O motivo que faz Thomas Tuchel cogitar deixar reservas da Inglaterra nos vestiários durante jogos da Copa do Mundo
Calor escaldante: condições difíceis na Copa do Mundo de 2026
Com o principal evento da FIFA ocorrendo no auge do verão na América do Norte, se espera que as temperaturas durante o dia atinjam níveis elevados. Qualquer equipe que entre em campo nos primeiros jogos terá de lidar com calor que pode chegar a 40ºC.
A Inglaterra tentou simular essas condições treinando em tendas aquecidas especiais, proporcionando aos jogadores uma ideia do que está por vir. No entanto, os treinadores das seleções estão preparados para adotar medidas alternativas para manter os jogadores frescos.
- Getty Images Sport
O plano de Tuchel de deixar os reservas no vestiário
Tuchel já está elaborando seus planos, revelando que está preparado para manter alguns jogadores no banco de reservas, nos bastidores — aproveitando o relativo frescor dessas áreas — até que sejam necessários em campo.
Enquanto estava nos Estados Unidos para o sorteio, Tuchel comentou: “Se isso nos ajudar mais tarde na partida, quando eles entrarem, consideramos como uma possibilidade. Ninguém gosta disso, pois eu quero que os jogadores estejam aqui fora, sintam a energia e transmitam a energia do banco para o campo, mas eu entendo o benefício. Vi equipes e jogadores fazendo isso no Mundial de Clubes. Espero que possamos evitar, porque é sempre melhor que eles estejam conosco.”
Problema Bellingham: estrela do Real Madrid será convocada?
As especulações sobre quem Tuchel irá convocar para o torneio continuam. Astro do Real Madrid, Jude Bellingham teve seu comportamento criticado após reagir com raiva ao ser substituído por Morgan Rogers em um jogo das Eliminatórias contra a Albânia, em novembro.
Na época, Tuchel comentou: “Isso dá uma má impressão. O foco deveria ser o coletivo. O que fizemos em campo é sobre o coletivo. Tive que revisar a situação — fiquei feliz pelo gol. Conversei rapidamente com Morgan Rogers e me certifiquei de que todos comemoraram juntos. Vou analisar isso. Não é a imagem que queremos transmitir. Queremos que todos estejam comprometidos e aceitem decisões difíceis, seja antes ou durante o jogo.”
O técnico alemão acrescentou: “Ele (Bellingham) precisa aceitar isso. Não devemos exagerar. Rogers também não ficou feliz por não começar, porque ele merece jogar e quer estar em campo o tempo todo. Deixamos ele descansar um pouco porque jogou muitos minutos pelo clube e também por nós contra a Sérvia. Comportamento é a chave. As decisões são tomadas, e você precisa aceitá-las como jogador.”
Questionado novamente sobre o assunto, Tuchel afirmou que seu foco está em outro lugar: “Está claro o que aconteceu e eu não vi durante o jogo. Estou em Washington agora para o sorteio da Copa do Mundo, então esse assunto não é prioridade no momento.”
- Getty
Foco na taça: Inglaterra pode encerrar 60 anos de jejum?
Bellingham é esperado na seleção inglesa, com Tuchel contando com seus melhores jogadores para tentar encerrar 60 anos de jejum da Inglaterra em grandes torneios.
Falando sobre a busca pelo primeiro grande troféu desde a Copa do Mundo de 1966, Tuchel disse: “Se os jogadores tiverem esse desejo, tudo é possível. Seremos corajosos o suficiente para sonhar e para tentar."
“Não podemos prometer vitória, mas queremos mostrar um time unido, com espírito de equipe, que dá tudo e luta pelos colegas. Estamos progredindo, ficando mais fortes, e esse é o ponto principal. O foco será no elenco e no espírito de equipe, criando o impulso e a energia certa ao redor do time, para que ninguém queira enfrentar a gente.”
A Inglaterra teve uma campanha impecável nas Eliminatórias, somando o máximo de pontos em oito jogos sem sofrer gols, e é considerada uma das favoritas para conquistar o título no próximo ano.