planos ambiciosos e busca por um novo técnico
O Manchester United acredita que, após muito trabalho duro nos bastidores, tem uma equipe de liderança especializada montada que permitirá ao clube operar no mais alto nível possível. Eles fazem questão de ressaltar que, embora o cargo de técnico seja uma parte fundamental desse ecossistema, ninguém está acima dele, e uma abordagem e uma estrutura colaborativas continuam sendo essenciais na busca por sucesso futuro. Os grandes planos em Manchester incluem novas tentativas de conquistar títulos e a construção de um novo estádio.
Ruben Amorim já não faz mais parte desse caminho, com o United seguindo em uma direção diferente. O comando da equipe principal foi entregue ao técnico do sub-18, Darren Fletcher, de forma interina, com o escocês pronto para estar à frente do time quando os Red Devils enfrentarem o Burnley, que luta contra o rebaixamento na Premier League, na próxima quarta-feira.