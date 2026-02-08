O motivo que fez Lamine Yamal pediu para ser substituído em nova vitória do Barcelona em LaLiga

O Barça não precisou do seu camisa 10 para completar o jogo, conquistando uma vitória tranquila por 3 a 0 que consolidou sua liderança na La Liga.
O Barça não precisou do seu camisa 10 para completar o jogo, conquistando uma vitória tranquila por 3 a 0 que consolidou sua liderança na La Liga.
O Barça busca defender com sucesso seu título da primeira divisão espanhola nesta temporada, com o rival Real Madrid logo atrás, em uma disputa que promete ser emocionante até o fim.
Yamal ajudou a garantir que não haveria oscilações contra o Mallorca, com o jovem de 18 anos marcando em um jogo que também viu Robert Lewandowski e Marc Bernal balançarem as redes. Yamal gerou algumas preocupações ao ser substituído aos 78 minutos, com inevitáveis
Flick destacou que o Barça estava apenas controlando o tempo de jogo do jovem jogador, com Yamal pedindo para ser substituído após cumprir sua função no dia. Flick disse aos repórteres: “Precisamos controlar os minutos de Lamine. Sei que ele está gostando. Ele não esteve no seu melhor no primeiro tempo, mas foi muito melhor no segundo. Ele é fantástico. Perguntei a ele se queria que eu o substituísse, e ele disse que sim.”
Flick recebeu um cartão amarelo por reclamar de decisões envolvendo Yamal. O alemão opinou que um pênalti deveria ter sido marcado antes da barreira do Mallorca avançar em uma cobrança de falta.
Ele disse: “Não havia motivo para ele me dar um cartão amarelo. Os jogadores do Mallorca estavam à frente da linha da barreira e, na minha opinião, foi pênalti em Lamine. Foi isso que eu disse ao árbitro.”
Embora Yamal tenha recebido um descanso contra o Mallorca, Marc Casadó teve mais tempo de jogo do que o habitual, atuando durante os 90 minutos completos. Explicando a decisão, Flick disse: “Temos muitos jogos e contamos com profissionais fantásticos. Ele também merecia jogar. Frenkie não estava se sentindo muito bem, então decidi que ele deveria descansar. Mas ele teria sido titular independentemente da presença de De Jong. O importante é que todos se esforcem ao máximo. Estou feliz porque essa é a base do sucesso. Se você treina a 100%, consegue jogar em alto nível nas competições.”
O meia holandês De Jong foi um reserva não utilizado pelo Barça. Isso permitiu que outro jogador formado em La Masia, Tommy Marqués, fizesse sua estreia na equipe principal nos minutos finais, entrando em campo a seis minutos do apito final.
O meio-campista de 19 anos é mais um daqueles em que o Barcelona deposita grandes esperanças, e Flick acrescentou: “Este é o nosso caminho e a nossa filosofia. É bom para o clube e para La Masia. Respeitamos o trabalho que eles fazem na academia de jovens. Tommy tem muito potencial; já é possível ver isso. Estamos felizes por ele ter tido seus primeiros minutos com o Barça.”
“Ele poderia ser o irmão mais novo de De Jong! É um sonho para ele também. Ele pode jogar como meio-campista defensivo, meio-campista central, meio-campista defensivo. Até mesmo como zagueiro. E é isso que eu gosto e adoro.”
Outra estrela da base, Bernal, de 18 anos, marcou seu primeiro gol como profissional pelo Barça depois de sofrer com lesões nesta temporada. Flick ficou feliz pelo jovem, dizendo: “Bem, dava para ver no banco de reservas. Todos se levantaram e comemoraram. Foi um momento incrível para ele, um sonho realizado. Para ele, é mais um passo em sua trajetória rumo ao topo.”
Eles voltam a campo pela Copa do Rei na quinta-feira, quando enfrentarão o Atlético de Madrid no jogo de ida da semifinal. Nos próximos três jogos do campeonato, enfrentarão Girona, Levante e Villarreal, e o time de Flick aguarda para saber quem enfrentará nas oitavas de final da Liga dos Campeões.