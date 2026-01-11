O motivo para Cristiano Ronaldo por à venda mansão de R$ 190 milhões

Apesar de ter decorado a casa ao seu gosto e estilo, o portal português V+ Fama afirma que Ronaldo "poderia realizar o seu casamento com Georgina Rodríguez na propriedade - o que seria mais uma reviravolta surpreendente - antes de a vender".

Diz-se que Ronaldo está "preocupado com a falta de privacidade que lhe é concedida" na chamada "Riviera Portuguesa". O atacante de 40 anos, que atualmente joga na Liga Profissional Saudita pelo Al-Nassr, tentou comprar um terreno adjacente pertencente ao hotel cinco estrelas Ovitavos e a um campo de golfe. Seus esforços foram rejeitados.

CR7 agora está "considerando abandonar o projeto de quatro anos". Ele poderia, no entanto, se casar com Georgina lá. Foi noticiado que eles se casariam na Catedral do Funchal, com a recepção acontecendo em um hotel próximo.

Segundo o V+ Fama, Ronaldo está aberto à ideia de usar sua nova villa como um "espaço mais íntimo e privado". Se essa abordagem for adotada, a mansão poderia servir como "casamento, festa de inauguração e festa de despedida, tudo ao mesmo tempo".

Ronaldo não tem falta de opções quando se trata de casas de aposentadoria, com seu império imobiliário incluindo uma cobertura de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) em Lisboa e uma casa em sua terra natal, Madeira. Ele também possui uma mansão em Madri, da época em que jogava no Real Madrid, e uma residência de luxo em Turim, adquirida durante seus dias na Série A, na Juventus.