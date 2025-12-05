O motivo que faz Thomas Tuchel cogitar deixar reservas da Inglaterra nos vestiários durante jogos da Copa do Mundo

As especulações sobre quem Tuchel irá convocar para o torneio continuam. Astro do Real Madrid, Jude Bellingham teve seu comportamento criticado após reagir com raiva ao ser substituído por Morgan Rogers em um jogo das Eliminatórias contra a Albânia, em novembro.

Na época, Tuchel comentou: “Isso dá uma má impressão. O foco deveria ser o coletivo. O que fizemos em campo é sobre o coletivo. Tive que revisar a situação — fiquei feliz pelo gol. Conversei rapidamente com Morgan Rogers e me certifiquei de que todos comemoraram juntos. Vou analisar isso. Não é a imagem que queremos transmitir. Queremos que todos estejam comprometidos e aceitem decisões difíceis, seja antes ou durante o jogo.”

O técnico alemão acrescentou: “Ele (Bellingham) precisa aceitar isso. Não devemos exagerar. Rogers também não ficou feliz por não começar, porque ele merece jogar e quer estar em campo o tempo todo. Deixamos ele descansar um pouco porque jogou muitos minutos pelo clube e também por nós contra a Sérvia. Comportamento é a chave. As decisões são tomadas, e você precisa aceitá-las como jogador.”

Questionado novamente sobre o assunto, Tuchel afirmou que seu foco está em outro lugar: “Está claro o que aconteceu e eu não vi durante o jogo. Estou em Washington agora para o sorteio da Copa do Mundo, então esse assunto não é prioridade no momento.”