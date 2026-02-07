O motivo que vai tirar Rodrygo de jogos do Real Madrid por dez dias

O Real Madrid confirmou que Rodrygo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado dos gramados por um período. O ponta deverá ficar fora por cerca de 10 dias e normalmente estaria apto a retornar para o confronto com o Benfica em Lisboa, com as duas equipes se reencontrando após a vitória por 4 a 2 do time português sobre o Real Madrid, que garantiu a vaga nos playoffs após a fase de grupos. Rodrygo também desfalcará o Real Madrid nos jogos contra Valencia e Real Sociedad, mas poderá retornar contra o Osasuna no dia 21 de fevereiro.

Segundo o jornal Marca, a UEFA aplicou a Rodrygo uma suspensão de dois jogos, o que o impede de participar das duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões. A entidade máxima do futebol europeu citou o uso de "linguagem ofensiva e abusiva" dirigida à equipe de arbitragem como motivo para o aumento da pena.

“Ontem me deixei levar pelo momento ao reclamar do tempo perdido. Não é assim que costumo fazer as coisas”, escreveu Rodrygo nas redes sociais no dia seguinte.

“Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros de equipe e ao treinador. Continuaremos unidos e lutando por este escudo e por esta Liga dos Campeões!”