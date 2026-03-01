O motivo que fez Bernabei ser expulso na primeira final entre Grêmio e Internacional pelo Gauchão 2026

O Gre-Nal que abriu a final do Campeonato Gaúcho ganhou contornos dramáticos ainda na etapa inicial. O lateral-esquerdo Bernabei, do Internacional, foi expulso aos 33 minutos após lance que mudou completamente o panorama da partida.

Tudo começou em uma cobrança de falta desperdiçada pelo Colorado. Na sequência, o Grêmio puxou contra-ataque em velocidade, e o argentino acabou derrubando Amuzu quando o atacante partia livre em direção ao gol. Como era o último homem da defesa, o árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho direto.

A decisão deixou o Inter com um jogador a menos pelo resto do jogo, gerando altos prejuízos ao planejamento da equipe para a decisão.