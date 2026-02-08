O motivo que fez Lamine Yamal pediu para ser substituído em nova vitória do Barcelona em LaLiga

Embora Yamal tenha recebido um descanso contra o Mallorca, Marc Casadó teve mais tempo de jogo do que o habitual, atuando durante os 90 minutos completos. Explicando a decisão, Flick disse: “Temos muitos jogos e contamos com profissionais fantásticos. Ele também merecia jogar. Frenkie não estava se sentindo muito bem, então decidi que ele deveria descansar. Mas ele teria sido titular independentemente da presença de De Jong. O importante é que todos se esforcem ao máximo. Estou feliz porque essa é a base do sucesso. Se você treina a 100%, consegue jogar em alto nível nas competições.”

O meia holandês De Jong foi um reserva não utilizado pelo Barça. Isso permitiu que outro jogador formado em La Masia, Tommy Marqués, fizesse sua estreia na equipe principal nos minutos finais, entrando em campo a seis minutos do apito final.

O meio-campista de 19 anos é mais um daqueles em que o Barcelona deposita grandes esperanças, e Flick acrescentou: “Este é o nosso caminho e a nossa filosofia. É bom para o clube e para La Masia. Respeitamos o trabalho que eles fazem na academia de jovens. Tommy tem muito potencial; já é possível ver isso. Estamos felizes por ele ter tido seus primeiros minutos com o Barça.”

“Ele poderia ser o irmão mais novo de De Jong! É um sonho para ele também. Ele pode jogar como meio-campista defensivo, meio-campista central, meio-campista defensivo. Até mesmo como zagueiro. E é isso que eu gosto e adoro.”

Outra estrela da base, Bernal, de 18 anos, marcou seu primeiro gol como profissional pelo Barça depois de sofrer com lesões nesta temporada. Flick ficou feliz pelo jovem, dizendo: “Bem, dava para ver no banco de reservas. Todos se levantaram e comemoraram. Foi um momento incrível para ele, um sonho realizado. Para ele, é mais um passo em sua trajetória rumo ao topo.”