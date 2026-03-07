Morgan Rogers, estrela do Aston Villa e da seleção inglesa, é acusado de traição pela ex-namorada Leah Taylor, estrela do reality show Love Island

Falando no podcast Private Story com a apresentadora Ami Charlize, Taylor refletiu sobre os primeiros dias do namoro. Charlize mencionou os rumores em torno do casal e perguntou: “Você quer contar a todos o que está acontecendo?” Taylor admitiu que inicialmente estava hesitante sobre o relacionamento devido a vários fatores, explicando que as férias que passaram juntos foram um ponto de virada significativo para o casal.

“Acabamos indo de férias e sinto que isso mudou tudo”, disse Taylor. “E depois disso, nós realmente começamos um relacionamento. Tudo estava indo muito bem, eu achava. E então, sim, descobri que ele me traiu. Fiquei tipo, ‘Uau’. Então, foi isso, o que não foi nada bom.”

A influenciadora de 30 anos enfatizou que sua decisão de terminar o relacionamento foi imediata, citando a falta de confiança. Ela disse ao podcast: “Se alguém fizesse isso comigo, mesmo que eu tivesse muito amor por você, não conseguiria mais olhar para você da mesma forma. Não consigo confiar em alguém assim. Honestamente, aquela situação foi um pouco louca.”