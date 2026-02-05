Goal.com
O motivo para Endrick ter sentido "raiva" em vitória do Lyon na Copa da França

Endrick continua a brilhar no futebol francês após suas últimas atuações heroicas pelo Lyon na Copa da França

O jogador emprestado pelo Real Madrid garantiu um gol crucial contra o Laval, admitindo posteriormente que o lance lhe permitiu extravasar as frustrações das semanas anteriores. Com cinco gols em cinco jogos, a jovem estrela brasileira está rapidamente se tornando o novo ídolo da torcida do Groupama Stadium.

  • A vitória contra o Laval

    A busca do Lyon por um título da Copa da França continuou firme nesta semana, em grande parte graças à precisão de seu reforço estrelado, Endrick. Em um tenso confronto das oitavas de final contra um resiliente time do Laval, a equipe da Ligue 1 se viu frustrada durante boa parte da partida. Apesar de dominar a posse de bola e o território, o placar permaneceu inalterado até os 10 minutos finais.

    O momento de inspiração finalmente chegou aos 80 minutos. Pavel Sulc, que vem desenvolvendo uma ótima sintonia com o jovem brasileiro, deu o passe que permitiu a Endrick encontrar espaço. Demonstrando a frieza que convenceu o Real Madrid a contratá-lo tão jovem, Endrick desferiu um potente chute de esquerda que não deu chances ao goleiro do Laval. O gol não só encaminhou a vitória por 2 a 0, como também reforçou ainda mais a reputação do atacante após seu recente empréstimo.

    Falando na zona mista após o apito final, Endrick fez questão de destacar o esforço coletivo necessário para superar a resistência dos adversários. "Estou muito feliz por ter marcado", disse ele aos repórteres. "Foi um gol muito importante para a equipe porque a partida foi difícil. Estávamos pressionando, mas não conseguíamos encontrar o espaço. Tive essa chance, aproveitei e a sensação é ótima. Não foi uma partida fácil. Foi uma partida em que, na minha opinião, não jogamos bem."

    Frustração desabafada e ressentimento do Lille

    Embora o gol tenha sido um momento de celebração para os torcedores, para Endrick, pareceu ser uma catarse profundamente pessoal. Sua comemoração foi notavelmente intensa, e ele revelou mais tarde que suas atuações recentes o deixaram fervendo de frustração interna, que só um gol poderia aliviar. A raiva era direcionada principalmente a si mesmo após a partida anterior do Lyon, na qual sentiu que havia decepcionado seus companheiros de equipe.

    O jogador de 19 anos foi sincero sobre o peso emocional que carregava desde a partida contra o Lille, onde o Lyon teve dificuldades para encontrar seu ritmo, apesar da vitória por 1 a 0. "Quando marquei o gol, liberei toda a raiva que sentia porque, como eu disse, para mim, não fizemos uma boa partida, mas o mais importante é a vitória", acrescentou. 

    O início excepcional de Endrick na França o viu marcar cinco gols em apenas cinco jogos. Sua chegada em janeiro proporcionou ao Lyon um ponto focal muito necessário no ataque, transformando-o em um dos times mais perigosos da competição.

  • Início implacável gera comparações com Benzema

    Inevitavelmente, o início explosivo de Endrick no Lyon gerou comparações com antigos ídolos do clube, principalmente Karim Benzema. A lenda francesa também surgiu no Lyon antes de fazer uma transferência histórica para o Real Madrid – exatamente o caminho que Endrick está trilhando, só que ao contrário, durante seu empréstimo. O ex-capitão do Lyon, Cris, alimentou ainda mais essas comparações, observando que Endrick compartilha uma "personalidade" e um instinto predador semelhantes dentro da área.

    No entanto, Endrick está determinado a sair da sombra de seus antecessores. Embora tenha Benzema em altíssima consideração, ele deixou claro que está focado em construir seu próprio legado. "É ótimo para mim, porque ele é um grande jogador, um jogador incrível, que foi o melhor do mundo. Mas não, Karim está à minha frente, ele é um grande jogador. Estou muito feliz por estar aqui, por estar onde Karim jogou. E espero que ele possa terminar bem a carreira, ou jogar o máximo possível."

    A recuperação do Lyon e o caminho para Nantes

    O impacto de Endrick foi o catalisador para uma significativa melhora no desempenho do Lyon. Após superar a janela de transferências de inverno, o clube agora tem a oportunidade de encerrar seu jejum de títulos. A vitória sobre o Laval os impulsionou para as quartas de final da Copa da França, competição que agora representa sua melhor chance de conquistar grandes títulos nesta temporada.

    O Lyon agora aguarda seu próximo adversário no sorteio das quartas de final, na quinta-feira, com a equipe cheia de confiança após garantir sua vaga nas quartas. Se Endrick, emprestado pelo Real Madrid, conseguir manter sua impressionante média de um gol por jogo, a trajetória do Lyon rumo a uma possível final poderá se tornar o grande destaque da temporada do futebol francês. 

