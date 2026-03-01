Goal.com
Bernabei, Internacional x GrêmioRicardo Duarte/Internacional
Luis Felipe Gonçalves

O motivo que fez Bernabei ser expulso na primeira final entre Grêmio e Internacional pelo Gauchão 2026

Expulsão ainda no primeiro tempo complica planos do Inter no Gre-Nal decisivo

O Gre-Nal que abriu a final do Campeonato Gaúcho ganhou contornos dramáticos ainda na etapa inicial. O lateral-esquerdo Bernabei, do Internacional, foi expulso aos 33 minutos após lance que mudou completamente o panorama da partida.

Tudo começou em uma cobrança de falta desperdiçada pelo Colorado. Na sequência, o Grêmio puxou contra-ataque em velocidade, e o argentino acabou derrubando Amuzu quando o atacante partia livre em direção ao gol. Como era o último homem da defesa, o árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho direto.

A decisão deixou o Inter com um jogador a menos pelo resto do jogo, gerando altos prejuízos ao planejamento da equipe para a decisão.

  Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026

    Problemas para o Inter

    Além de atuar praticamente todo o restante do duelo em inferioridade numérica, o Internacional também perdeu Bernabei para o jogo da volta. A suspensão automática tira uma peça importante do sistema defensivo justamente no momento mais delicado da decisão.

    O impacto foi imediato. Ainda antes do intervalo, o Colorado foi para o vestiário com dois gols de desvantagem, evidenciando o peso da expulsão no andamento do clássico disputado na Arena do Grêmio. A equipe precisou se reorganizar às pressas, com o treinador Paulo Pezzolano tendo que sacrificar as táticas do lado ofensivo da equipe para poder recompor o setor defensivo.

  • O que vem a seguir?

    Com o primeiro capítulo chegando ao fim, o foco se volta para o confronto decisivo no Beira-Rio. O Internacional tentará reverter o cenário diante de sua torcida e manter o troféu estadual em casa, mas sabe que a missão será das mais duras contra o maior rival.

    A final segue em aberto, mas o Colorado terá de superar todas as dificuldades que já encontrou no duelo de ida, como também as consequências de uma expulsão que marcou todo o rumo do Gre-Nal.

