O motivo da fúria de Erling Haaland contra a Itália com direito a ser contido por Gianluigi Donnarumma

Haaland terminou a fase de grupos com 16 gols em oito jogos, igualando o recorde de Robert Lewandowski. A Noruega venceu todas as oito partidas, deixando a Itália em segundo lugar. Os italianos agora terão de disputar a repescagem, fase em que já sofreram eliminações traumáticas para Suécia e Macedônia do Norte, que os tiraram das Copas de 2018 e 2022.

O atacante vai disputar o primeiro grande torneio internacional de sua carreira. E chega a ele igualando o recorde mundial de mais partidas consecutivas marcando gols por uma seleção: 11 jogos seguidos. O jogador do City não passa em branco desde 14 de novembro de 2024, quando marcou em vitória por 4 a 1 sobre a Eslovênia.

A Noruega venceu todas as 11 partidas em que Haaland balançou a rede. Ele ficou fora de um amistoso por 1 a 1 contra a Nova Zelândia.

A marca iguala o recorde de Abdul Ghani Minhat, da Malásia, que também fez gols em 11 partidas seguidas entre 28 de maio de 1961 e 28 de agosto de 1962. O recorde, que durou mais de 60 anos, foi confirmado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).