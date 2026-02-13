Getty
Traduzido por
Mohamed Salah seguirá Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Rumores de transferência para a MLS em meio a ligações com a Liga Profissional Saudita
Salah dirigiu explosão de raiva ao Liverpool
Salah está trabalhando em um contrato em Anfield até 2027, tendo concordado com uma lucrativa extensão de seus termos em Merseyside. No entanto, questionamentos sobre seu futuro surgiram desde que ele fez uma explosão dirigida aos pesos pesados da Premier League.
O atacante de 33 anos não aceitou bem ter sido colocado no banco por Arne Slot, com o astro egípcio acusando o Liverpool de jogá-lo para baixo do ônibus enquanto o time tropeçava na defesa do título.
Ele voltou a ter espaço desde que retornou da Copa Africana das Nações, mas não marca um gol na Premier League desde 1º de novembro e tem apenas sete gols nesta temporada, depois de ter sido um jogador prolífico ao longo de seus oito anos e meio no futebol inglês.
- Getty
Liga Profissional Saudita ou MLS? Aumenta o interesse em Salah
O Liverpool pode decidir lucrar enquanto ainda está em posição de exigir uma taxa por Salah, com times que gastam muito na Arábia Saudita supostamente tendo ofertas de contrato em jogo há algum tempo. Eles continuam fazendo parte do cenário de transferências.
Romano admite isso, dizendo em seu canal no YouTube: “Clubes da Arábia Saudita voltarão a tentar contratar Mohamed Salah na janela de transferências do verão. Eles vão retomar as negociações. O Al-Ittihad pode ser um deles.
“É claro que eles perderam superestrelas como Karim Benzema e N’Golo Kante. Obviamente, não são atacantes, mas ainda assim são superestrelas, jogadores de nível mundial nas últimas horas da janela de transferências de janeiro.
E eles não tiveram tempo para substituí-los por superestrelas absolutas, é claro, com jogadores muito bons, incluindo também Youssef En-Nesyri, com certeza do Fenerbahçe, mas eles provavelmente precisam de um grande nome, e então Mohamed Salah pode fazer parte das negociações no verão.”
Embora Salah tenha oportunidades de ir para o Oriente Médio, Romano diz que times da América do Norte também estão preparados para entrar em negociações, com jogadores como Messi e Heung-min Son já atuando nos Estados Unidos.
Romano acrescentou: “Fui informado de que pode haver mais clubes sauditas atentos e interessados em Mohamed Salah. Vamos ver também se algum clube da MLS decide entrar nas negociações e contratar Mohamed Salah do Liverpool”, acrescentou Romano.
“Acho que será um verão interessante em torno do ala egípcio. No geral, no final, nada se concretizou em termos de propostas oficiais ou possibilidades concretas. Então, Mohamed Salah acabou ficando no Liverpool. Mas, é claro, no verão, a história pode ser diferente.”
Salah está destinado a deixar o Liverpool?
O ex-atacante do Liverpool Stan Collymore acredita que Salah vai mudar de clube neste verão, tendo declarado recentemente ao GOAL: “Ele [Salah] vai jogar até ao final da temporada, mas para o Liverpool continuar e ser o Arne Slot 2.0, ele e [Virgil] van Dijk, ou um deles, podem muito bem sair no verão.
“Sei que eles assinaram contratos mais longos e com melhores condições, mas acho que isso foi para ver como jogadores como [Hugo] Ekitike, Isak e Wirtz se adaptariam. No momento, não tem sido bom, eles precisam deles para o restante da temporada, mas acho que, se você vai dar espaço para Isak e Wirtz como os novos craques do Liverpool, então os antigos craques terão que sair.
“Acho que parte da irritação de Mo se deve ao fato de que Isak e Wirtz chegaram e receberam 6.000 tweets dizendo ‘bem-vindo, Wirtz, bem-vindo, Isak, vocês são a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado’. Acho que ele se sente um pouco magoado e um pouco desrespeitado por isso.
“A única resposta é: eles podem jogar bem juntos ou a opção mais provável — e é isso que eu acho — é que talvez Van Dijk fique mais uma temporada, mas acho que Mo vai embora no verão, com certeza.”
- Getty
Substituto de Ronaldo? O maior jogador português de todos os tempos gera rumores sobre sua saída
É possível que o Al-Nassr entre na disputa por Salah, já que o maior jogador de todos os tempos, Ronaldo, tem gerado rumores de saída de Riade. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tem demonstrado frustração ultimamente, o que o levou a entrar em greve, e o jogador de 41 anos tem visto especulações sobre sua transferência para a MLS.
Publicidade