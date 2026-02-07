O motivo que vai tirar Rodrygo de jogos do Real Madrid por dez dias

O jogador brasileiro foi expulso e recebeu uma suspensão de dois jogos durante a derrota por 4 a 2 para o Benfica. Consequentemente, estará ausente do duelo entre as duas equipes nos playoffs.
O jogador brasileiro foi expulso e recebeu uma suspensão de dois jogos durante a derrota por 4 a 2 para o Benfica. Consequentemente, estará ausente do duelo entre as duas equipes nos playoffs.
O Real Madrid confirmou que Rodrygo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado dos gramados por um período. O ponta deverá ficar fora por cerca de 10 dias e normalmente estaria apto a retornar para o confronto com o Benfica em Lisboa, com as duas equipes se reencontrando após a vitória por 4 a 2 do time português sobre o Real Madrid, que garantiu a vaga nos playoffs após a fase de grupos. Rodrygo também desfalcará o Real Madrid nos jogos contra Valencia e Real Sociedad, mas poderá retornar contra o Osasuna no dia 21 de fevereiro.
Segundo o jornal Marca, a UEFA aplicou a Rodrygo uma suspensão de dois jogos, o que o impede de participar das duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões. A entidade máxima do futebol europeu citou o uso de "linguagem ofensiva e abusiva" dirigida à equipe de arbitragem como motivo para o aumento da pena.
“Ontem me deixei levar pelo momento ao reclamar do tempo perdido. Não é assim que costumo fazer as coisas”, escreveu Rodrygo nas redes sociais no dia seguinte.
“Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros de equipe e ao treinador. Continuaremos unidos e lutando por este escudo e por esta Liga dos Campeões!”
O Real Madrid enfrenta agora um "surto" no que diz respeito à disponibilidade de jogadores importantes. Raúl Asencio, o jovem zagueiro, está suspenso após receber dois cartões amarelos na partida contra o Benfica, e o time também não poderá contar com o astro inglês Jude Bellingham. O ex-meio-campista do Borussia Dortmund sofreu uma lesão muscular na coxa, mas espera-se que Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy retornem ao elenco nas próximas duas semanas.
Vinicius Junior também está ausente do próximo jogo do Real Madrid devido a uma suspensão.
Arbeloa está no comando do Real Madrid desde 12 de janeiro, e o clube sofreu derrotas para o Albacete, da segunda divisão, na Copa do Rei, e para o Benfica na Liga dos Campeões. A equipe também venceu Levante, Villarreal e Rayo Vallecano em La Liga, além do Monaco na principal competição de clubes da Europa.
Falando após a derrota para o Benfica, ele disse: "Não me arrependo de nenhuma mensagem que transmiti, pois ela reflete aquilo em que acredito. Se a sua conclusão é que o jogo de hoje foi assim porque os atacantes não correram o suficiente, discordo completamente."
Ele acrescentou: "Claramente, hoje estivemos muito aquém do que queríamos, muito aquém da dificuldade da partida, das exigências do adversário, da atmosfera e do que eles buscavam alcançar, e do que nós buscávamos. Acho que não conseguimos atingir o nível necessário durante os 90 minutos."
O Real Madrid enfrenta o Valencia no sábado, em busca de ultrapassar o Barcelona na liderança da La Liga. O jogo de ida contra o Benfica acontece em 17 de fevereiro, em Portugal, enquanto a partida de volta será no Santiago Bernabéu, em 25 de fevereiro. O Benfica protagonizou uma virada espetacular para vencer o Real Madrid e garantir a vaga na próxima fase, graças a um gol de cabeça do goleiro Anatoliy Trubin nos acréscimos.