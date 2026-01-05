Os motivos que fizeram Ruben Amorim ser demitido do Manchester United

A GOAL apurou que não houve qualquer tipo de conflito ou ultimato em Old Trafford antes da saída de Amorim. O treinador contava com apoio interno, inclusive de Sir Jim Ratcliffe, que defendia a continuidade do projeto de três anos inicialmente proposto ao português. A decisão pela demissão, porém, foi tomada pela percepção de que não havia sinais claros de evolução ou progresso.

Internamente, o United segue confiante de que possui um elenco jovem e talentoso, capaz de atingir seus objetivos na temporada. A diretoria acredita que as decisões tomadas até aqui oferecem as melhores condições para que o grupo alcance sucesso.

Rumores indicavam que Amorim estaria insatisfeito com algumas decisões de mercado nas últimas janelas de transferências, especialmente pela priorização de reforços ofensivos no verão europeu de 2025. O clube, que investiu cerca de £250 milhões (aproximadamente R$1,8 bilhão) durante sua gestão, sustenta que sempre atendeu aos pedidos da comissão técnica.

Conforme apuração, Amorim estava alinhado ao plano de priorizar a contratação de três atacantes em vez de um meio-campista para a temporada 2025/26. O United segue trabalhando em uma evolução estratégica de longo prazo do elenco, com jogadores considerados versáteis e aptos a atuar em diferentes sistemas — não apenas no 3-4-3 adotado pelo treinador português.