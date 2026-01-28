Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

O motivo que fez a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson dar errado

Apesar de um acerto encaminhado com o Corinthians, a negociação por Alisson travou nos bastidores e o meia seguirá no São Paulo

O empréstimo de Alisson do São Paulo ao Corinthians acabou não sendo concretizado por entraves financeiros. Segundo apuração do UOL, o Tricolor exigiu o pagamento imediato de R$ 1 milhão, com outros R$ 500 mil previstos para o segundo semestre. No entanto, o departamento financeiro do Corinthians vetou a operação, alegando falta de caixa do clube para efetuar a transação.

Além dos valores fixos, o acordo previa bônus de R$ 1,5 milhão por metas atingidas e uma multa de R$ 2 milhões caso o jogador fosse relacionado contra o São Paulo. A opção de compra ao fim do empréstimo estava estipulada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões).

Alisson era um pedido direto do técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo e conquistou a Copa do Brasil em 2023. O meia chegou a visitar o CT Dr. Joaquim Grava e aguardava apenas o depósito do valor inicial para selar a mudança.

Apesar do impasse, a diretoria do Corinthians não considera o negócio totalmente encerrado. Uma retomada das conversas, porém, depende de uma flexibilização do São Paulo. Nos moldes atuais, a transferência é vista como improvável.

    Alisson fica no São Paulo

    Com o fim da negociação, Alisson permanece no Tricolor, embora não deva ser relacionado para a estreia no Brasileirão, nesta quarta-feira, contra o Flamengo. Internamente, o jogador está fora dos planos do técnico Hernán Crespo neste momento.

    O presidente Harry Massis, ao lado de Rui Costa e Rafinha, deve conduzir a situação do atleta. Há, porém, um cenário em aberto: caso Crespo deixe o comando técnico e Alisson ainda tenha vínculo com o clube, uma reintegração não está descartada. 

    Até agora, o meia não recebeu propostas oficiais de outros clubes, mas pessoas próximas acreditam que novas sondagens devem surgir, já que o jogador segue disponível no mercado.

  • O que vem pela frente?

    São Paulo e Corinthians estreiam no Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (28).

    O Tricolor recebe o Flamengo no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), e também encara o Santos no sábado (31), às 20h30, em confronto decisivo pelo Campeonato Paulista, tentando afastar o risco de rebaixamento no estadual. 

    Já o Corinthians enfrenta o Bahia em casa na abertura do campeonato nacional e, no domingo (1/2), disputa a final da Supercopa do Brasil 2026 contra o Flamengo, às 16h, em Brasília.

