O motivo da fúria de Erling Haaland contra a Itália com direito a ser contido por Gianluigi Donnarumma
Haaland marca mais dois e Noruega chega à Copa de 2026
Haaland perdeu a paciência no confronto contra a Itália, partida na qual a Noruega confirmou presença na Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Os noruegueses sabiam que, a menos que sofressem uma goleada histórica na Itália, garantiriam seus ingressos para o Mundial.
No fim, Haaland ajudou a construir uma vitória convincente por 4 a 1. Ele só balançou a rede pela primeira vez aos 33 minutos do segundo tempo, mas marcou novamente logo em seguida. Os italianos não ajudaram em nada sua própria situação ao provocar um rival que precisa de muito pouco para entrar no modo destruição.
- Getty
Por que Haaland foi tirar satisfação com o zagueiro Mancini?
Haaland foi provocado por Gianluca Mancini. A discussão começou dentro da área italiana. Visivelmente irritado, o norueguês precisou ser contido por Donnarumma, que o segurou e o impediu de partir para cima do defensor adversário.
Questionado pela TV norueguesa sobre o que aconteceu, Haaland explicou: “Com o jogo em 1 a 1, ele começou a apertar a minha bunda, e eu pensei: ‘O que você está fazendo?’ Aí eu me inflamei e disse pra ele: ‘Valeu pela motivação, então vamos nessa.’ Depois fiz dois gols, vencemos por 4 a 1, então está ótimo. Obrigado pra ele!”
Haaland abriu o caminho da virada com um voleio sem pulo e aproveitou uma sobra ruim logo em seguida. Jorgen Strand Larsen, do Wolves, fechou o placar nos acréscimos, carimbando a vaga norueguesa para a Copa com estilo.
Haaland iguala recorde histórico de gols seguidos por seleções
Haaland terminou a fase de grupos com 16 gols em oito jogos, igualando o recorde de Robert Lewandowski. A Noruega venceu todas as oito partidas, deixando a Itália em segundo lugar. Os italianos agora terão de disputar a repescagem, fase em que já sofreram eliminações traumáticas para Suécia e Macedônia do Norte, que os tiraram das Copas de 2018 e 2022.
O atacante vai disputar o primeiro grande torneio internacional de sua carreira. E chega a ele igualando o recorde mundial de mais partidas consecutivas marcando gols por uma seleção: 11 jogos seguidos. O jogador do City não passa em branco desde 14 de novembro de 2024, quando marcou em vitória por 4 a 1 sobre a Eslovênia.
A Noruega venceu todas as 11 partidas em que Haaland balançou a rede. Ele ficou fora de um amistoso por 1 a 1 contra a Nova Zelândia.
A marca iguala o recorde de Abdul Ghani Minhat, da Malásia, que também fez gols em 11 partidas seguidas entre 28 de maio de 1961 e 28 de agosto de 1962. O recorde, que durou mais de 60 anos, foi confirmado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).
- Getty
Como o recorde de Haaland se compara ao de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi
O nível impressionante de Haaland fica ainda mais evidente quando comparado aos melhores momentos dos maiores artilheiros da história. Cristiano Ronaldo conseguiu marcar em seis partidas seguidas por Portugal em duas ocasiões, sendo a mais recente entre 7 de junho e 17 de novembro de 2019. Lionel Messi marcou em oito jogos consecutivos entre 3 de dezembro de 2022 e 8 de setembro de 2023.
Haaland agora soma 32 gols em 20 jogos por clube e seleção na atual temporada. Ele só passou em branco contra Tottenham e Aston Villa na Premier League.
O craque só voltará a defender a Noruega na próxima Data Fifa, em março de 2026. Se conseguir seguir com a sequência de gols, levará esse recorde diretamente para a Copa do Mundo, a primeira da Noruega desde a Eurocopa de 2000.