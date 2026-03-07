Getty/ GOAL
Traduzido por
Morgan Rogers, estrela do Aston Villa e da seleção inglesa, é acusado de traição pela ex-namorada Leah Taylor, estrela do reality show Love Island
Tempestade nas redes sociais atinge atacante do Villa
A vida amorosa de Rogers foi colocada em evidência após alegações sensacionais feitas por sua ex-namorada, Taylor. O jogador de 23 anos, que se tornou um ponto focal da tática de Unai Emery no Villa Park, teria encerrado seu breve relacionamento com a estrela de reality show em janeiro.
Embora o casal inicialmente tenha mantido seu romance longe dos olhos do público, Taylor agora optou por compartilhar sua versão da história. O momento é particularmente delicado para o atacante, cuja ascensão meteórica do Middlesbrough à seleção inglesa o tornou um dos talentos mais comentados da Premier League.
- Getty Images Entertainment
A participação no podcast quebra o silêncio
Falando no podcast Private Story com a apresentadora Ami Charlize, Taylor refletiu sobre os primeiros dias do namoro. Charlize mencionou os rumores em torno do casal e perguntou: “Você quer contar a todos o que está acontecendo?” Taylor admitiu que inicialmente estava hesitante sobre o relacionamento devido a vários fatores, explicando que as férias que passaram juntos foram um ponto de virada significativo para o casal.
“Acabamos indo de férias e sinto que isso mudou tudo”, disse Taylor. “E depois disso, nós realmente começamos um relacionamento. Tudo estava indo muito bem, eu achava. E então, sim, descobri que ele me traiu. Fiquei tipo, ‘Uau’. Então, foi isso, o que não foi nada bom.”
A influenciadora de 30 anos enfatizou que sua decisão de terminar o relacionamento foi imediata, citando a falta de confiança. Ela disse ao podcast: “Se alguém fizesse isso comigo, mesmo que eu tivesse muito amor por você, não conseguiria mais olhar para você da mesma forma. Não consigo confiar em alguém assim. Honestamente, aquela situação foi um pouco louca.”
Estrela em ascensão enfrenta distrações fora do campo
As alegações surgem num momento crucial da carreira de Rogers, que está consolidando seu lugar entre a elite da Inglaterra. Apesar da natureza da separação, Taylor insistiu que não guarda rancor do jogador de futebol. “O mais importante para mim é não guardar ódio por eles. Odeio o que fizeram, mas no final das contas não sinto nada além de amor”, acrescentou.
Rogers ainda não comentou as alegações, concentrando-se em suas responsabilidades pelo clube e pelo país. O atacante tem sido fundamental na busca do Villa por uma classificação entre os quatro primeiros, oferecendo uma combinação única de força e elegância técnica que chamou a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, antes da Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Concentre-se no desempenho em campo
O Aston Villa ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, empatado em pontos com o terceiro colocado, o Manchester United. Rogers, que marcou dez gols e deu sete assistências em 40 partidas em todas as competições, será novamente um jogador fundamental quando o Villans enfrentar o Lille na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa na próxima semana, antes de enfrentar uma partida crucial contra os Red Devils.
Publicidade