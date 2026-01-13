O motivo apontado para Xabi Alonso não ter dado certo no Real Madrid

Menos de 24 horas após o Real Madrid perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, Alonso não está mais no comando dos Blancos. O ex-técnico do Bayer Leverkusen esteve à frente do clube por pouco mais de sete meses, apesar do interesse do gigante espanhol em sua contratação há muito tempo. O Real Madrid afirmou que a decisão foi "mútua" e que Álvaro Arbeloa, treinador do time B, assumirá o cargo interinamente.

O comunicado de despedida dizia: "O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. Nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante esse período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas."

"O Real Madrid CF anuncia que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipe principal. Álvaro Arbeloa era treinador do Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador nas categorias de base do Real Madrid, desde 2020. Ele treinou o Infantil A na temporada 2020-2021, sagrando-se campeão, o Cadete A em 2021-2022 e o Juvenil A de 2022 a 2025. Como treinador do Juvenil A, conquistou a tríplice coroa em 2022-2023 (Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões) e o Campeonato Espanhol na temporada 2024-2025."