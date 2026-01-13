Getty
O motivo apontado para Xabi Alonso não ter dado certo no Real Madrid
Xabi Alonso e Real Madrid se separam
Menos de 24 horas após o Real Madrid perder a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona,
Alonso não está mais no comando dos Blancos. O ex-técnico do Bayer Leverkusen esteve à frente do clube por pouco mais de sete meses, apesar do interesse do gigante espanhol em sua contratação há muito tempo. O Real Madrid afirmou que a decisão foi "mútua" e que Álvaro Arbeloa, treinador do time B, assumirá o cargo interinamente.
O comunicado de despedida dizia: "O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. Nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante esse período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas."
"O Real Madrid CF anuncia que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipe principal. Álvaro Arbeloa era treinador do Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador nas categorias de base do Real Madrid, desde 2020. Ele treinou o Infantil A na temporada 2020-2021, sagrando-se campeão, o Cadete A em 2021-2022 e o Juvenil A de 2022 a 2025. Como treinador do Juvenil A, conquistou a tríplice coroa em 2022-2023 (Liga, Copa do Rei e Liga dos Campeões) e o Campeonato Espanhol na temporada 2024-2025."
'Nunca vi isso no Real Madrid'
O ex-jogador do Valência, Gaizka Mendieta, sugeriu que o estilo de jogo de Alonso e sua forte pressão alta nunca funcionariam no Real Madrid, pois ninguém havia utilizado essa abordagem antes no clube. Embora essas táticas tenham dado certo no Leverkusen, onde ele conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, não surtiram o mesmo efeito no Real Madrid.
Ele disse ao CasinoStugan : "Obviamente, sabemos como o Xabi jogava no Bayer Leverkusen e o que ele queria fazer no Real Madrid. Pessoalmente, não acho que vimos o estilo que o Xabi Alonso queria. Não vimos isso no Real Madrid com nenhum treinador. O que quero dizer é que, novamente, a julgar pelo que vimos no Leverkusen, ele quer um time compacto que pressione alto e defenda junto. Nunca vi isso no Real Madrid, nunca. O time sempre acaba se desorganizando em algum momento durante os jogos."Procurando por apostas mais inteligentes no futebol? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!
Estrelas do Real Madrid agradecem Alonso
Na sequência da saída de Alonso, com o Real Madrid atualmente quatro pontos atrás do Barcelona na La Liga, o artilheiro Kylian Mbappé agradeceu ao espanhol pela ajuda prestada nesta temporada.
Em um story do Instagram, ele escreveu: "Foi curto, mas foi um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia. Vou me lembrar de você como um técnico que tinha ideias claras e entendia muito de futebol. Boa sorte na sua próxima etapa."
E o companheiro de equipe Arda Guler elogiou muito Alonso por acreditar nele desde o início. Ele também lhe desejou sucesso no futuro.
Ele escreveu no Instagram: "Xabi Alonso, obrigado por acreditar e confiar em mim desde o primeiro dia. Cada conversa, cada detalhe, cada exigência ajudou a moldar meu jogo e me impulsionou para um nível superior. Sou verdadeiramente grato por tudo que você acrescentou à minha jornada. Sua fé em mim me tornou um jogador melhor. Desejo a você e sua equipe todo o sucesso do mundo no que vier pela frente. Seu impacto sempre estará comigo."
Alonso é cotado para treinar o Liverpool um dia
Enquanto Alonso se afasta do banco por um tempo, o ídolo do Liverpool, John Arne Riise, acredita que o ex-meio-campista dos Reds treinará o clube no futuro. Ele também compartilha dessa opinião sobre seu ex-companheiro de equipe, Steven Gerrard, apesar do relativo insucesso deste último como técnico.
Ele disse: "Tenho certeza de que Xabi Alonso um dia treinará o Liverpool. Existem certos treinadores, pessoas que você gostaria de ter em sua equipe. E ele é um deles, Steven Gerrard também, o que daria um impulso a todos. Mas, no momento, Gerrard está esperando por um projeto que lhe seja adequado. Daqui a alguns anos, tenho quase certeza de que Gerrard ou Alonso, ou até mesmo ambos, poderão ser treinadores do Liverpool Football Club."
