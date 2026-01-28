O motivo que fez a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson dar errado

O empréstimo de Alisson do São Paulo ao Corinthians acabou não sendo concretizado por entraves financeiros. Segundo apuração do UOL, o Tricolor exigiu o pagamento imediato de R$ 1 milhão, com outros R$ 500 mil previstos para o segundo semestre. No entanto, o departamento financeiro do Corinthians vetou a operação, alegando falta de caixa do clube para efetuar a transação.

Além dos valores fixos, o acordo previa bônus de R$ 1,5 milhão por metas atingidas e uma multa de R$ 2 milhões caso o jogador fosse relacionado contra o São Paulo. A opção de compra ao fim do empréstimo estava estipulada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões).

Alisson era um pedido direto do técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo e conquistou a Copa do Brasil em 2023. O meia chegou a visitar o CT Dr. Joaquim Grava e aguardava apenas o depósito do valor inicial para selar a mudança.

Apesar do impasse, a diretoria do Corinthians não considera o negócio totalmente encerrado. Uma retomada das conversas, porém, depende de uma flexibilização do São Paulo. Nos moldes atuais, a transferência é vista como improvável.