Moises Caicedo deixa Chelsea na mão, e Estêvão é sacrificado: a avaliação dos Blues no empate com o Arsenal

O Chelsea entrou em campo com a chance de encurtar a distância para o rival de Londres e mostrou, desde o início, que estava pronto para a batalha. A equipe se impôs fisicamente diante do time de Mikel Arteta, e a intensidade elevada do clássico naturalmente trouxe uma sequência de cartões amarelos para os dois lados.

Esse ritmo mais duro parecia fazer parte da estratégia de Maresca. O Chelsea conseguiu travar o jogo em praticamente todos os setores e criou as melhores chances na primeira meia hora. Estêvão foi incansável pelo lado direito, gerando boas oportunidades, enquanto João Pedro poderia ter aproveitado melhor a pressão que forçou Piero Hincapié a perder a bola dentro da própria área.

Mas a agressividade acabou voltando contra o próprio Chelsea. Caicedo recebeu vermelho direto por um pisão duro no tornozelo de Merino. Após longa checagem do VAR, o árbitro Anthony Taylor voltou atrás no cartão amarelo inicial e expulsou o equatoriano.

Para o segundo tempo, Maresca reorganizou sua equipe em duas linhas de quatro, preparado para resistir ao domínio que o Arsenal naturalmente tentaria impor. Só que quem marcou primeiro foi o próprio Chelsea: Chalobah desviou de cabeça o escanteio fechado cobrado por Reece James no primeiro pau. O gol fez justiça ao esforço dos Blues, mas o time não teve tempo de administrar a vantagem. Poucos minutos depois, Bukayo Saka levantou com precisão e encontrou Merino, que testou firme para empatar.

O clássico seguiu travado e intenso até o apito final, com poucas chances claras para qualquer lado.

