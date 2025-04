Morgan Gibbs-White no Manchester City: estrela do Nottingham Forest pode ajudar a preencher o espaço deixado por Kevin De Bruyne, mas Florian Wirtz deveria ser a prioridade de Pep Guardiola

Equipe busca nova opção para meio-campista criativo após definir a saída do ídolo belga

Muitos comentaristas e torcedores argumentam que esta tem sido uma temporada pouco memorável da Premier League. Eles apontam, por exemplo, que o Liverpool praticamente garantiu o título já em fevereiro e que mal houve drama na luta contra o rebaixamento, com os três times promovidos - Southampton, Leicester City e Ipswich - voltando diretamente para a Championship. Para os críticos, o fato de a disputa por vagas na Liga dos Campeões ser a única fonte de emoção diz tudo.

Mas um time ofereceu um antídoto contra esse tédio: o Nottingham Forest. Após flertar com o rebaixamento em suas duas primeiras temporadas de volta à Premier League, depois de uma ausência de 23 anos, a campanha dos “Tricky Trees” tem sido simplesmente notável. Em agosto, a casa de apostas BetFred previu que o clube terminaria em 18º lugar, oferecendo odds de 11/4 para o rebaixamento. A ideia de que poderiam disputar uma vaga entre os seis primeiros era ridícula, cotada em 50/1. Terminar entre os quatro primeiros, então, era ainda mais improvável: 100/1.

Mas o time de Nuno Espírito Santo desafiou as expectativas e os críticos durante toda a temporada e, ao menos em janeiro, repetir a incrível conquista do título pelo Leicester City em 2016 parecia algo realmente possível. No fim, a esperança do título se mostrou ilusória, mas o Forest segue firme na briga para terminar em quarto lugar e se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde que venceu a competição — então chamada de Copa dos Campeões Europeus — em temporadas consecutivas: 1979 e 1980.

E neste domingo, o clube se prepara para sua primeira semifinal da Copa da Inglaterra em 34 anos, enfrentando o Manchester City. O sucesso surpreendente do Forest tem sido um triunfo coletivo, com jogadores como Nikola Milenković, Anthony Elanga e Chris Wood vivendo suas melhores temporadas. Mas um homem, em especial, tem atraído mais atenção que todos os outros antes do confronto em Wembley: Morgan Gibbs-White, que está sendo cotado para assinar com o Manchester City no verão como sucessor de Kevin De Bruyne...