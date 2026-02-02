O motivo que pode fazer Cristiano Ronaldo se recusar a entrar em campo pelo Al Nassr

O jornal A Bola desmentiu essas notícias. Insistem que qualquer ausência de CR7 "não está relacionada a nenhum tratamento físico do atacante português". O Al Nassr já está de olho no confronto com o atual campeão saudita, Al Ittihad, na sexta-feira – jogo em que o clube espera ansiosamente ver seu camisa 7 brilhar.

Segundo o jornal A Bola, Ronaldo está “insatisfeito" com a forma como o PIF (Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita) está administrando o clube que ele representa há três anos, especialmente em comparação com o tratamento dado a clubes rivais, também administrados pelo mesmo fundo.

Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, está desapontado com a falta de investimento que sua equipe vem recebendo. Seu treinador, Jorge Jesus, ainda não recebeu o apoio financeiro necessário para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Haydeer Abdulkareem, meio-campista de 21 anos vindo do Iraque, foi a única contratação do Al Nassr.

Dois dos compatriotas de Cristiano no Al Nassr - Simão Coutinho (diretor desportivo) e José Semedo (CEO) - dizem que tiveram seus poderes “congelados" no início do mês após uma decisão do conselho de administração.