O motivo para Endrick ter sentido "raiva" em vitória do Lyon na Copa da França

A busca do Lyon por um título da Copa da França continuou firme nesta semana, em grande parte graças à precisão de seu reforço estrelado, Endrick. Em um tenso confronto das oitavas de final contra um resiliente time do Laval, a equipe da Ligue 1 se viu frustrada durante boa parte da partida. Apesar de dominar a posse de bola e o território, o placar permaneceu inalterado até os 10 minutos finais.

O momento de inspiração finalmente chegou aos 80 minutos. Pavel Sulc, que vem desenvolvendo uma ótima sintonia com o jovem brasileiro, deu o passe que permitiu a Endrick encontrar espaço. Demonstrando a frieza que convenceu o Real Madrid a contratá-lo tão jovem, Endrick desferiu um potente chute de esquerda que não deu chances ao goleiro do Laval. O gol não só encaminhou a vitória por 2 a 0, como também reforçou ainda mais a reputação do atacante após seu recente empréstimo.

Falando na zona mista após o apito final, Endrick fez questão de destacar o esforço coletivo necessário para superar a resistência dos adversários. "Estou muito feliz por ter marcado", disse ele aos repórteres. "Foi um gol muito importante para a equipe porque a partida foi difícil. Estávamos pressionando, mas não conseguíamos encontrar o espaço. Tive essa chance, aproveitei e a sensação é ótima. Não foi uma partida fácil. Foi uma partida em que, na minha opinião, não jogamos bem."