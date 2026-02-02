Goal.com
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
Chris Burton

O motivo que pode fazer Cristiano Ronaldo se recusar a entrar em campo pelo Al Nassr

Cristiano Ronaldo pode se recusar a jogar pelo Al Nassr na próxima partida da Liga Saudita, de acordo com relatos de sua terra natal, Portugal

O vencedor de cinco Bolas de Ouro estaria demonstrando frustração no Oriente Médio. Com isso em mente, o veterano jogador de 40 anos está considerando se retirar da disputa por uma vaga no clássico contra o Al Riyadh.

  • CR7 se recusará a jogar o clássico de Riade?

    O Al Nassr, que ainda luta pelo título nacional nesta temporada, volta a campo na segunda-feira para enfrentar seu rival local. Resta saber se o craque português Cristiano Ronaldo participará da partida.

    Havia rumores de que Cristiano ficaria de fora do confronto com o Al Riyadh, que está lutando contra o rebaixamento, já que sua carga de trabalho continua sendo cuidadosamente controlada. Apesar de se manter em excelente forma física, ele não consegue mais jogar todos os minutos de todas as partidas pelo clube e pela seleção.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Por que Cristiano está insatisfeito na Arábia Saudita?

    O jornal A Bola desmentiu essas notícias. Insistem que qualquer ausência de CR7 "não está relacionada a nenhum tratamento físico do atacante português". O Al Nassr já está de olho no confronto com o atual campeão saudita, Al Ittihad, na sexta-feira – jogo em que o clube espera ansiosamente ver seu camisa 7 brilhar.

    Segundo o jornal A Bola, Ronaldo está “insatisfeito" com a forma como o PIF (Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita) está administrando o clube que ele representa há três anos, especialmente em comparação com o tratamento dado a clubes rivais, também administrados pelo mesmo fundo.

    Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, está desapontado com a falta de investimento que sua equipe vem recebendo. Seu treinador, Jorge Jesus, ainda não recebeu o apoio financeiro necessário para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Haydeer Abdulkareem, meio-campista de 21 anos vindo do Iraque, foi a única contratação do Al Nassr. 

    Dois dos compatriotas de Cristiano no Al Nassr - Simão Coutinho (diretor desportivo) e José Semedo (CEO) - dizem que tiveram seus poderes “congelados" no início do mês após uma decisão do conselho de administração.

  • CR7 se opõe à transferência de Benzema para o Al Hilal

    Cristiano acredita que a forma como o Al Nassr está sendo administrado atualmente é "prejudicial" em comparação com o Al Hilal, que tem sido mais ativo no mercado. Especulou-se que o atual líder da Liga Saudita poderia contratar o ex-companheiro de CR7 no Real Madrid, Karim Benzema, do Al Ittihad, visto que não houve acordo para renovação de contrato com o atacante de 38 anos.

    Outros relatos vindos da Turquia afirmam que ele se opõe a uma possível transferência do atacante francês sob a alegação de que isso "prejudicaria o ambiente de competição justa". Apesar de suas preocupações, as negociações para a transferência estariam em andamento.

    Esta não é a primeira vez que o atacante português expressa seu descontentamento com os acontecimentos na Liga Saudita. Em meados de janeiro, ele viu o técnico Jorge Jesus declarar que seu clube atual "não tem o poder político do Al Hilal" - time que ele treinou anteriormente.

    O Al Hilal respondeu a esses comentários solicitando a suspensão do treinador português do campeonato, alegando que o banimento deveria durar entre seis meses e um ano. Cristiano concordou com a declaração feita por seu chefe.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty

    Cristiano Ronaldo com contrato até 2027

    O ex-astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, possui considerável influência na Arábia Saudita, tendo iniciado uma tendência de transferências ao se mudar para o Oriente Médio em 2023.

    O ex-técnico do Al Nassr, Stefano Pioli, já comentou sobre o tratamento especial que dava ao maior artilheiro de Portugal: “Se eu chego meia hora mais cedo, ele chega 25 minutos antes. Ele é sempre o primeiro a entrar no ônibus. É um perfeccionista que exige muito de si mesmo e dos outros. Ele vive para a equipe, ajuda, aconselha. Às vezes, deixo que ele converse com os jogadores. Não posso tratá-lo como os outros, mas ele é inteligente e respeita o seu papel e o meu.”

    Cristiano Ronaldo estendeu seu contrato até a metade de 2027, com a Liga Saudita ansiosa para mantê-lo cada vez mais satisfeito. Eles relutam em ver uma figura histórica se recusar a jogar e potencialmente prejudicar a reputação da liga.

