Xabi Alonso Real Madrid 2025-26Getty
Richard Mills

O motivo apontado para Xabi Alonso não ter dado certo no Real Madrid

Após demissão, Xabi Alonso ouviu por que jamais teria sucesso como técnico do Real Madrid. Uma lenda da La Liga deu sua opinião sobre a passagem do espanhol no Santiago Bernabéu

  • Xabi Alonso e Real Madrid se separam

    Menos de 24 horas após o Real Madrid perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, Alonso não está mais no comando dos Blancos. O ex-técnico do Bayer Leverkusen esteve à frente do clube por pouco mais de sete meses, apesar do interesse do gigante espanhol em sua contratação há muito tempo. O Real Madrid afirmou que a decisão foi "mútua" e que Álvaro Arbeloa, treinador do time B, assumirá o cargo interinamente.

    O comunicado de despedida dizia: "O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. Nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante esse período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas."

    "O Real Madrid CF anuncia que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipe principal. Álvaro Arbeloa era treinador do Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador nas categorias de base do Real Madrid, desde 2020. Ele treinou o Infantil A na temporada 2020-2021, sagrando-se campeão, o Cadete A em 2021-2022 e o Juvenil A de 2022 a 2025. Como treinador do Juvenil A, conquistou a tríplice coroa em 2022-2023 (Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões) e o Campeonato Espanhol na temporada 2024-2025."

  • Xabi AlonsoGetty

    'Nunca vi isso no Real Madrid'

    O ex-jogador do Valência, Gaizka Mendieta, sugeriu que o estilo de jogo de Alonso e sua forte pressão alta nunca funcionariam no Real Madrid, pois ninguém havia utilizado essa abordagem antes no clube. Embora essas táticas tenham dado certo no Leverkusen, onde ele conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, não surtiram o mesmo efeito no Real Madrid.

    Ele disse ao CasinoStugan : "Obviamente, sabemos como o Xabi jogava no Bayer Leverkusen e o que ele queria fazer no Real Madrid. Pessoalmente, não acho que vimos o estilo que o Xabi Alonso queria. Não vimos isso no Real Madrid com nenhum treinador. O que quero dizer é que, novamente, a julgar pelo que vimos no Leverkusen, ele quer um time compacto que pressione alto e defenda junto. Nunca vi isso no Real Madrid, nunca. O time sempre acaba se desorganizando em algum momento durante os jogos."

  • Estrelas do Real Madrid agradecem Alonso

    Na sequência da saída de Alonso, com o Real Madrid atualmente quatro pontos atrás do Barcelona na La Liga, o artilheiro Kylian Mbappé agradeceu ao espanhol pela ajuda prestada nesta temporada.

    Em um story do Instagram, ele escreveu: "Foi curto, mas foi um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia. Vou me lembrar de você como um técnico que tinha ideias claras e entendia muito de futebol. Boa sorte na sua próxima etapa."

    E o companheiro de equipe Arda Guler elogiou muito Alonso por acreditar nele desde o início. Ele também lhe desejou sucesso no futuro.

    Ele escreveu no Instagram: "Xabi Alonso, obrigado por acreditar e confiar em mim desde o primeiro dia. Cada conversa, cada detalhe, cada exigência ajudou a moldar meu jogo e me impulsionou para um nível superior. Sou verdadeiramente grato por tudo que você acrescentou à minha jornada. Sua fé em mim me tornou um jogador melhor. Desejo a você e sua equipe todo o sucesso do mundo no que vier pela frente. Seu impacto sempre estará comigo."

  • Steven Gerrard (C) of Liverpool celebratAFP

    Alonso é cotado para treinar o Liverpool um dia

    Enquanto Alonso se afasta do banco por um tempo, o ídolo do Liverpool, John Arne Riise, acredita que o ex-meio-campista dos Reds treinará o clube no futuro. Ele também compartilha dessa opinião sobre seu ex-companheiro de equipe, Steven Gerrard, apesar do relativo insucesso deste último como técnico.

    Ele disse: "Tenho certeza de que Xabi Alonso um dia treinará o Liverpool. Existem certos treinadores, pessoas que você gostaria de ter em sua equipe. E ele é um deles, Steven Gerrard também, o que daria um impulso a todos. Mas, no momento, Gerrard está esperando por um projeto que lhe seja adequado. Daqui a alguns anos, tenho quase certeza de que Gerrard ou Alonso, ou até mesmo ambos, poderão ser treinadores do Liverpool Football Club."

