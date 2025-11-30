+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Chelsea Arsenal ratings GFXGetty/GOAL

Moises Caicedo deixa Chelsea na mão, e Estêvão é sacrificado: a avaliação dos Blues no empate com o Arsenal

O Chelsea saiu de Stamford Bridge com um ponto importantíssimo no confronto direto com o Arsenal pela liderança da Premier League. Os Blues eram superiores em campo até Moisés Caicedo ser expulso aos 33 minutos do primeiro tempo por uma entrada forte em Mikel Merino. Mesmo com um a menos, o time de Enzo Maresca abriu o placar no início do segundo tempo, com Trevoh Chalobah desviando de cabeça após cobrança de escanteio. Mas a resposta dos Gunners veio rápido, com Merino igualando tudo também pelo alto.

O Chelsea entrou em campo com a chance de encurtar a distância para o rival de Londres e mostrou, desde o início, que estava pronto para a batalha. A equipe se impôs fisicamente diante do time de Mikel Arteta, e a intensidade elevada do clássico naturalmente trouxe uma sequência de cartões amarelos para os dois lados.

Esse ritmo mais duro parecia fazer parte da estratégia de Maresca. O Chelsea conseguiu travar o jogo em praticamente todos os setores e criou as melhores chances na primeira meia hora. Estêvão foi incansável pelo lado direito, gerando boas oportunidades, enquanto João Pedro poderia ter aproveitado melhor a pressão que forçou Piero Hincapié a perder a bola dentro da própria área.

Mas a agressividade acabou voltando contra o próprio Chelsea. Caicedo recebeu vermelho direto por um pisão duro no tornozelo de Merino. Após longa checagem do VAR, o árbitro Anthony Taylor voltou atrás no cartão amarelo inicial e expulsou o equatoriano.

Para o segundo tempo, Maresca reorganizou sua equipe em duas linhas de quatro, preparado para resistir ao domínio que o Arsenal naturalmente tentaria impor. Só que quem marcou primeiro foi o próprio Chelsea: Chalobah desviou de cabeça o escanteio fechado cobrado por Reece James no primeiro pau. O gol fez justiça ao esforço dos Blues, mas o time não teve tempo de administrar a vantagem. Poucos minutos depois, Bukayo Saka levantou com precisão e encontrou Merino, que testou firme para empatar.

O clássico seguiu travado e intenso até o apito final, com poucas chances claras para qualquer lado.

A seguir, a GOAL apresenta as notas dos jogadores do Chelsea no clássico em Stamford Bridge...

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (7/10):

    Fez uma defesa espetacular, baixa e no canto direito, para impedir o gol de Martinelli no fim do primeiro tempo. Repetiu a dose depois, agora com a outra mão, para parar Gyokeres.

    Malo Gusto (6/10):

    Ficou isolado no segundo pau no gol de empate de Merino. Não havia muito o que fazer diante da força do espanhol. No geral, defendeu bem.

    Trevoh Chalobah (8/10):

    Comemorou seu gol como quem sabe que deu o recado. Testada sensacional para desviar o ótimo escanteio cobrado por Reece James. Atrás, também foi firme e seguro.

    Wesley Fofana (6/10):

    Não vai dominar as manchetes como seu companheiro de zaga, mas foi essencial para afastar as investidas do Arsenal no segundo tempo.

    Marc Cucurella (6/10):

    Ganhou o duelo contra Saka por mais de uma hora, até o inglês levar a melhor na jogada do empate. Foi limitado pelo cartão recebido no primeiro tempo, mas administrou bem.

    • Publicidade
  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Reece James (7/10):

    Cobrança perfeita no escanteio que abriu o placar. Mostrou desenvoltura atuando mais por dentro, mas a expulsão de Caicedo deixou menos tempo e espaço para ele trabalhar a bola.

    Moises Caicedo (3/10):

    Correu o campo inteiro entrando firme em todas. Exagerou e pagou o preço. Acabou expulso com razão por um pisão forte no tornozelo de Merino.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Teve que recuar para organizar o meio após o cartão vermelho. Foi intenso no combate.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevão (7/10):

    Um perigo constante com a bola nos pés. Levou vantagem sobre Calafiori no primeiro tempo, mas desperdiçou as chances que criou. Saiu no intervalo.

    João Pedro (5/10):

    Hesitou com o gol livre na melhor chance que teve no primeiro tempo, ainda que a jogada tenha nascido de sua própria pressão incansável. Trabalhou muito, mas faltou a frieza decisiva.

    Pedro Neto (7/10):

    Protegeu a bola com maestria e virou desafogo para o time mesmo com um a menos. Tomou boas decisões sem perder o ímpeto ofensivo.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e técnico

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Entrou no intervalo em uma situação complicada com 10 homens. Oportunidades limitadas para impactar o jogo no ataque. 

    Liam Delap (4/10):

    Provavelmente foi instruído a segurar a bola e oferecer alívio aos seus companheiros em dificuldade. Teve dificuldades para cumprir essa função, mas testou Raya de longe com um chute curvado.

    Enzo Maresca (7/10):

    Evidentemente, preparou seus jogadores para uma batalha física. O cartão vermelho limitou sua capacidade de buscar um resultado, forçando substituições funcionais para uma ação de retaguarda. Estará orgulhoso de seu time. 

Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Chelsea crest
Chelsea
CHE