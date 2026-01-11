+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
GFX Georgina Rodriguez Cristiano RonaldoGetty/GOAL
Chris Burton

O motivo para Cristiano Ronaldo por à venda mansão de R$ 190 milhões

Nem tudo sai como planejado nos bastidores da vida do "Robozão". Um investimento milionário pensado para o futuro, cercado de luxo e simbolismo, pode ter destino diferente do imaginado. Entre rumores, decisões pessoais e planos que envolvem sua vida amorosa, o craque português avalia uma mudança que surpreende até quem acompanha de perto sua rotina fora dos gramados.

Cristiano Ronaldo estaria pronto para abandonar sua mansão de aposentadoria "dos sonhos", apesar de ter gasto cerca de R$ 190 milhões na deslumbrante propriedade. A mansão possui oito quartos e uma piscina infinita, mas pode ser colocada à venda em breve. Ela pode fazer parte do luxuoso casamento de Ronaldo com sua companheira de longa data, Georgina Rodríguez, mas eles não pretendem que ela se torne sua residência permanente.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Luxo de Cristiano: O que há por dentro da mansão?

    O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, comprou o terreno em questão em setembro de 2022. A intenção, naquela altura, era construir uma casa para onde pudesse mudar-se depois de se aposentar definitivamente dos seus recordes no futebol.

    As obras foram concluídas na Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal. A mansão conta com estacionamento subterrâneo, ginásio, piscinas interiores e exteriores, salas de massagem, parque infantil para os cinco filhos de CR7 e uma praia privada. Segundo o Daily Mail, a propriedade possui torneiras de ouro, mármore italiano e um mural da Louis Vuitton especialmente criado para a ocasião.

    Assista CR7 na Liga Saudita e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty

    Por que Cristiano quer vender seu casarão de R$ 190 milhões?

    Apesar de ter decorado a casa ao seu gosto e estilo, o portal português V+ Fama afirma que Ronaldo "poderia realizar o seu casamento com Georgina Rodríguez na propriedade - o que seria mais uma reviravolta surpreendente - antes de a vender".

    Diz-se que Ronaldo está "preocupado com a falta de privacidade que lhe é concedida" na chamada "Riviera Portuguesa". O atacante de 40 anos, que atualmente joga na Liga Profissional Saudita pelo Al-Nassr, tentou comprar um terreno adjacente pertencente ao hotel cinco estrelas Ovitavos e a um campo de golfe. Seus esforços foram rejeitados.

    CR7 agora está "considerando abandonar o projeto de quatro anos". Ele poderia, no entanto, se casar com Georgina lá. Foi noticiado que eles se casariam na Catedral do Funchal, com a recepção acontecendo em um hotel próximo.

    Segundo o V+ Fama, Ronaldo está aberto à ideia de usar sua nova villa como um "espaço mais íntimo e privado". Se essa abordagem for adotada, a mansão poderia servir como "casamento, festa de inauguração e festa de despedida, tudo ao mesmo tempo".

    Ronaldo não tem falta de opções quando se trata de casas de aposentadoria, com seu império imobiliário incluindo uma cobertura de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) em Lisboa e uma casa em sua terra natal, Madeira. Ele também possui uma mansão em Madri, da época em que jogava no Real Madrid, e uma residência de luxo em Turim, adquirida durante seus dias na Série A, na Juventus.

  • Como Ronaldo pediu Georgina em casamento

    Cristiano Ronaldo revelou detalhes de como pediu Georgina em casamento . Ele conheceu Georgina quando ela trabalhava em uma loja da Gucci em Madri. Recentemente, ele contou a Piers Morgan: “Era por volta da 1h da manhã. Minhas filhas estavam dormindo.”

    “Um amigo me deu o anel para oferecer à Gio e, enquanto eu entregava o anel a ela, meus dois filhos entraram e disseram: 'Papai, você vai dar o anel para a mamãe e vai pedi-la em casamento'. Eu disse: 'Nossa, este é o momento certo para dizer sim'. Era a hora. Eu sabia que faria isso um dia, mas não tinha planejado para aquele momento.”

    "Como minhas filhas disseram isso e meus amigos estavam filmando, era o que eu queria e ofereci (o anel). Eu não (me ajoelhei) porque não estava preparado, mas foi um momento lindo. Fiz um discurso."

    “Foi simples, eu não sou um cara muito romântico. Bem, eu sou, mas não sou muito romântico, não sou o tipo de cara que traz flores toda semana para casa. Mas sou romântico à minha maneira. Foi lindo e eu sabia que era a mulher da minha vida, então fiz isso e espero ter feito bem feito.”

  • Georgina Rodriguez ring Cristiano RonaldoGetty/Instagram

    Cerimônia privada: Ronaldo e Georgina vão se casar

    Ronaldo acrescentou sobre os planos de casamento: “Ela não é do tipo que gosta de festas grandes. Ela não gosta disso. Ela gosta de coisas privadas. Então, vou respeitar essas decisões. Uma coisa que eu adorei foi que ela não se importou com o anel. Ela me perguntou se eu estava sendo sincero e eu disse: 'Eu te quero e quero me casar com você'. Eu não chorei, mas meus olhos se encheram de lágrimas.”

    As emoções devem estar à flor da pele quando Ronaldo finalmente se casar com Georgina, sendo possível que eles aproveitem algum tempo em um projeto imobiliário caro antes de voltarem sua atenção para outros assuntos, como formar uma família.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
0