Mohamed Salah seguirá Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Rumores de transferência para a MLS em meio a ligações com a Liga Profissional Saudita

O Liverpool pode decidir lucrar enquanto ainda está em posição de exigir uma taxa por Salah, com times que gastam muito na Arábia Saudita supostamente tendo ofertas de contrato em jogo há algum tempo. Eles continuam fazendo parte do cenário de transferências.

Romano admite isso, dizendo em seu canal no YouTube: “Clubes da Arábia Saudita voltarão a tentar contratar Mohamed Salah na janela de transferências do verão. Eles vão retomar as negociações. O Al-Ittihad pode ser um deles.

“É claro que eles perderam superestrelas como Karim Benzema e N’Golo Kante. Obviamente, não são atacantes, mas ainda assim são superestrelas, jogadores de nível mundial nas últimas horas da janela de transferências de janeiro.

E eles não tiveram tempo para substituí-los por superestrelas absolutas, é claro, com jogadores muito bons, incluindo também Youssef En-Nesyri, com certeza do Fenerbahçe, mas eles provavelmente precisam de um grande nome, e então Mohamed Salah pode fazer parte das negociações no verão.”

Embora Salah tenha oportunidades de ir para o Oriente Médio, Romano diz que times da América do Norte também estão preparados para entrar em negociações, com jogadores como Messi e Heung-min Son já atuando nos Estados Unidos.

Romano acrescentou: “Fui informado de que pode haver mais clubes sauditas atentos e interessados em Mohamed Salah. Vamos ver também se algum clube da MLS decide entrar nas negociações e contratar Mohamed Salah do Liverpool”, acrescentou Romano.

“Acho que será um verão interessante em torno do ala egípcio. No geral, no final, nada se concretizou em termos de propostas oficiais ou possibilidades concretas. Então, Mohamed Salah acabou ficando no Liverpool. Mas, é claro, no verão, a história pode ser diferente.”