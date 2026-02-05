O motivo para Endrick ter sentido "raiva" em vitória do Lyon na Copa da França

Embora o gol tenha sido um momento de celebração para os torcedores, para Endrick, pareceu ser uma catarse profundamente pessoal. Sua comemoração foi notavelmente intensa, e ele revelou mais tarde que suas atuações recentes o deixaram fervendo de frustração interna, que só um gol poderia aliviar. A raiva era direcionada principalmente a si mesmo após a partida anterior do Lyon, na qual sentiu que havia decepcionado seus companheiros de equipe.
O jogador de 19 anos foi sincero sobre o peso emocional que carregava desde a partida contra o Lille, onde o Lyon teve dificuldades para encontrar seu ritmo, apesar da vitória por 1 a 0. "Quando marquei o gol, liberei toda a raiva que sentia porque, como eu disse, para mim, não fizemos uma boa partida, mas o mais importante é a vitória", acrescentou.
O início excepcional de Endrick na França o viu marcar cinco gols em apenas cinco jogos. Sua chegada em janeiro proporcionou ao Lyon um ponto focal muito necessário no ataque, transformando-o em um dos times mais perigosos da competição.